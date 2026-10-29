La UCO avisó a la juez Biedma de que los anexos de la causa de David Sánchez contenían los correos de Begoña y Sánchez

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido un informe al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el que asegura que los investigadores advirtieron a la juez Beatriz Biedma de que los anexos de la causa de David Sánchez contenían los correos de Begoña Gómez y Pedro Sánchez.

La filtración de los correos electrónicos provocó la apertura de dos informaciones reservadas que iban destinadas a descubrir por qué se habían incluido en los anexos del caso los correos electrónicos del presidente del Gobierno y su esposa si no tenían relevancia para la causa. La filtración de estos correos a un medio de comunicación que publicó las direcciones habría provocado que los mismos se llenasen de mensajes amenazantes y cargados de links maliciosos.

En un informe al que ha tenido acceso Libertad Digital, la UCO asegura al juez que instruye el caso de las cloacas del PSOE que advirtió meses antes de la publicación de los correos en un medio de comunicación que estos se encontraban incluidos en los anexos de los informes. "La guía no fue sometida a dicho procedimiento, no por error, sino porque su naturaleza documental la excluía de dicho procedimiento y su validación para los propósitos establecidos ya había sido perfeccionada en septiembre por la propia magistrada. Tal es así que esta magistrada, consideró conveniente dar traslado a las partes de la referida guía", explica el escrito sobre la guía en la que se incluían las mencionadas direcciones.

"A raíz de dicha publicación, desde el DIECAN (Dirección de Inteligencia y Seguridad de la Guardia Civil) se realizaron las gestiones necesarias para conocer el origen de esa información", es decir, que se abrió una investigación interna para conocer cómo había llegado esa información a los medios. Estas concluyeron que "esa información provenía como se ha dicho de la documentación trasladada a las partes por parte del juzgado".

"Al contactar con la magistrada esta confirmó que había sido ella quien acordó dar traslado a las partes de dicho documento, y que consideraba que esta decisión judicial no vulneraba ningún derecho, sino todo lo contrario, facilitaba el trabajo de análisis a las partes y con ello, aseguraba su derecho a una defensa efectiva", asevera el escrito de la UCO. Así, se entiende que fue decisión de la magistrada Beatriz Biedma trasladar esta información a las partes, sin conocimiento previo de que ella llegaría a un medio de comunicación.

Desde ese momento se abrieron las informaciones reservadas que, según explicó el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, vinieron dadas después de una llamada de la directora, Mercedes González, y del propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Estas informaciones reservadas conllevaron que la juez Biedma pidiese que la UCO solo le trasladase a ella la información del caso y no a sus superiores, ya que entendía que estaba recibiendo presiones por parte de la cúpula de la Benemérita.

"Una vez que la juez informada de la IR ordena que no se manifestase nada relativo a la investigación y que si alguien quería conocer algo sobre la misma, se dirigiese a ella, además, aclaró que la función de establecer si alguna persona o elemento cualquiera era o no ajeno a la investigación, constituye un acto jurisdiccional, el cual le corresponde en exclusiva a ella, expresando que consideraba toda esta situación como una injerencia en dicha potestad", sentencia el escrito sobre la actuación de la magistrada.