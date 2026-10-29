TVE da espacio a una disparatada teoría conspiranoica que vincula el accidente de Urda con Israel

Mientras el Gobierno se afana en atribuir el terrible accidente de Urda, con 74 muertos por el momento, a "una persona", en palabras de Óscar Puente, y no a un fallo sistémico como denuncian expertos, ingenieros o sindicatos, distintas cuentas en las redes sociales están lanzando otra teoría delirante que no culpa al Gobierno español de lo ocurrido, sino al Gobierno de Israel.

Según estas cuentas, Israel podría estar detrás del accidente de Urda a través de empresas que trabajan con Adif como la empresa tecnológica francesa Thales. Uno de los mensajes más difundidos dice que incluye a "numerosos exmiembros de la élite Unidad 8200 de Israel, asociada con el aparato de inteligencia de las FDI". La teoría conspiranoica lanzada en plataformas como X dice que en España se le han adjudicado contratos para implementar el sistema ERTMS, que precisamente aún no está operando en la línea donde ocurrió el accidente y en la que se emplea el alemán y en vías de desaparición LZB. Pese a ello, se apunta a la posibilidad de que pudiera haber sido "manipulado" el software "diseñado matemáticamente para que la probabilidad de un fallo crítico sea prácticamente inexistente". Para tratar de dar forma a esta supuesta conjura, apunta a fallos inexplicables en otros soportes informáticos e insiste en los "vínculos de seguridad, defensa y tecnología militar entre Thales Group e Israel" y en que la empresa es un "socio estratégico" del Ministerio de Defensa israelí. Otras cuentas citan a otras empresas para avisar de que "Israel controla la seguridad de nuestros trenes".

🔴 ISRAEL CONTROLA LA SEGURIDAD DE NUESTROS TRENES Atención a estás empresas israelíes que operan en España. 🔴 I-SEC: filial de ICTS, grupo de origen israelí fundado por antiguos miembros del Shin Bet, el servicio de seguridad interior de Israel. Renfe le adjudicó contratos… pic.twitter.com/KyD5bRESwy — Betania (@BetaniaTv) October 28, 2026

Los mensajes que defienden esta teoría vinculan a Israel no sólo esta catástrofe sino la invasión de Ceuta, el accidente de Adamuz o incluso el apagón, y relacionan este ensañamiento conspiranoico del Gobierno de Benjamin Netanyahu contra España con el intenso enfrentamiento diplomático que se ha afanado en alimentar el Gobierno de Pedro Sánchez. Según estos mensajes insistiendo en la teoría del sabotaje y las "amenazas", desgracias como la de Urda serían en realidad una oscura respuesta del Gobierno israelí por los ataques de Sánchez y decisiones como reconocer al Estado palestino, y tratan de apuntalarlo citando frases de Netanyahu avisando a Sánchez de que habría respuesta a sus acusaciones de genocidio.

🇪🇸🚆🇮🇱 Facts regarding the tragic railway accident that occurred in the town of Urda (Toledo): ✅ What is the key contractor responsible for the signaling and traffic-control systems on Spain's railway network? It is called Thales Group, a French company specializing in the… pic.twitter.com/OTmFdxlml7 — Institute for Hispano Studies (@hispano_studies) October 28, 2026

La teoría ha encontrado espacio no sólo en las redes sino también en RTVE: en Mañaneros 360, el colaborador José Miguel Villarroya ha descartado que el único culpable sea el operador no para señalar al Ministerio sino para señalar a Israel: "Qué casualidad que se estaban haciendo unas pruebas sobre ese sistema de seguridad estos días, con una empresa francesa con capital israelí", ha dicho tras denunciar "lo extraño" de que haya fallado "todo". Cuando Jesús Cintora le ha preguntado si eso no es "conspiranoia", Villarroya ha insistido en "informaciones de ese mundo oscuro" que le llegan y le "van diciendo cosas". "No son conspiranoia, son datos", ha lanzado desde el plató de la cadena pública.

lo que acaban de decir en mañaneros 360… pic.twitter.com/lALY2pJqKu — sugar ⭐️ (@sugarcriminal) October 29, 2026

La conjura no implica sólo a esta campaña con cierta coordinación en las redes sociales. Hace pocos días, fue el propio Gobierno quien sugirió la injerencia de Israel no en el accidente de Urda, sino en el asunto que copaba la actualidad el fin de semana: las violentas protestas en Barcelona a imagen de las francesas e italianas. Entonces, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, dejó caer también en X que Israel pudo haber tenido que ver con los disturbios.

Más cosas curiosas. ACOM, el brazo híbrido de Netanyahu para desestabilizar España, celebrando lo de anoche en Barcelona. Netanyahu ha amenazado reiteradamente a España con represalias por denunciar su genocidio. ¿A esto se refería? Quizá vox pueda aclarárnoslo. https://t.co/pXl1w3TzJR — Pablo Bustinduy (@pbustinduy) October 25, 2026

Utilizando un tuit de la organización Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) que afirmaba "¿queréis intifada? Tenéis intifada", Bustinduy destacó que Netanyahu había "amenazado reiteradamente a España con represalias por denunciar su genocidio". "¿A esto se refería? Quizá Vox pueda aclarárnoslo". En paralelo, otros miembros de la izquierda vincularon las protestas a la extrema derecha.