Las víctimas de Angrois y Adamuz avisan tras el siniestro de Urda: "Volverá a pasar"

Las asociaciones y colectivos de víctimas de las catástrofes ferroviarias de Angrois –ocurrida en las inmediaciones de Santiago en julio de 2013– y de Adamuz han hecho público un comunicado conjunto tras el choque registrado en Urda, que arroja un saldo de al menos 68 víctimas mortales. En el documento, los afectados expresan su consternación, pero advierten con firmeza de que este tipo de sucesos "volverá a pasar" si la Administración continúa sin asumir responsabilidades.

Para los firmantes, el siniestro registrado en la provincia toledana "no es un hecho aislado ni una desgracia imprevisible", sino la consecuencia directa de una pauta continuada de desidia que prefiere mirar "para otro lado". A su juicio, la reacción oficial habitual consiste en eludir cualquier depuración de responsabilidades políticas, técnicas y judiciales, cargando las culpas sobre el último eslabón humano en lugar de corregir las deficiencias organizativas y de infraestructura.

En su escrito, los colectivos denuncian que la prioridad de los gestores públicos suele ser señalar con celeridad "a quien no tiene autoridad" antes que afrontar y corregir los fallos de gestión estructurales. Defienden que la vida y la seguridad de los viajeros deben constituir el principio rector inexcusable de todo el entramado de transporte, algo que, a tenor de los reiterados incidentes luctuosos, sigue subordinado a otros intereses.

Como contraejemplo internacional, las víctimas señalan el caso de Japón, donde los trenes de alta velocidad operan desde 1964 sin que se haya producido un solo fallecimiento ni heridos graves en seis décadas. Por el contrario, lamentan que España lidere de forma negativa la siniestralidad ferroviaria grave, e insisten en que el error humano no puede justificar el colapso preventivo de un sistema complejo y regulado que debería contar con cortafuegos automáticos ante cualquier fallo.

Por último, las asociaciones de Angrois y Adamuz han querido trasladar su solidaridad a los familiares y afectados por la tragedia de Urda, a quienes aseguran que "no están solos". Asimismo, reiteran que sin una auténtica exigencia de verdad, justicia y dimisiones en los puestos de mando, el desenlace inevitable será la repetición periódica de estas catástrofes.