Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la tragedia de Urda y cómo el Gobierno quiere tapar su responsabilidad.

Crespones negros en señal de duelo

La tragedia de Urda monopoliza las portadas de la prensa española. La Razón, que ha colocado un crespón negro en la cabecera, a doble página, titula "Otro infierno en la alta velocidad" y subraya que "el sistema de freno automático que hubiera evitado el choque estaba roto". ABC, también de luto, habla de "Al menos 68 muertos, 9 meses después". El País, a cinco columnas, destaca que estamos ante la "Segunda catástrofe en la alta velocidad en menos de un año" y El Mundo apunta a "Un triple colapso de la seguridad" como causa de "otra masacre en los trenes".

El Gobierno quiere tapar su responsabilidad señalando al controlador

Apenas habían pasado unos minutos desde la tragedia cuando los medios afines al Gobierno empezaron a señalar un fallo humano como causa del choque y horas después filtraban a El País los audios. Según las grabaciones publicadas, el sistema de señalización LZB dejó de funcionar provocando la detención de seis trenes. El Iryo se puso en contacto con el centro de control de Atocha, que tomó el mando y ordenó a los trenes, incluido el AVE implicado en la tragedia, que reanudasen la circulación "a marcha normal" y no a "marcha vista", que limita la circulación a 40 km/h con el objetivo de que los maquinistas puedan frenar de manera segura en caso de encontrar algún objeto o a otro tren en la misma vía. Un protocolo este, la marcha vista, que debería ser excepcional, pero los sindicatos denunciaron hace 21 días el abuso de este sistema y nadie hizo caso. Esa orden se dio a pesar de que, como demuestran los audios, el Iryo seguía parado y así lo trasladó al Control. Atocha respondió que reanudase la circulación "cuando pueda". A lo largo de 17 minutos nadie advirtió del error, de que un tren a más de 120 km/h se dirigía directo como un misil hacia otro que seguía parado. Ahora bien, el exdirector general de Renfe, José Luis Villa, dice en El Mundo que "no ha sido un fallo humano, sino del sistema". Coincide Vozpópuli: "no pudo haber 'error humano' sin un 'fallo sistémico' previo".

Como ya pasó en Adamuz, la colisión ha vuelto a dejar al descubierto la falta de inversión en las infraestructuras. Dice El País que "España destina a conservar la red ferroviaria la mitad que otros países europeos" y ABC cifra el déficit de inversión en más de 3.600 millones de € pese "al ciclo de ingresos récord del Estado". Después de la tragedia de Adamuz, el ministro Puente dijo que la vía —la misma en la que ayer se produjo la colisión— había sido "totalmente renovada". Ahora admite que el sistema LZB implantado en la zona "es antiguo" y que debería haber sido reemplazado por el ERTMS que es más seguro, que fue licitado y adjudicado, como explica El Mundo, en 2021, pero que no se ha ejecutado.

Los expertos consultados por La Razón denuncian que "permitir la marcha de un tren sin la cobertura de seguridad activada supone incurrir en el mismo patrón que derivó en la catástrofe de Angrois". Cuando se adjudicó la modernización, hace 5 años, el ministro responsable era José Luis Ábalos, hoy en prisión y pendiente de ser juzgado por supuestas irregularidades y amaños en adjudicaciones de obra pública. Al frente de Adif estaba Isabel Pardo de Vera, que será juzgada en la misma causa y que hoy denuncia que la renovación debería haber concluido en enero de este año. Denuncia también que el Área de Seguridad ha perdido rango de Dirección General. Habla Iñaki Ellakuría del "populismo y la corrupción" que "degradan España". Los técnicos de Adif aseguran en ABC que en el Ministerio "sabían que la línea Madrid-Sevilla no era segura; el sistema está obsoleto, es de 1970". Los profesionales, los controladores, se quejan de que se focalice en un compañero cuando llevan tiempo denunciando la fatiga del colectivo con turnos que llegan a las 12 horas y el encadenamiento de hasta 5 noches seguidas de guardia, con el consiguiente riesgo. En mayo enviaron una carta a Puente, sin cambios. En El País, los maquinistas recriminan al ministro falta de inversión y personal, mientras los sindicatos critican los equipos informáticos del centro de control, que datan, dicen, de los años 90.

Puente debe dimitir… y Sánchez también

Casi diez meses después de Adamuz, la investigación sigue abierta. Más tiempo todavía ha pasado desde el accidente de Angrois, en el que perdieron la vida ochenta personas y por el que sólo el maquinista fue condenado. Hoy las víctimas de ambas catástrofes advierten en La Razón que "cuando no hay justicia ni consecuencias, las tragedias se repiten". El titular de Transportes, Óscar Puente, se ha dedicado más a tuitear que a dirigir su departamento y según El Debate, suprimió el comité de expertos de accidentes ferroviarios mes y medio después de la tragedia de Córdoba. La Razón titula "Puente no dimite y se aferra al cargo tras 115 muertos en 10 meses". Su continuidad expresa de forma especialmente repulsiva, para El Mundo, "la cultura de impunidad política que Sánchez encarna". Rebeca Argudo titula su columna "Bájese ya en esta, señor Puente". Hasta Antonio Lucas considera que "Puente está obligado a dimitir (…) y Sánchez obligado a aceptar su dimisión y plantearse si no se agotó también su larga baraka".

Se desmarca Ignacio Camacho en ABC, donde opina que "no es momento de permitirle salir de estampida. No sin asumir la repercusión de su inutilidad, no sin expiar su inaceptable arrogancia política, no sin dar la cara ante las víctimas a las que llegó a decir, a propósito de Adamuz, que él no había soldado las vías". El presidente del Gobierno, cuenta Okdiario, no quiso bajar a las vías ni ir al polideportivo con los heridos en su visita a Toledo. De Sánchez escribe Arcadi Espada que "este azar espantoso y brutal, que ha claveteado 68 ataúdes de seres humanos reales y el simbólico del Gobierno, es el espejo roto que devuelve a Pedro Sánchez la imagen de sus años". La Razón pide ambas cabezas: "ha llegado la hora de asumir las responsabilidades políticas por parte de un gobierno como el actual, con un presidente, Pedro Sánchez, que nunca ha reclamado cuentas por sus actos a sus subordinados, tal vez, para no tener que asumir las suyas propias". Se salva de las críticas el Rey, como en tragedias anteriores, que salió a hablar de lo sucedido casi 4 horas antes que el presidente y el ministro responsable.

Vergüenza internacional

La tragedia es noticia de apertura en las ediciones digitales de varios medios extranjeros. El corresponsal en España de The Guardian subraya que "el segundo accidente ferroviario mortal del año genera dudas sobre la red ferroviaria de alta velocidad de España". Le Figaro elabora un "descenso al infierno de la red ferroviaria española de alta velocidad". El diario italiano Farnesina informa de la desaparición de tres mujeres italianas en el accidente y de la presencia de otros seis italianos heridos. El Expresso de Portugal titula: "Decenas de muertos, tres días de luto y fallos en el sistema: la tragedia ferroviaria que ha conmocionado a España".

Lo que el Gobierno quiere ocultar

La prensa recoge otras noticias que quedan en segundo plano por la tragedia y que al Gobierno le interesa ocultar. El Gobierno ha enviado al Tribunal Supremo el listado de los nacionalizados a través de la Ley de Nietos —lío descomunal obra de la hermana de Puente— con derecho a voto tras acreditar que son familiares de exiliados. De los más de 163.000 solicitantes, sólo 901 cumplen las condiciones. Además, la segunda pericial encargada por la Audiencia Nacional sobre las joyas de Rodríguez Zapatero —el gurú moral del PSOE— demuestra que no proceden de Arabia Saudí ni fueron elaboradas en 2007. La joyería Yanes apunta a una fabricación posterior en un país asiático, posiblemente China. Y, sobre todo, hoy se cumplen dos años de la dana de Valencia.