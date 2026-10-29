La línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía continúa completamente paralizada este segundo día tras la trágica colisión por alcance registrada este miércoles en la estación de Urda (Toledo). El siniestro, en el que se vieron implicados un tren AVE de Renfe y un convoy de Iryo, deja hasta el momento un trágico balance de más de 60 fallecidos y decenas de heridos hospitalizados.

Un día después de la colisión —producida sobre las 8:54 horas cuando el AVE chocó por detrás con el Iryo provocando el descarrilamiento de varios vagones hacia un terraplén—, las investigaciones se centran en esclarecer cómo se produjo el fallo en la cadena de seguridad. Según las primeras informaciones del Ministerio de Transportes, una caída del sistema de señalización LZB llevó al centro de control a autorizar la marcha del tren de Renfe cuando la vía aún no estaba despejada.

Sobre el terreno, más de 200 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), bomberos y equipos técnicos de Adif trabajan sin descanso en el levantamiento de los vagones siniestrados mediante grúas de gran tonelaje. Mientras, se han decretado tres días de luto oficial y las autoridades han recordado las vías de atención habilitadas para los allegados.