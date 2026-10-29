La línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía continúa completamente paralizada este segundo día tras la trágica colisión por alcance registrada este miércoles en la estación de Urda (Toledo). El siniestro, en el que se vieron implicados un tren AVE de Renfe y un convoy de Iryo, deja hasta el momento un trágico balance de más de 60 fallecidos y decenas de heridos hospitalizados.
Un día después de la colisión —producida sobre las 8:54 horas cuando el AVE chocó por detrás con el Iryo provocando el descarrilamiento de varios vagones hacia un terraplén—, las investigaciones se centran en esclarecer cómo se produjo el fallo en la cadena de seguridad. Según las primeras informaciones del Ministerio de Transportes, una caída del sistema de señalización LZB llevó al centro de control a autorizar la marcha del tren de Renfe cuando la vía aún no estaba despejada.
Sobre el terreno, más de 200 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), bomberos y equipos técnicos de Adif trabajan sin descanso en el levantamiento de los vagones siniestrados mediante grúas de gran tonelaje. Mientras, se han decretado tres días de luto oficial y las autoridades han recordado las vías de atención habilitadas para los allegados.
El sindicato de maquinistas Semaf ha iniciado a las 00:01 horas de este jueves la huelga de 24 horas que estaba convocada antes del accidente de Urda 1desde el 16 de octubre— para reclamar mejoras estructurales de seguridad y del cumplimiento de los compromisos adquiridos. De la misma manera, se mantienen las seis jornadas de paro en Ouigo, que comienzan este viernes.
Renfe ha habilitado este viernes un plan alternativo de transporte para el corredor Madrid-Andalucía tras el grave accidente en Urda. Mientras ultima los detalles de dicho plan, la compañía ya ha establecido servicios especiales por vía convencional para conectar Madrid, Ciudad Real y Puertollano en ambos sentidos, sumando hora y media al trayecto habitual.
Asimismo, Renfe permite cambios y anulaciones de billetes sin coste y mantendrá abiertas 24 horas las estaciones de Atocha, Sevilla, Córdoba y Málaga, con atención psicológica a familiares. Por último, ha advertido sobre posibles alteraciones por la huelga del jueves y ha recomendado viajar solo si resulta imprescindible.
El Instituto de Medicina Legal de Toledo ha recibido los cadáveres de 52 de las personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo). Hasta el momento, los médicos forenses han realizado un total de 8 autopsias, ha informado el Centro Integrado de Datos (CID). Otros dos cuerpos se encuentran en el Instituto de Medicina Legal de Ciudad Real, donde fueron trasladados previamente como heridos.
Está previsto que Pedro Sánchez participe sobre las 10:00 en la reunión de seguimiento y coordinación de la emergencia en el Centro de Coordinación Operativa Integrado. Esta fue la llegada del presidente del Gobierno al mismo lugar en el día de ayer.
Por otro lado, Feijóo intervendrá sobre las 12:45 ante los medios en la Plaza del Ayuntamiento del pueblo castellanomanchego tras visitar el puesto de mando avanzado habilitado por el accidente ferroviario.
El Gobierno filtró los audios entre maquinistas y el centro de control de Adif tras el accidente de Urda, que ha dejado al menos 68 muertos, reforzando la tesis del error humano. Publicadas en diversos medios, las grabaciones muestran que el maquinista del AVE recibió la orden de reanudar la marcha a velocidad "normal" tras fallar el sistema LZB, en lugar de hacerlo a "marcha a la vista".
Pese a que la maquinista del Iryo reportó problemas para reiniciar su tren, no se alertó al AVE antes de la colisión. En cualquier caso, la difusión de las grabaciones no permite dar por cerrada la investigación ni despeja todas las dudas sobre lo ocurrido.
El Sindicato de Maquinistas Ferroviarios ha apuntado al fallo de la caída del sistema LZB en el tramo de la línea Madrid-Sevilla que ha provocado que los trenes operasen con el "sistema sustitutorio" y han advertido que operar "en degradado no puede convertirse en una manera de operación habitual ante las averías".
Aunque matizaron que es pronto para fijar las causas definitivas del siniestro, denunciaron que estas averías se producen cada vez con mayor frecuencia. Esta situación es precisamente uno de los motivos principales que ha llevado al sindicato a convocar una huelga para exigir mejoras estructurales en la seguridad ferroviaria.
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido unos servicios mínimos que, en Cercanías, se han fijado en función de diferentes franjas horarias.
En horario punta (de 06:00h a 09:00h; de 13:30h a 15:30h, y de 18:30h a 20:30h), quedan establecidos en el 75 % del servicio habitual, y en el resto del día, en el 50 %.
En los trenes de media distancia, se ha fijado una media de 65 % de los servicios habituales y, en los de alta velocidad/larga distancia, en un 73 %, en tanto que, en mercancías, se ha establecido un porcentaje del 26 % del servicio programado.
Aun así, Renfe explicó este miércoles que los trenes en servicios mínimos podían verse afectados tras el accidente ferroviario de Urda, por lo que recomendaban no viajar.
Al menos 68 muertos y 107 heridos, 21 en la UCI, es el balance provisional de víctimas provocadas por el brutal accidente de trenes en Urda. Podrían aparecer más víctimas al mover los vagones siniestrados.
A las víctimas atendidas en los centros hospitalarios de Castilla-La Mancha se suman al menos 86 atendidas en la Comunidad de Madrid.
El sindicato de maquinistas Semaf ha iniciado a las 00:01 horas de este jueves la huelga de 24 horas convocada en Renfe en demanda de mejoras estructurales de seguridad y del cumplimiento de los compromisos adquiridos, apenas un día después del trágico accidente registrado en Urda (Toledo).
Semaf aseguró este miércoles que mantendrían la huelga de 00:01 horas a 23:59 horas a pesar del accidente ferroviario, por el cual la organización estaba "fuertemente consternada".
Asimismo, ha decidido mantener la convocatoria de seis jornadas de huelga en Ouigo a partir del próximo viernes.
La circulación en la línea C4 en el núcleo de cercanías de Sevilla se encuentra interrumpida en la noche de este miércoles tras la salida de ejes de un tren de trabajos de mantenimiento en La Negrilla. Así lo ha trasladado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a través de sus redes sociales.
Llega a las inmediaciones del accidente en Urda el relevo de la UME, con dos perros especializados en búsqueda de personas y una máquina retroexcavadora.
Cientos de manifestantes se encuentran en estos momentos frente al Ministerio de Transportes para exigir la dimisión de Óscar Puente.
Minuto de silencio en Madrid con Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez -Almeida en la cabeza.
Según adelanta El Mundo, la compañía Iryo ha contradicho la versión del ministro Óscar Puente sobre el accidente de Urda. El operador ferroviario sale al paso de la versión del ministro y asegura que su tren permaneció detenido porque no recibió instrucciones de moverse. El Gobierno asegura que esa instrucción se dio.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, mantiene la cifra de 68 personas fallecidas tras el accidente de tren de Urda (Toledo), aunque ha advertido que "no es descartable" que puedan aparecer más cuerpos.
En declaraciones a los medios de comunicación desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Urda, García-Page ha admitido que podrían aparecer más fallecidos cuando las grúas levanten los vagones, a la vez que ha confirmado que los servicios de rescate ya han podido acceder a todos los vagones de los trenes.
Según ha informado el presidente regional, se han podido rescatar a 64 de las víctimas mortales, pero hay cuatro fallecidos que quedan por extraer.
En cuanto a los heridos, 15 de ellos graves, ha dicho que "están identificados todos los de hospitales" y ha informado que no hay desaparecidos "en estado de gravedad" sino pasajeros que han abandonado el lugar por sus propios medios y no están localizados por las autoridades.