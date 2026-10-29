Un experto cifra en "más de una legislatura" el tiempo necesario para recuperar el sistema ferroviario

La situación del sistema ferroviario español ha dejado de ser un problema puntual para convertirse en una crisis de confianza que podría prolongarse durante años. Así lo ha advertido Salvador García Ayllón, director del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena, durante una entrevista concedida este jueves al programa La noche de Cuesta, de esRadio, presentado por Carlos Cuesta.

El experto ha asegurado que los últimos acontecimientos han puesto en cuestión la fiabilidad de la red ferroviaria española. "Hemos pasado de tener una crisis reputacional como tuvimos con Adamuz a tener lo que se llamaría una crisis sistémica de confianza en el sistema ferroviario", ha señalado, antes de advertir de que sus consecuencias podrían extenderse durante "los próximos días, semanas y posiblemente meses y años".

A su juicio, el deterioro responde a problemas acumulados de planificación, gestión y mantenimiento que no podrán solucionarse de forma inmediata. "La mala planificación y gestión que hemos tenido los últimos años va a pasar a lastrarnos los próximos años", ha lamentado.

Recuperar el sistema llevará años

Preguntado por el tiempo necesario para devolver a la red ferroviaria española los niveles de seguridad de los que disfrutaba anteriormente, García Ayllón ha ofrecido un pronóstico poco alentador.

"Acumulamos un déficit de inversión en mantenimiento larvado de varios años, o sea, de muchos años", ha explicado. Según el ingeniero, este problema se ha visto agravado por decisiones que ahora deberán revisarse y corregirse.

"Yo creo que posiblemente vamos a tardar más de una legislatura en recuperar los estándares", ha afirmado, insistiendo en la necesidad de recuperar el rigor y la buena gestión para volver a la situación de hace una década, cuando el ferrocarril español era, en sus palabras, "la joya de la corona".

El director del Departamento de Ingeniería Civil también ha puesto el foco en el daño que esta situación está ocasionando a la imagen internacional de España. "La reputación en el esquema ferroviario español está por los suelos", ha asegurado.

Críticas a la gestión del Ministerio

Durante la entrevista, Carlos Cuesta ha planteado al experto que el deterioro que describe coincide temporalmente con los años de Gobierno de Pedro Sánchez. García Ayllón ha respaldado esa apreciación y ha cuestionado las decisiones adoptadas por el Ministerio de Transportes.

"Hay tantas decisiones que no se explica uno de lo que ha hecho el ministerio estos últimos años que posiblemente no sabe si es incapacidad o negligencia", ha manifestado.

El ingeniero ha querido, no obstante, desvincular sus críticas de una cuestión ideológica y ha recordado que el sistema ferroviario funcionó bajo gobiernos de distinto signo político.

"El tren funcionaba bien con Felipe González, con Aznar, con Zapatero, con Rajoy. El problema ha sido los últimos años, que ha sido realmente una catástrofe", ha afirmado.

Entre las causas de este deterioro, García Ayllón ha señalado una inadecuada priorización de las inversiones, errores de planificación y una pérdida de capacidad técnica en las empresas públicas responsables del ferrocarril.

"Yo creo que la colonización de las instituciones en este sentido ha sido seguramente un hecho importante", ha sostenido, antes de advertir de las consecuencias de desmantelar o descapitalizar los recursos humanos de organismos como Adif y Renfe. "Eso se acaba notando al final", ha añadido.

El retraso en los sistemas de seguridad

Otro de los asuntos abordados ha sido la necesidad de modernizar los sistemas de seguridad ferroviaria, especialmente en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, inaugurada en 1992.

García Ayllón ha explicado que esta infraestructura presenta una obsolescencia manifiesta y soporta un tráfico que ha aumentado considerablemente con la liberalización del transporte ferroviario.

En este contexto, ha cuestionado que continúe dependiendo del sistema de seguridad LZB, cuyas limitaciones, según ha señalado, resultan especialmente preocupantes cuando los propios operadores advierten de fallos recurrentes.

"Lo que no puede ser es que la línea que está, por ejemplo, más expuesta, como es la de Andalucía", mantenga un sistema de seguridad con esas limitaciones, ha argumentado.

Cuesta también le ha preguntado por los retrasos en la implantación del sistema europeo ERTMS. Durante su intervención, el presentador ha recordado que el contrato para modernizar la seguridad ferroviaria se adjudicó en 2021 con un plazo de ejecución de 52 meses, sin que, según ha expuesto, los trabajos se hayan completado en el tiempo previsto.

"Eso es incomprensible", ha respondido García Ayllón, quien ha apuntado a la necesidad de analizar las razones que explican los retrasos.

El impacto de la falta de Presupuestos

En la parte final de la entrevista, el experto ha planteado otra cuestión que, a su juicio, debería investigarse: las posibles consecuencias de la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado sobre el mantenimiento ferroviario.

García Ayllón ha explicado que existe una diferencia contable entre las inversiones en infraestructuras, que pueden financiarse mediante fondos europeos, y los gastos ordinarios de mantenimiento, cuya financiación responde a otros mecanismos presupuestarios.

En este sentido, se ha preguntado qué impacto ha tenido "no tener presupuesto toda una legislatura", aunque ha reconocido que las consecuencias concretas de esta situación todavía deberán analizarse.

El ingeniero ha relacionado esta incertidumbre con la debilidad parlamentaria del Ejecutivo y ha considerado que en los próximos años podrían conocerse mejor los efectos de las decisiones adoptadas durante este periodo.

Pese a la gravedad del diagnóstico, García Ayllón ha defendido que España dispone de capacidad técnica para recuperar la calidad de su sistema ferroviario. Sin embargo, ha insistido en que la recuperación exigirá inversiones, modernización y una revisión profunda de la gestión.

"Capacidad tenemos y lo hemos tenido en el pasado, evidentemente, por lo que poder se puede volver a tener", ha concluido.