Un experto desmonta a Puente: "Mandar un tren en esas condiciones es una tómbola"

La tragedia de Urda ahora y la de Adamuz hace tan solo nueve meses han vuelto a poner la seguridad ferroviaria en el centro de la polémica tras dos accidentes en un año en la red española. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez y el ministro de Transportes, Óscar Puente, apuntan al error humano como explicación de lo ocurrido, las dudas sobre los protocolos de seguridad y el funcionamiento de los sistemas de protección ferroviaria siguen abiertas.

Por ello, el ingeniero industrial Juan Franco, experto en diseños ferroviarios, ha cuestionado que se pretenda reducir la responsabilidad a una sola persona y ha lanzado una advertencia contundente sobre los riesgos de circular con los sistemas degradados: "Cuando se manda un tren en esas condiciones y a esa velocidad es una tómbola".

En declaraciones al programa La Noche de Cuesta, Franco ha puesto el foco en las instrucciones que reciben los maquinistas cuando fallan o quedan fuera de servicio determinados sistemas de protección. A su juicio, resulta imprescindible investigar cuántas veces se ha ordenado reanudar la marcha normal en esas circunstancias para determinar si se trata de un error aislado o de una práctica repetida. El experto sospecha que podría existir una presión para mantener el tráfico ferroviario a costa de la seguridad y advierte de que, si se confirma esa hipótesis, el problema iría mucho más allá de la actuación individual de un trabajador.

¿Qué pudo pasar? Un AVE de Renfe alcanzó por detrás a un Iryo que estaba detenido en la línea de alta velocidad Madrid - Sevilla. Así funciona la cadena de seguridad que debía impedirlo. Y así pudo romperse. pic.twitter.com/H0fbXkNPTe — Libertad Digital (@libertaddigital) October 29, 2026

La seguridad ferroviaria, frente a la presión por mantener el servicio

Durante la entrevista, Franco ha cuestionado el diagnóstico que atribuye lo sucedido exclusivamente a un fallo humano. "Esa persona ha podido fallar en un momento determinado, pero la cuestión es cuántas veces se ha seguido ese proceso", ha señalado. Para el ingeniero, la investigación debe esclarecer si se han dado instrucciones similares a otros maquinistas y quién establece los procedimientos que deben seguirse cuando los sistemas de protección dejan de funcionar con normalidad.

El experto considera que la circulación con los sistemas degradados reduce considerablemente la capacidad de la infraestructura. En esas circunstancias, los trenes deben aumentar la distancia de seguridad y limitar su velocidad, lo que disminuye el número de convoyes que pueden circular por la línea y provoca retrasos.

Según Franco, esta situación podría generar presiones para mantener el flujo habitual de trenes pese a las limitaciones técnicas. "Me da la impresión de que lo que está pasando es que están presionados para mantener el flujo del tren cuando está la vía degradada y, claramente, eso compromete la seguridad", ha afirmado.

"Eso no es error, eso es una tendencia"

Uno de los puntos más relevantes de la conversación ha sido la necesidad de determinar si las órdenes de reanudar la marcha sin las restricciones correspondientes se han producido en más ocasiones. Franco ha insistido en que no basta con señalar a un trabajador sin comprobar antes si actuó siguiendo una pauta establecida. "¿Por qué se le llama orden errónea si se están dando de una manera, digamos, repetitiva? Es que eso no es error, eso es una tendencia", ha advertido.

Durante el programa se ha mencionado una información publicada por El Confidencial sobre otro tren de Iryo que habría recibido una orden de reanudar la marcha sin limitaciones de velocidad cuando se encontraba detenido a unos 50 kilómetros del punto de la colisión. Según lo expuesto en la entrevista, el maquinista corrigió la instrucción a tiempo.

Este episodio, cuyas circunstancias deberán verificarse, refuerza la importancia de examinar las comunicaciones entre los centros de control y los trenes, así como los protocolos aplicados cuando se producen incidencias en los sistemas de protección. Para Franco, conocer cuántos casos similares se han registrado permitiría distinguir entre un error puntual y un posible problema de procedimiento.

Circular a 40 kilómetros por hora o asumir un riesgo

El ingeniero ha defendido que la seguridad debe prevalecer sobre cualquier consideración relacionada con la rentabilidad o la capacidad operativa. Cuando las condiciones lo exijan, ha sostenido, debe aplicarse el procedimiento más seguro, aunque eso obligue a reducir la velocidad y a espaciar los convoyes.

En el supuesto planteado durante la entrevista, la marcha a la vista implicaría limitar la velocidad a un máximo de 40 kilómetros por hora. Esta medida reduciría la capacidad de la línea y podría generar retrasos en cadena, pero Franco considera que las consecuencias operativas no pueden justificar la relajación de las precauciones.

El debate afecta también a los sistemas de señalización y protección, entre ellos el LZB y el RTMS, cuya función resulta fundamental para controlar la circulación y contribuir a evitar situaciones de riesgo. La cuestión, según el experto, es determinar qué medidas se adoptan cuando estos mecanismos no están disponibles y si las instrucciones transmitidas a los maquinistas garantizan las condiciones de seguridad necesarias.

Las responsabilidades que debe aclarar la investigación

La entrevista también ha abordado la suspensión de la circulación de alta velocidad entre Madrid y Sevilla hasta diciembre, mencionada durante el programa. El presentador ha cuestionado que se atribuya el accidente a una sola persona mientras se adopta una medida que afecta a toda la línea. No obstante, esa paralización no demuestra por sí misma cuáles fueron las causas del siniestro ni permite establecer responsabilidades.

Franco considera necesario analizar el funcionamiento del sistema en su conjunto y averiguar si existían instrucciones reiteradas para mantener la circulación en condiciones degradadas. La investigación deberá determinar qué ocurrió, qué órdenes se transmitieron y si los procedimientos establecidos se aplicaron correctamente.

Su advertencia resume la gravedad del escenario que plantea: "Cuando se manda un tren en esas condiciones y a esa velocidad es una tómbola". Una valoración técnica que subraya la importancia de esclarecer los hechos y evitar que la investigación se cierre sin examinar todas las posibles causas. La prioridad debe ser determinar qué falló y depurar las responsabilidades que correspondan con pruebas, no dar por resuelto el caso mediante una explicación que todavía necesita ser contrastada.