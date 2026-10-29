Un tren de Ouigo sufre un enganchón con la catenaria en un túnel de Aranjuez y corta la alta velocidad Madrid-Levante

Un tren de Ouigo que cubre la ruta entre Murcia y Valladolid ha quedado detenido en un túnel a la altura de Aranjuez, en Madrid, tras sufrir un enganchón con la catenaria. La incidencia se ha producido solo un día después del accidente ferroviario de Urda, que ya deja 69 fallecidos. Según ha informado la compañía, no hay daños personales.

El convoy, número 6775, permanece detenido mientras Ouigo coordina el envío de otro tren para trasladar a los pasajeros y permitirles continuar su viaje hasta la estación madrileña de Chamartín lo antes posible.

Según ha indicado Ouigo, el trayecto se verá afectado de forma distinta según el destino de los viajeros. Quienes tenían previsto continuar hasta Segovia o Valladolid realizarán ese tramo en autobús, mientras que el servicio entre Madrid Chamartín y Valladolid queda cancelado.

Para estos últimos pasajeros, la compañía ofrece cambiar el billete sin coste o recuperar el importe íntegro. Además, Ouigo ha anunciado una compensación equivalente al 200% del precio del billete.

El tren 6775 Murcia-Valladolid ha sufrido un enganchón de catenaria en un túnel a la altura de Aranjuez (Comunidad de Madrid), donde se encuentra detenido. No hay daños personales. OUIGO está coordinando ya el envío de un tren para realizar el transbordo de los pasajeros a la… — OUIGO España (@OUIGO_Es) October 29, 2026

La empresa ha indicado que sus canales de atención al cliente están disponibles para resolver las dudas de los afectados por esta incidencia.

Por su parte, Renfe ha indicado que, como consecuencia, la circulación por la vía I entre Valdemoro y Villarrubia de Santiago, en Toledo, se encuentra interrumpida.

Además, la circulación de AVE entre Madrid y Levante está sufriendo retrasos. Por ahora, los retrasos son superiores a una hora. Según la información en tiempo real consultada por Europa Press, un Avlo de Renfe procedente de Valencia tendría que haber llegado a las 11:38 horas a Chamartín y, por ahora, no lo hará hasta las 13:04 horas.

Además, también ayer miércoles, la red de Cercanías de Sevilla quedó severamente afectada después de que un tren de trabajos de mantenimiento de Adif descarrilara en la zona de La Negrilla, concretamente a la altura de la estación de Padre Pío-Palmete. El incidente obligó a la suspensión total del tráfico en la línea circular C4 durante toda la noche y las primeras horas de este jueves.