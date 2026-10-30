Abogados de Angrois y Adamuz instan a los afectados de Urda a personarse en la vía penal

Los profesionales de la abogacía que representaron a los damnificados en las catástrofes ferroviarias de Angrois y Adamuz han trasladado una serie de recomendaciones esenciales a los afectados por el reciente siniestro ocurrido en el municipio toledano de Urda. El letrado de la plataforma de víctimas del Alvia en Angrois, Manuel Alonso Ferrezuelo, ha aconsejado personarse con rapidez en la vía penal mediante abogado y procurador, un trámite imprescindible para que el juez instructor tome declaración y practique las diligencias oportunas dirigidas a esclarecer lo sucedido.

Ferrezuelo ha descartado que un hecho de tal gravedad deba despacharse como un mero fallo humano individual y ha instado a actuar con rigor para llevar ante los tribunales a todos los responsables de la tragedia. Asimismo, ha prevenido a los damnificados ante la posible proliferación de letrados oportunistas tras el suceso, pidiendo cautela frente a posibles intereses económicos o suplantaciones. Al mismo tiempo, ha recomendado impulsar una asociación de afectados para articular la acusación y compartir apoyo anímico y humano durante el proceso.

Por su parte, el letrado Miguel Bianquetti, quien defendió a más de una treintena de perjudicados en el accidente de Adamuz, ha remarcado que no se debe firmar ningún acuerdo precipitado con las entidades aseguradoras. Bianquetti ha advertido de que, durante las primeras jornadas posteriores a la catástrofe, las compañías suelen presentar propuestas de liquidación que se sitúan muy por debajo de las cuantías que en justicia corresponden a los perjudicados.

Para garantizar una adecuada reclamación, los juristas recomiendan recopilar minuciosamente los informes médicos, los partes de urgencias, los ingresos hospitalarios y cualquier factura derivada de la asistencia sanitaria. De igual modo, aconsejan conservar el billete original o cualquier justificante del viaje —como el correo de confirmación de compra o el cargo bancario—. En los casos con víctimas mortales, los familiares deben reunir el certificado de defunción, el libro de familia y el certificado de empadronamiento si residían en el mismo domicilio.

En el plano compensatorio, la vía de mayor relevancia económica es la indemnización por responsabilidad civil, destinada a reparar de forma íntegra las secuelas físicas, el perjuicio moral, el quebranto patrimonial y los costes sobrevenidos. Bianquetti ha recordado que su tasación reviste una notable complejidad técnica, por lo que requiere el dictamen de un perito antes de consentir cualquier oferta. En el precedente de Adamuz, al considerarse un evento catastrófico, la cuantía final se incrementó en un 50%, un criterio que los abogados confían en que se mantenga para las víctimas de Urda.

Por último, las secuelas de carácter psicológico disponen de una vía de indemnización independiente con reconocimiento individual para el cónyuge o pareja, hijos, padres, hermanos y convivientes con vínculo acreditado. Estas compensaciones resultan plenamente compatibles con las eventuales ayudas públicas extraordinarias que apruebe el Gobierno y con la cobertura del Seguro Obligatorio de Viajeros (SOV), cuyas cuantías fijas oscilan entre 2.404,04 y 84.141,70 euros por lesiones y ascienden a 72.121,46 euros en caso de fallecimiento.