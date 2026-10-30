Ascienden a 65 las autopsias realizadas y a 12 las personas identificadas tras el accidente ferroviario de Urda

El accidente ferroviario de Urda, que deja un balance provisional de 69 fallecidos, mantiene en marcha las labores de identificación y atención a los familiares. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha practicado ya 65 autopsias, mientras la Guardia Civil continúa trabajando para identificar a las víctimas y descartar que queden restos humanos en la zona del siniestro.

El Centro Integrado de Datos (CID), constituido tras la activación del protocolo nacional para sucesos con víctimas múltiples, ha comunicado que ya se han notificado a las familias 12 identificaciones: nueve hombres y tres mujeres. Por su parte, la Guardia Civil ha informado de que ha identificado a 13 víctimas, aunque fuentes de la investigación han precisado que solo se había podido confirmar a las familias el fallecimiento de ocho personas.

67 denuncias por desaparición siguen activas

Las comandancias de la Guardia Civil de Toledo, Madrid, Sevilla, Logroño y Ciudad Real han recibido 72 denuncias por desaparición relacionadas con el accidente. De ellas, 38 se presentaron en Toledo, 24 en Madrid, ocho en Sevilla y una en cada una de las otras dos provincias.

Cinco de las personas denunciadas han sido localizadas con vida. Dos aparecieron en hospitales y otra de las localizaciones corresponde a una persona que finalmente no había llegado a subir al tren el día del accidente. Tras estas comprobaciones, permanecen activas 67 denuncias por desaparición.

Entre ellas figuran 14 ciudadanos extranjeros de nacionalidades como Argentina, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Japón, México, República Checa, Túnez y Venezuela.

Labores de identificación

Las identificaciones se están realizando mediante huellas dactilares, a cargo del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, y pruebas de ADN. El Instituto Nacional de Toxicología participa en los análisis post mortem, mientras los agentes también recogen muestras de familiares que han denunciado desapariciones.

El dispositivo cuenta con más de 60 profesionales. Entre ellos hay médicos forenses de Toledo, Ciudad Real y Cáceres, técnicos de autopsias de varias provincias y nueve profesionales del Instituto Nacional de Toxicología. La Guardia Civil aporta 27 agentes de Criminalística y Policía Judicial.

También participan psicólogos del Instituto de Medicina Legal de Toledo y de los órganos con jurisdicción estatal. La Unidad Militar de Emergencias presta apoyo logístico a las tareas forenses y de identificación.

Las familias temen que los desaparecidos estén entre los fallecidos

La incertidumbre ha dado paso al desánimo entre los familiares alojados en la Casa Sacerdotal de Toledo. La Guardia Civil les ha comunicado que en la morgue hay 69 cuerpos, el mismo número que el de las desapariciones denunciadas inicialmente.

Javier Barrio, marido de Carmen de Santa Ana, ha explicado que la información reduce prácticamente a cero sus esperanzas de encontrarla con vida. "Si hay 69 muertos va a haber 69 muertos y las 69 familias estamos aquí estamos prácticamente al cien por cien seguros de que todos somos familiares de fallecidos", ha manifestado.

También Cecilio Liébana, tío de Francisco José Barbero Liébana, de 32 años, ha relatado el impacto que ha tenido la información entre los familiares. El joven viajaba en el vagón 7 del AVE que cubría el trayecto entre Madrid y Andalucía para pasar unos días con sus padres.

Liébana ha explicado que las familias han sabido que ya no habría personas sin identificar en los hospitales entre los pasajeros de los dos trenes. "Todos los familiares se han venido abajo y están hechos polvo, como estamos todos", ha relatado.

No todos han perdido la esperanza. Manuel San Emeterio, hermano de otro desaparecido, ha asegurado que seguirá esperando mientras exista alguna posibilidad de que su familiar esté entre los ingresados cuya identidad todavía no se haya podido confirmar por completo.

La Guardia Civil ha comunicado a los familiares que las notificaciones sobre los resultados de las identificaciones se realizarán personalmente, nunca por teléfono. Según han explicado a las familias, los certificados de fallecimiento se irán entregando en un plazo de tres días una vez confirmadas las muertes.

Desmantelado el puesto de mando, pero continúan los rastreos

La emergencia ha descendido a situación operativa 1 y el Puesto de Mando Avanzado instalado junto al lugar del accidente quedó desmantelado este viernes alrededor de las doce del mediodía. La coordinación se ha trasladado al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de Toledo, aunque el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam) continúa activo.

La retirada del puesto de mando no supone el final de los trabajos sobre el terreno. La Guardia Civil mantiene las labores de rastreo para comprobar si quedan restos humanos entre los vagones o en las inmediaciones del siniestro. Durante este viernes, efectivos del Instituto Armado, incluidos especialistas del Servicio Cinológico, han vuelto a inspeccionar la zona.

Los equipos de Criminalística y Policía Judicial también continúan recogiendo pruebas y evidencias para la investigación. La previsión trasladada es que las últimas tareas de búsqueda puedan concluir durante el viernes o el sábado, dependiendo de cómo avancen las inspecciones.

La ONG de José Andrés reparte más de 3.000 comidas

Mientras continúan las labores de emergencia, World Central Kitchen (WCK), la organización del chef José Andrés, mantiene su dispositivo de alimentación para los profesionales desplazados a la zona. Desde el miércoles por la tarde, la ONG ha repartido más de 3.000 raciones entre efectivos de la Guardia Civil, la Unidad Militar de Emergencias, Protección Civil y otros equipos que trabajan en el accidente.

El servicio funciona las 24 horas e incluye bocadillos, platos calientes, café, chocolate, churros y desayunos. Olivier de Belleroche, director de respuesta a desastres naturales y emergencias de la organización, ha explicado que la movilización comenzó el mismo día del siniestro, con la preparación de vehículos, equipos y restaurantes colaboradores desde Madrid.

Solo durante el jueves se prepararon unas 600 comidas calientes y otros 600 bocadillos. Este viernes, el menú ha incluido una fideuá de bacalao elaborada por el chef Javi, además de bocadillos con productos donados por establecimientos de la comarca.