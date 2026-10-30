Tras el trágico accidente de tren que se produjo el pasado miércoles en la localidad toledana de Urda, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comparecido este viernes ante los medios de comunicación en la sede del Ministerio para no asumir ningún tipo de responsabilidad ni anunciar su dimisión. Más bien al contrario: el ministro se ha reafirmado en la versión que el Gobierno ha tratado de difundir y ha apuntado, nuevamente, a que los indicios parecen señalar que la causa del accidente de Urda fue "un fallo humano".

Es más, durante la comparecencia el ministro ha llegado a presentarse a sí mismo como víctima de un "calvario" que "no desea a nadie". De esta forma, ha defendido la seguridad del sistema ferroviario español y ha calificado la tragedia del pasado miércoles de "tremendamente excepcional". Así, Puente también ha aprovechado la ocasión para confrontar a los medios por repetir preguntas similares, abroncando particularmente a Libertad Digital y esRadio por preguntarle por su dimisión.

No obstante, dado que durante la comparecencia el ministro de Transportes ha asegurado que nuestro sistema ferroviario es seguro y ha defendido su gestión, resulta llamativo que, ahora sí, el Gobierno anuncie que está estudiando la posibilidad de paralizar la línea de AVE Madrid-Barcelona durante varios años para acometer las renovaciones pertinentes.

Esta decisión afectará directamente a los usuarios de la red ferroviaria, que llevan sufriendo durante años los retrasos y el deterioro de las infraestructuras, así como la constante sensación de inseguridad. Precisamente, esto es lo que ha denunciado en redes sociales la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que señalaba cómo Puente ha pasado "de anunciar trenes a 350 km/hora a paralizar el AVE Madrid-Barcelona durante años", denunciando que, si bien el presidente del Gobierno asegura que "el PP es la involución", lo cierto es que los partidos del actual Ejecutivo "nos devuelven a la Edad de Piedra".

El pin de Puente: De anunciar trenes a 350 km/hora a paralizar el AVE Madrid-Barcelona durante años. «El PP es la involución», dice Sánchez. Ellos nos devuelven a la Edad de Piedra. Y tan felices. pic.twitter.com/ZeOPwvNy5q — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) October 30, 2026

Así, la dirigente popular recogía dos vídeos de Puente en los que se puede comprobar este cambio en la política del Ministerio de Transportes. En el primero se puede ver a Puente presumiendo de los supuestos avances logrados por su departamento y anunciando la llegada de nuevos trenes de alta velocidad que alcanzan los 350 kilómetros por hora.

Así lo anunció el Gobierno en noviembre de 2011 y, en ese contexto, publicaba un vídeo donde se le veía repartiendo pines conmemorativos en la mesa del Consejo de Ministros por el anuncio "de transformar la alta velocidad española a una velocidad de 350 por hora". "Una sorpresa para todo el Gabinete, quería que lo tuvieran porque, bueno, forman parte del Gobierno que lo hizo posible", concluía.

Sin embargo, este viernes —tal y como se puede comprobar en el segundo vídeo recogido por la portavoz adjunta del PP en el Congreso— el ministro ha tenido que explicar que, en el marco de la renovación de las líneas de alta velocidad, es posible que durante varios años esté paralizada la línea de AVE Madrid-Barcelona. En el vídeo que recoge la dirigente popular se puede ver a Puente asegurando que el Gobierno está valorando la posibilidad de parar el tráfico en esta línea para llevar a cabo su remodelación.

En este sentido, cabe recordar que, tras el accidente de Adamuz, la principal medida que tomó el Gobierno con el fin de evitar que se produjera un nuevo siniestro de estas características fue reducir la velocidad a la que podían viajar los trenes de alta velocidad en algunos tramos de las líneas. Por ejemplo, 48 horas después del accidente, Adif informaba de que limitaba la velocidad en un tramo del trayecto Madrid-Barcelona a 160 km/h, a la que se sumarían posteriormente otras intervenciones en otras líneas.