Detenido otro menor de 17 años por organizar los saqueos de Barcelona a través de los canales de Blocus

Los Mossos d'Esquadra han detenido este jueves por la noche a un menor de 17 años en San Sadurní de Noya (Barcelona) por su presunta vinculación con los canales de comunicación de Blocus, relacionados con los saqueos registrados en Barcelona el pasado sábado.

Según ha informado la policía catalana este viernes, el joven habría difundido el enlace de acceso al grupo y participado activamente en las conversaciones para organizar las acciones. Entre otras cosas, habría facilitado indicaciones sobre el material que debían llevar los participantes, las medidas para evitar ser detectados por los agentes y las pautas de autoprotección.

Además, los investigadores sostienen que el menor habría incitado a otros integrantes del grupo a participar en los actos violentos e incluso habría propuesto posibles establecimientos y objetivos para los saqueos.

Más detenidos

La actividad de los canales de Blocus también ha generado preocupación en otras ciudades. En Valencia, la Policía Nacional detuvo a otro menor de 17 años, señalado como el principal responsable de los canales Blocus Vlc, desde los que habría organizado una oleada de saqueos en comercios del centro de la ciudad prevista para este sábado 31 de octubre.

El joven habría llegado a planear incendios simultáneos en distintos puntos para dispersar a los agentes y facilitar los asaltos. Tras su detención, ingresó en un centro de internamiento.

Por el momento, los canales telemáticos utilizados para organizar estas acciones ya han sido clausurados por orden policial. Fuentes de la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana han confirmado que el operativo continúa abierto y no descartan nuevas detenciones entre los integrantes más activos de esta red.

En Madrid, por otro lado, un universitario de 20 años recibió a través de WhatsApp un mensaje titulado "Instrucciones Blocus" que llamaba a protagonizar una jornada de disturbios este sábado, coincidiendo con Halloween.

La convocatoria fijaba un punto de encuentro en la calle del Castillo y contenía instrucciones para saquear establecimientos, incendiar contenedores y enfrentarse a los agentes. El texto también recomendaba acudir vestidos de negro y ocultar el rostro para dificultar la identificación.