¿Dónde sentarse en el tren? El tutorial que circula en redes ante el temor a nuevos accidentes

La preocupación por la seguridad ferroviaria tras el accidente de Urda (Toledo) ha dado lugar a un nuevo fenómeno en las redes sociales: la difusión de tutoriales que pretenden enseñar a los viajeros a escoger el asiento con mayores posibilidades de supervivencia en caso de accidente. Estos vídeos, que presentan sus recomendaciones como principios físicos, ofrecen instrucciones sobre qué vagón elegir, en qué dirección sentarse y cómo protegerse ante una frenada brusca.

Uno de estos contenidos comienza con una advertencia contundente: "Si vas a viajar en tren. Quédate. Es la diferencia entre salir ileso o no contarlo". A partir de ahí, el vídeo establece cuatro reglas que, según su autor, permitirían reducir las consecuencias de un posible accidente ferroviario.

La primera recomendación consiste en evitar los vagones situados en los extremos del convoy. El tutorial sostiene que los coches de cabeza y cola absorben la mayor parte de la energía de una colisión, por lo que aconseja viajar en los vagones centrales.

Para justificar esta elección, el vídeo recurre incluso a una supuesta fórmula matemática que señala los vagones C5 y C6 como los más seguros, al encontrarse en lo que denomina la "zona de máxima amortiguación y supervivencia".

Sin embargo, el contenido no aporta estudios ni referencias técnicas que permitan comprobar la validez de esta fórmula. Además, las consecuencias de un accidente dependen de numerosos factores, entre ellos el tipo de impacto, la velocidad, las características del tren y las condiciones en las que se produce el siniestro.

⚠️Tutoriales para escoger los lugares "de máxima supervivencia" en un vagón de tren. La tercermundización. pic.twitter.com/BU9IYparnq — Rafael Núñez Huesca (@NunezHuesca) October 30, 2026

De espaldas a la marcha

La segunda regla del tutorial recomienda viajar de espaldas al sentido de la marcha. "La inercia te protege. Empuja tu columna contra el respaldo", asegura la grabación, que también aconseja ocupar asientos sin cinturón de seguridad.

El vídeo advierte asimismo de los peligros de sentarse junto a las mesas, a las que atribuye un efecto especialmente lesivo durante una colisión. "En un impacto actúan como guillotina abdominal", afirma su autor.

Siguiendo este razonamiento, el tutorial identifica como ubicación ideal un asiento situado en el centro del vagón, junto al pasillo y orientado en dirección contraria a la marcha. Según explica, esta posición permitiría evitar los cristales de las ventanas y facilitaría una eventual evacuación.

No obstante, estas afirmaciones se presentan como reglas universales sin que se facilite documentación que las respalde. Tampoco puede darse por hecho que una misma ubicación sea la más segura en todos los accidentes ferroviarios.

La regla de los cinco segundos

El último consejo se centra en cómo reaccionar cuando el tren experimenta una frenada repentina. Bajo el nombre de "los cinco segundos", el vídeo recomienda colocar la nuca contra el respaldo, entrelazar las manos detrás de la cabeza y mantener los codos cerrados.

"No es miedo. Es física aplicada", sentencia el autor antes de pedir a los espectadores que guarden la grabación para consultarla antes de su próximo viaje.

La circulación de estos tutoriales refleja cómo la inquietud por la seguridad ferroviaria se traslada también a las redes sociales, donde los usuarios pueden encontrar instrucciones que prometen aumentar sus posibilidades de supervivencia.

Sin embargo, la apariencia técnica de estas explicaciones no garantiza su fiabilidad. Las recomendaciones del vídeo deben distinguirse de los protocolos oficiales de seguridad, especialmente cuando se presentan como fórmulas capaces de determinar el asiento más seguro o de evitar lesiones graves en cualquier tipo de accidente.