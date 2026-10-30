El drama de Urda: Page confirma que hay "31 bolsas con restos parciales"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha comparecido escoltado por Pedro Sánchez tras la última reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) convocada este viernes por el trágico accidente de trenes en Urda para anunciar que el nivel de emergencia en la zona ha bajado al 1, por lo tanto, se han empezado a desmovilizar muchos medios que han cumplido con su trabajo. El presidente regional ha querido agradecer la labor de los más de 1.300 trabajadores que han ayudado sin descanso en la zona del siniestro.

Page ha mantenido el número de fallecidos en 69, aunque ha anunciado que "podría sobrepasar de los 70, aunque no lo podríamos verificar por lo que es preferible acogerse al protocolo". Ha confirmado que hay "70 denuncias de desaparición, puede haber más, pero no descartamos que pueda haber más fallecidos". Y por fallecidos se ha referido a "cuerpos completos".

En las extracciones desde ayer, además de cuerpos completos aparecieron, ha añadido, "hasta 31 bolsas con restos parciales y eso es de una enorme complejidad a la hora de la identificación y de casar los cuerpos". Ha mostrado su deseo de poder entregar a las familias los restos completos de sus allegados, pero ha reconocido que "en algunos casos no va a ser posible".

Altas en las UCI

Sobre la evolución de los heridos en los hospitales, ha dicho que "está siendo notablemente positiva en la reducción de UCI, así como de ingresados". En Castilla-La Mancha, de los 110 hospitalizados inicialmente ya llevan 71 altas, con 31 ingresados en una evolución positiva.

Del operativo desarrollado este jueves por los bomberos, la UME y las empresas privadas de grúas, ha dicho que los trabajos fueron de darle la vuelta al vagón ante el temor de que pudieran aparecer víctimas mortales debajo, algo que "afortunadamente" no ha sucedido.

Lo que queda por desarrollar, ha concluido, está bajo la determinación de la autoridad judicial con estrictos protocolos de verificación de cadáveres y de notificaciones conforme a criterios enormemente delicados y con un personal de apoyo psicológico y social a las familias.