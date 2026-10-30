El editorial de Carlos Cuesta contra Óscar Puente por su negativa a dimitir: "Lo único que les importa es el poder"

Carlos Cuesta ha cargado duramente contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, en su editorial de La noche de Cuesta, de esRadio, después de que este haya descartado dimitir pese a los recientes accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda. El periodista ha acusado al Gobierno de anteponer su supervivencia política a las víctimas y ha señalado directamente a Pedro Sánchez como responsable de mantener al ministro en el cargo.

"No tienen ni la más mínima gota de vergüenza. No tienen ni la más mínima gota de humanidad. No tienen ni la más mínima gota de dignidad", ha denunciado Cuesta, que ha recordado otras declaraciones polémicas del Ejecutivo durante situaciones de emergencia, como las palabras de Sánchez durante la dana o las quejas de Puente por dormir apenas tres horas tras el accidente de Adamuz.

"Lo único que les importa es el poder. Son auténticos borrachos de poder", ha afirmado.

Puente descarta dimitir

Uno de los momentos centrales del editorial ha llegado cuando Cuesta ha reproducido las declaraciones en las que Puente justificaba su continuidad al frente del Ministerio.

"Lo fácil para mí es salir, pero ni es eso lo que va con mi carácter ni tampoco es lo que el presidente del Gobierno me ha pedido", ha señalado el ministro, que también ha cuestionado qué beneficio supondría su dimisión para las familias de las víctimas.

"¿Qué nivel de confort le puede proporcionar a una víctima que yo dimita?", se ha preguntado Puente.

La respuesta de Cuesta ha sido contundente: "El pequeño problema es que usurpas u ocupas un puesto que exigiría que tuvieras cercanía, que tuvieras humanidad, que tuvieras respeto por las víctimas, que tuvieras algo parecido a la dignidad".

El periodista ha asegurado que la permanencia del ministro responde a una estrategia de Moncloa para evitar asumir responsabilidades políticas. "No dimite porque implicaría que Pedro Sánchez se queda sin parapeto", ha afirmado, antes de describir a Puente como una "marioneta de Pedro Sánchez" cuya función sería absorber las críticas dirigidas al presidente.

Cuesta también ha reaccionado a otro fragmento de la comparecencia en el que Puente lamentaba las consecuencias personales de los accidentes. "Sé lo que me espera, sé el calvario al que me van a someter encima en campaña electoral", había declarado el ministro.

"¿Te crees que a alguien le interesa cómo estás tú?", le ha reprochado el periodista, que ha cuestionado su cercanía con las familias afectadas y le ha recriminado no haber acudido a determinados encuentros con los allegados de las víctimas.

Para Cuesta, Sánchez utiliza a sus ministros como escudos políticos, una estrategia que también ha atribuido al mantenimiento de Fernando Grande-Marlaska en el Gobierno. En este contexto, ha recuperado sus críticas al presidente por la crisis de Ceuta, los pactos con Bildu y los casos de corrupción que, según ha denunciado, rodean al Ejecutivo.

"Así que nuestra obligación es mirar arriba al verdadero responsable", ha sentenciado.

El deterioro ferroviario

El editorial también ha abordado el estado de las infraestructuras ferroviarias españolas, que Cuesta ha presentado como una muestra del fracaso de la gestión del Gobierno.

El periodista ha asegurado que España encabeza el ranking de mortalidad en alta velocidad, con entre 114 y 115 víctimas, frente a las 41 que ha atribuido a China y las dos de Italia. Estas cifras, cuya fuente no ha identificado en la transcripción, han servido para cuestionar las condiciones de seguridad de la red.

También ha enumerado distintos indicadores sobre el deterioro del servicio. Según los datos citados durante el programa, los accidentes ferroviarios habrían pasado de 40 en 2018 a 97 en 2024, un incremento del 142%, mientras que los descarrilamientos habrían aumentado de siete a 22.

A ello ha sumado el crecimiento de los retrasos. El porcentaje de trenes de larga distancia con demoras de una hora o más habría pasado del 1,1% al 8,1%, mientras que en marzo de 2026 solamente el 48,6% de los AVE habría llegado con menos de cinco minutos de retraso.

Cuesta también ha denunciado la falta de inversión en mantenimiento. Según las cifras expuestas, España destina 45,5 millones de euros por cada 1.000 kilómetros de vía, frente a los 80,6 millones de un grupo de países europeos de referencia. Además, ha señalado que el gasto de conservación por viajero en alta velocidad ha disminuido un 22% desde 2018.

El periodista ha criticado igualmente que Renfe haya endurecido las condiciones para compensar a los pasajeros por los retrasos, elevando de 15 a 60 minutos el umbral para determinadas devoluciones. También ha mencionado una caída del 12,3% en los viajeros de alta velocidad entre enero y agosto de 2026, que ha relacionado con el temor generado por los accidentes.

"Este es el proyecto, señor Puente. Este es su proyecto", ha reprochado.

El estado de las carreteras

Cuesta ha extendido sus críticas a la red de carreteras, cuyo déficit de conservación ha cifrado en 15.000 millones de euros. Según ha explicado, 34.000 kilómetros necesitan ser reconstruidos y las reparaciones superficiales ya no son suficientes.

"No basta con parches", ha advertido, antes de reclamar que se investigue hasta qué punto el deterioro de las vías influye en los accidentes de tráfico.

También ha asegurado que los conductores pagan aproximadamente 15 euros en impuestos por cada euro destinado al mantenimiento de las carreteras, una proporción que ha utilizado para cuestionar las prioridades presupuestarias del Ejecutivo.

En este sentido, ha comparado los 15.000 millones necesarios para conservación con los 13.000 millones que ha atribuido al nuevo sistema de financiación de Cataluña, denunciando que Sánchez antepone los acuerdos políticos que garantizan su continuidad en Moncloa a las necesidades de las infraestructuras.

Para Cuesta, tanto el deterioro ferroviario como el de las carreteras son consecuencia de un mismo problema: un Gobierno que, a su juicio, prioriza su permanencia en el poder por encima de la seguridad de los ciudadanos.