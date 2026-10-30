El Gobierno difunde una diligencia secreta para continuar inculpando al controlador: "Es inaceptable"

Lo adelantó la Cadena Ser, que tituló así la notificación de última hora: "El operario que dio la orden de que el AVE siniestrado en Urda circulara a 'marcha normal' se ha negado a declarar". Y, después, RTVE, informó de que el Ministerio de Transportes les había confirmado esta cuestión.

"El Ministerio de Transportes confirma a RTVE que el operador que dio esa orden de 'marcha normal' al AVE se ha negado declarar. Se trata del operador cuyos audios se han filtrado tras el accidente. Recordemos que esa orden hizo que el maquinista llevara el AVE a una velocidad entre 160 y 200 km/h […], así que ahora mismo la última hora es que el operador que dio la orden de marcha normal se ha negado a declarar", afirmó una redactora en el programa La Hora de la 1, de Silvia Intxaurrondo.

ÚLTIMA HORA 🔴 El Ministerio de Transportes confirma a RTVE que el operario que dio la orden de "marcha normal" al AVE que chocó contra el Iryo se ha negado a declarar https://t.co/fINk5b0v5x#LaHora30o pic.twitter.com/L8BID0aHW2 — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) October 30, 2026

En este punto cabe recordar que la juez que instruye el accidente ferroviario ocurrido en Urda [Toledo] que se ha cobrado la vida de al menos 69 personas declaró el miércoles secretas las actuaciones. Siendo esto así, ¿por qué el Ministerio de Transportes conoce el contenido de una diligencia secreta? ¿Y por qué se difunde el contenido de una diligencia secreta?

El último interrogante tiene respuesta y va en la línea de lo acontecido los últimos días con las filtraciones de los audios de la sala de control, donde se escucha al controlador indicarle al maquinista del AVE, que ha fallecido y cuyo cadáver aún no ha sido entregado a su familia mientras ésta escucha en todas las televisiones de este país sus últimas palabras, que reanude con normalidad la marcha. Se busca descargar toda la responsabilidad en esta persona de la que se ha llegado a desvelar su nombre: Martín.

Ahora, con esta nueva filtración, se trata de vincular el silencio del controlador ante la Guardia Civil con una declaración de culpabilidad. Pero nuestra legislación cuenta con un derecho fundamental que protege a toda persona de declarar contra sí misma o de confesarse culpable. Es lo que se conoce como el derecho a no declarar o derecho a guardar silencio. Este derecho está reconocido tanto por la Constitución Española como por normas internacionales y ejercerlo dista mucho de reconocer o apuntar a cualquier tipo de culpa.

Precisamente en el mismo programa de Intxaurrondo, Raquel Ayllón, portavoz del Sindicato de Circulación Ferroviaria de ADIF, recordó que la filtración de esos audios por parte del Gobierno a El País, la Cadena SER y eldiario.es es ilegal e indicó que su coordinador general estaba acudiendo en esos momentos a presentar una denuncia por estos hechos. Según informa El Mundo, el propio controlador estudia ya emprender acciones legales

El juez Miguel Guerrero criticó la manera que tuvo el ente público de presentar esta nueva filtración. "Es absolutamente obsceno y despreciable el señalamiento público y sistemático que están haciendo al operario por parte del Gobierno y de sus terminales mediáticas". El magistrado explicó que "la negativa a declarar ante la Policía no constituye una excepción, sino que es lo más habitual en la mayoría de los procedimientos penales. No declara nadie, o casi nadie, ante la Policía". Además, "la magnitud del caso hace especialmente necesario contar con un asesoramiento jurídico especializado desde el primer momento".

"Resulta imprescindible tener en cuenta el estado psicológico del operario. Tras un accidente de estas características, y especialmente después de la filtración de las conversaciones y del señalamiento mediático de su persona, es razonable que se encuentre bajo un estrés extremo y resulta difícil imaginar que pueda estar en condiciones de prestar una declaración serena y completa".

Y "resulta profundamente inquietante que un Ministerio conozca el contenido de una diligencia de instrucción declarada secreta y, además, se apresure a difundirla. Es, por enésima vez, inaceptable", concluyó.

🚨Es absolutamente obsceno y despreciable el señalamiento público y sistemático que están haciendo al operario por parte del Gobierno y de sus terminales mediáticas. 1/ La negativa a declarar ante la Policía no constituye una excepción, sino que es lo más habitual en la mayoría… https://t.co/uuTKQyh592 — iuristóteles (@iuristoteles) October 30, 2026

Puente no dimite y responsabiliza a los controladores

Durante su rueda de prensa ofrecida este viernes, el ministro Óscar Puente se negó a asumir cualquier tipo de responsabilidad política, a pesar de los dos graves accidentes ferroviarios acontecidos en tan solo nueve meses y que han ocasionado al menos 115 muertos, y volvió a apuntar a los trabajadores del centro de control como los responsables de la tragedia, recalcando que quienes estaban en Atocha tenían a la vista todo lo que estaba sucediendo en una pantalla en la que "se ve dramáticamente como un tren está avanzando y otro está parado".

"Se visualiza perfectamente la señal de entrada y la señal de salida del cantón, que inicialmente están en rojo porque el tráfico se ha paralizado por completo; se ve la entrada y se ve la salida; se ve el cantón completamente y se ven dos trenes en el mismo cantón, uno el AVE y otro el Iryo", apuntó en la segunda rueda de prensa que da tras la colisión de dos trenes de alta velocidad en Urda (Toledo). "¿Es un error?", se preguntó, "qué puedo decir... es que no quiero tampoco porque si lo digo parece que estoy cometiendo algún tipo de ofensa", agregó de forma sibilina sobre por qué el controlador le dio la orden al AVE de retomar la circulación a "marcha normal" pese a que más adelante había un Iryo parado.

Puente insistió en que sea la razón que sea por la que el Iryo no arrancó "no es admisible" que haya un tren que le pueda embestir por detrás. "Anda que no se averían trenes", dijo al respecto.

En este sentido, recalcó que por la razón que fuera el tren estaba detenido, podía estar averiado, e indicó que no quiere decir que sea muy relevante o interesante saber por qué no pudo reanudar y que lo importante es que estaba parado y, por tanto, no podía haber un tren por detrás circulando en el mismo cantón.

"Seamos claros, quien sabe si hay una situación de ocupación del cantón por otro tren, en estas condiciones, es únicamente el centro de control". En cuanto al operador del centro de control al frente de esta operación, Puente detalló que había recibido toda la formación exigida en la legislación y que había cumplido con todos los periodos satisfactoriamente.

Tiene 48, dos años de experiencia en centros de control y llevaba en este puesto, gestionando este mismo sector, desde febrero de este año. "Por tanto era un sector que conocía bien", subrayó el ministro, que añadió que estaba "adecuadamente formado y con suficiente experiencia". En la situación "degragada" que se originó tras el fallo del sistema LZB y la detención del Iryo, Puente afirmó que había dos personas en la mesa y que al controlador se le puso un auxiliar durante la gestión de la incidencia.