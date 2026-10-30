El sistema de seguridad del AVE que habría evitado el choque de Urda se aprobó en 2020 con Ábalos y sigue sin instalarse

Fecha: 10 de noviembre de 2020. Ministro de Transportes: José Luis Ábalos. Plan aprobado: la instalación del sistema de seguridad ERTMS en el AVE Madrid-Sevilla, un sistema que bloquea la máquina del tren si falla el sistema de seguridad, localización y seguimiento del tren. Se trata de un sistema con el que opera la inmensa mayoría de los trenes europeos y hasta de la alta velocidad española. Un sistema que habría evitado el accidente de Urda. Pero, pasados seis años, el sistema sigue sin instalarse.

"El Gobierno autoriza la licitación de la renovación de las instalaciones de seguridad de la LAV Madrid-Sevilla por un importe de 108 millones de euros", anunció aquel día el Gobierno socialista de Pedro Sánchez. "La renovación prevista afecta a instalaciones de señalización, sistemas de protección de tren -con la implantación del sistema ERTMS en toda la línea-, detectores de caída de objetos y telecomunicaciones fijas". "En toda la línea". Es decir, integral, tal y como lo entiende todo el mundo salvo el ministro Óscar Puente.

"El objetivo del contrato licitado es dotar de mayor capacidad a la línea, así como mejorar la disponibilidad y la fiabilidad de las instalaciones", aclaraba el acuerdo del Consejo de Ministros. Pero, 46 muertos después en Adamuz, al menos 68 muertos después en Urda y seis años después, el sistema de seguridad que habría evitado los dos accidentes sigue sin implantarse.

"El Consejo de Ministros ha autorizado, en su reunión de hoy, al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), a través de Adif Alta Velocidad, a la licitación del contrato para la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de renovación de las instalaciones de seguridad (señalización, sistemas de protección de tren, detectores de caída de objetos, telecomunicaciones fijas, etc) de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla, con un valor estimado de contrato de 108.382.553,39 euros (IVA no incluido)", señalaba el acuerdo de Gobierno.

La clave reside en dos factores. El primero, el "plazo de ejecución" dado para ese contrato: "52 meses", que "contempla el diseño y definición de las instalaciones de seguridad necesarias, la redacción del correspondiente proyecto constructivo y la ejecución de las obras, pruebas y puesta en servicio de dichas instalaciones". Pese a ello, ya debería haber estado operativo el sistema, aunque es evidente que el plazo era extraordinariamente largo.

Y ahí entra el segundo de los factores: el proceso de licitación para la renovación del ERTMS/señalización tuvo que anularse y rehacerse debido a fallos en los pliegos. Es decir, a un fallo responsabilidad del Gobierno. Adif había sacado el proyecto a concurso por un importe inicial de 131 millones de euros en febrero de 2020. Sin embargo, las empresas licitadoras presentaron objeciones y recursos en relación con los pliegos y las condiciones técnicas y económicas planteadas y tuvieron que ser escuchadas porque tenían razón.

A raíz de estas alegaciones e irregularidades detectadas en la redacción de las condiciones de licitación, el proceso tuvo que suspenderse para corregir los pliegos. Tras rehacer el expediente, Adif volvió a publicar oficialmente la licitación el 26 de noviembre de 2020 con un presupuesto de 108 millones de euros. Y eso supuso una pérdida de tiempo importante.

El objetivo de las actuaciones previstas, que incluían en particular la implantación del sistema ERTMS, era dotar de mayor capacidad a la línea Madrid-Sevilla, así como renovar las instalaciones con el objeto de mejorar su disponibilidad y su fiabilidad. En concreto, el contrato licitado incluía "la sustitución de los actuales enclavamientos por nuevos enclavamientos electrónicos de última generación; la funcionalidad LZB en los nuevos enclavamientos, estando relacionada con estos mediante un interfaz serie; la instalación del sistema ERTMS en toda la línea, en el conjunto de enclavamientos, así como en el ramal La Sagra-Toledo, y la instalación del sistema ASFA digital en todo el ámbito del proyecto; la modificación de los bloqueos con los enclavamientos colaterales de otras LAV, así como cambiadores de ancho de Atocha, Alcolea y Majarabique, el ramal La Sagra-Toledo y los talleres de Cerro Negro y La Sagra; la sustitución de los armarios de los detectores de caída de objetos por nuevos armarios que se comunicasen con los Sistemas Complementarios de Vigilancia y Seguridad (SCVS) y con el enclavamiento en cuyo ámbito se encuentran ubicados; la instalación del sistema de energía para las nuevas instalaciones de señalización y comunicaciones; y el Control de Tráfico Centralizado (CTC) -en este ámbito, se incluía el suministro de nuevos controladores con elementos de campo (FEC) redundantes para los CTC de línea y de respaldo. Y la inversión estaba cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del P.O. Plurirregional de España 2014-2020. Objetivo Temático 7: Transporte sostenible".