El TSJ refuerza los Juzgados de Orgaz para que la juez encargada del accidente se dedique a ello en exclusiva

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha acordado reforzar los Juzgados de Instancia de Orgaz para que la magistrada que instruye el caso del trágico accidente de Urda se dedique a investigar tan solo esta causa.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Orgaz es el que ha asumido la investigación sobre el accidente de tren que ha tenido lugar en Urda (Toledo), que ha segado la vida de 69 personas. El caso ha caído en manos de la magistrada Aristea Afroditi Ortiz, que apenas lleva ocho meses al frente del Juzgado y ahora afronta una de las investigaciones más relevantes del momento.

El TSJCLM ha informado de este refuerzo con el objetivo de que la juez pueda dedicarse en exclusiva a esta causa y no se vea obligada a llevar varias investigaciones al mismo tiempo, dada la gravedad de la misma. El refuerzo propuesto contempla una comisión de servicios con relevación de funciones por la que un segundo juez pueda encargarse de la tramitación ordinaria de todos los asuntos civiles y penales que tramita la plaza número 2, independientemente de la causa judicial del accidente de la que se encarga la juez titular.

En este sentido, cuando se dé la incorporación del magistrado de refuerzo, la juez Aristea Afroditi Ortiz podrá dedicar toda su atención a investigar las posibles responsabilidades penales del accidente: desde las posibles negligencias técnicas hasta las filtraciones de los audios que revelan las conversaciones entre el operario de Adif en Atocha y los maquinistas de los trenes implicados en el accidente.

La Sala de Gobierno de la Justicia castellanomanchega también ha acordado mantener el apoyo de una de las magistradas expertas en gestión de emergencias y catástrofes, concretamente la titular de la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Toledo. Esta apoyará a la juez de Orgaz hasta que la medida de refuerzo propuesta sea efectiva.