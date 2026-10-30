De los trenes del 11-M en 2004 a los de Adamuz y Urda en 2026

Si la derecha española no fuera moralmente muy superior, aunque políticamente muy pardilla, a la izquierda corrupta y antiespañola, los militantes de PP y Vox estarían rodeando las sedes del PSOE gritando "¡A-se-si-nos! ¡A-se-si-nos!" hasta el 29-N. Por muchísimo menos, se supone que por haber mentido sobre la autoría de las masacres de los trenes del 11-M, que, junto al torpe intento de Aznar de aprovechar la aparente autoría de la ETA, no cometieron más delito que el de dar más información de la que tenían, y guiada por las cloacas policiales del PSOE, todas las izquierdas y los separatistas rodearon más de cien sedes del PP en la jornada de reflexión. Las guió la SER, inventando que en los trenes había terroristas islámicos suicidas con tres capas de calzoncillos. Pero incluso antes de que Cebrián y Ferreras difundieran ese bulo, las hordas de Iglesias y Zapatero ya estaban con el "Pásalo" en los aún incipientes móviles, operación que coronó Rubalcaba con lo de que "España merece un gobierno que no le mienta". Y lo que trajeron fue esto, que, de Zapatero a Sánchez, es hijo del 11-M y de la mentira convertida en arma electoral.

En realidad, las dos Españas de 2026 estaban ya ahí: la pánfila, dejándose agredir, y la canalla, agrediendo a la pánfila para asaltar el Poder, que no hubieran alcanzado sin esa violencia moral y física. No es que los dirigentes del PP y sus militantes creyeran que tenían alguna responsabilidad en la voladura de los trenes, probablemente obra marroquí, pero se sentían tan perdidos como el Gobierno en funciones de Aznar y el candidato a la presidencia Rajoy, que acabó escondiéndose en la jornada de reflexión en los sótanos de Génova 13, cercada por la izquierda salvaje. De ahí al bolso de Soraya, una década de cobardía política, la de los años perdidos de Rajoy, nos contempla.

Yo no sé si los militantes de Vox, y no pocos del PP, acabarán yendo a Ferraz y a Moncloa a llamar "asesinos" a Puente y Sánchez, sobre todo a Sánchez, pero si, al margen de la consideración jurídica, alguien es responsable de la muerte de más de la mitad de los españoles que murieron el 11-M, ese es Pedro Sánchez, además de Puente, el PSOE, sus papagayos sincronizados y sus socios comunistas. Mientras en media España y toda Europa Occidental la alianza de izquierdistas e islamistas incendia las calles, las nuestras siguen ocupadas, de Sol a Barcelona, por la última versión de las hordas del 11-M y nosotros seguimos enterrando a nuestros compatriotas. Y, mientras, los asesinos de Adamuz y Urda, que moralmente lo son y judicialmente deberían serlo pronto, dan clases de perreo electoral por TikTok, mientras aperrean en la propaganda y matan en la Renfe a docenas de españoles indefensos.

Es un motivo para reflexionar, porque, de unos trenes a otros, la distancia será infinita, pero los muertos siempre son los mismos, y los golpistas de 2004, también.