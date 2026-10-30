Finalizan las 69 autopsias del accidente ferroviario de Urda: 36 identificados y 67 desaparecidos

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha realizado la autopsia de las 69 personas fallecidas este miércoles en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), según recoge el Centro de Integración de Datos (CID) constituido tras la activación del Protocolo nacional de actuación médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples.

Se trata del único organismo facultado para facilitar públicamente las cifras oficiales. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha informado de que el balance provisional continúa siendo de 69 fallecidos, con 76 denuncias por desaparición y habiéndose notificado 27 identificaciones a familiares de las víctimas.

Así, han sido identificadas 36 de las 69 personas mediante huella dactilar, por lo que 33 continúan sin identificar. Se ha notificado a las familias un total de 27 identificaciones, 18 de hombres y nueve de mujeres.

Por ello, quedan por notificar otras nueve personas que, según asegura el CID, se hará "con la mayor celeridad posible". Primero, se informa de forma "personal y presencial" a los familiares y solo después se incorpora a la estadística oficial.

Sobre las denuncias por desaparición, se han recibido 72. Del total, 38 han sido en la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo, 24 en Madrid, ocho en Sevilla, una en Ciudad Real y una en Logroño.

De los 72 desaparecidos, cinco han sido encontrados con vida. Es decir, tres nuevas, de las cuales dos se encontraban en los distintos hospitales que recibieron a los heridos y otra no llegó a subir al tren el día del accidente.

En consecuencia, se mantienen activas 67 denuncias por desaparición, de las cuales 14 son de personas extranjeras de Argentina, Australia, Canadá, EEUU, Francia, Japón, México, República Checa, Túnez y Venezuela.

Más de 60 profesionales en las labores de identificación

Desde el miércoles, el trabajo para la identificación de los fallecidos no ha cesado con más de 60 profesionales participando en dichas labores, entre los que se encuentran médicos de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo (12), Ciudad Real (4), Cáceres (2), así como 2 médicas forenses asesoras del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Además también hay 27 agentes del Servicio de Criminalística y de Policía Judicial realizando identificaciones mediante huella dactilar y análisis de ADN.

También están interviniendo seis técnicos de autopsia, tres de Toledo, dos de Albacete y uno de Guadalajara. Asimismo, nueve profesionales del Instituto Nacional de Toxicología se encargan de la realización de las pruebas de ADN post mortem.

Cabe recordar que se mantiene el servicio de apoyo a las familias de las víctimas con tres psicólogas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, y una psicóloga del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Órganos con Jurisdicción Estatal.