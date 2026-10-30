La UCO detalla a Pedraz las presiones del exdirector Marcos: les ordenó un informe que concluyese "que no había nada"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido un informe al juez Santiago Pedraz en el que detalla presiones anteriores a las informaciones reservadas abiertas tras la filtración de los correos de Pedro Sánchez y Begoña Gómez. Estas habrían sido ejercidas por el antecesor de Mercedes González como director general de la Benemérita, Leonardo Marcos.

La filtración de los correos electrónicos provocó la apertura de dos informaciones reservadas que iban destinadas a descubrir por qué se habían incluido en los anexos del caso los correos electrónicos del presidente del Gobierno y su esposa si no tenían relevancia para la causa. La filtración de estos correos a un medio de comunicación que publicó las direcciones habría provocado que los mismos se llenasen de mensajes amenazantes y cargados de links maliciosos.

En un informe al que ha tenido acceso Libertad Digital, la UCO detalla que las informaciones reservadas no fueron las primeras actuaciones de la cúpula de la Guardia Civil que se pueden entender como presiones por sus investigaciones contra el entorno del presidente del Gobierno. Los investigadores justifican este repaso por las actuaciones de sus superiores alegando que es beneficioso para entender la apertura de las informaciones reservadas.

En este marco, la UCO explica que Leonardo Marcos convoca al jefe de la unidad a una reunión: "Cabe destacar la comunicación que estableció el jefe de la UCO al jefe del DIECAN, informándole de que en la tarde del viernes día 12 de julio de 2024, el primero había sido convocado a una reunión que iba a tener lugar en la dirección General de la Guardia civil a la que finalmente asistieron junto a este el director general de la Guardia civil, el DAO y el General JPJ".

"En dicha reunión el director general se refirió a una noticia publicada en el periódico ABC sobre una solicitud del DC dirigida a la magistrada de Badajoz, que él consideraba una filtración", asevera el escrito contextualizando una reunión en la que Marcos habría cargado contra la actuación de la UCO. De hecho, el antecesor de Mercedes González —ambos se encuentran imputados por las presuntas presiones a los investigadores— llegó a ordenar que hicieran un informe que ellos mismos habían propuesto a la juez Beatriz Biedma de forma que concluyera "que no había nada".

"Según se trasladó al jefe del DIECAN por parte del jefe de la UCO, el director, de manera vehemente, manifestó que el oficio de solicitud se trataba de un escrito 'malintencionado y prospectivo'. Igualmente ordenó que dicho informe debería estar finalizado el siguiente viernes, y que además tenía que concluir 'que no había nada'", asevera el informe que pone en boca de Marcos la acusación del informe "malintencionado y prospectivo" y la orden de que no hubiese "nada". "Estos extremos fueron participados con preocupación por el jefe del DIECAN, a sus oficiales, de jefes de grupo el lunes 15 de julio", sentencia el escrito.

"Ponerse de perfil"

Posterior a esta reunión se produjo la ya conocida en la que el DAO, Manuel Llamas, también imputado en la causa, pidió a la UCO "ponerse de perfil" en los casos que afectaban al Ejecutivo de Pedro Sánchez y su entorno. Con esto, quería decir que la UCO no propusiese diligencias como hace normalmente, sino que se limitase a acatar las órdenes de los magistrados instructores.

"Durante el transcurso de la reunión, el DAO manifestó que 'nos usan como ariete' contra el Gobierno, sin precisar a quiénes se refería. Asimismo, señaló que el ámbito judicial es el que menos controla el Gobierno percibiendo esa falta de control, al menos en parte, como una muestra de deslealtad, al no ser informado de los pasos que se van dando en investigaciones como la presente", describe la UCO acerca de esta última reunión, que se dio meses antes de la filtración de los correos de Begoña Gómez y Pedro Sánchez.