El TS rechaza la cautelar para evitar el voto de los hijos de nacionalizados con la Ley de Nietos

El Tribunal Supremo ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por Iustitia Europa para que los hijos de los que consiguieron la nacionalidad con la Ley de Nietos no puedan votar en las próximas elecciones generales. No obstante, el Supremo ha dado un plazo de "tres días comunes" a las partes para que presenten sus alegaciones sobre este asunto.

Este martes la formación política pidió que se extendiesen las medidas cautelares acordadas por el Tribunal Supremo para frenar el efecto en el censo electoral de las personas que obtuvieron su nacionalidad por la polémica Ley de Nietos del Gobierno. En concreto, la formación política pidió que se suspendiera también el voto de los hijos que obtuvieron la nacionalidad gracias a que sus progenitores se acogieron a la Ley.

"Abrir un trámite de audiencia a las partes personadas en el procedimiento para que, por plazo de TRES DÍAS COMUNES, contados a partir de la notificación de esta resolución, puedan presentar las alegaciones que consideren oportunas en defensa de sus derechos e intereses legítimos, sobre las medidas cautelares solicitadas por la citada", señala la providencia del Tribunal Supremo, a la que ha tenido acceso Libertad Digital. No obstante, más arriba precisa que rechazan "la adopción inaudita parte de las medidas cautelarísimas solicitadas por la representación de la formación Iustitia Europa".

Desde Iustitia Europa advirtieron que el apartado 1.b) de la Disposición Adicional Octava establecía que los hijos mayores de edad de las personas que consiguieron la nacionalidad por la Ley de Nietos también tienen el derecho a optar a ella por la misma ley.

"Esta relación adquiere relevancia cautelar cuando el progenitor se encuentra comprendido dentro del colectivo de 163.020 electores Anexo I cuya situación electoral ya ha sido objeto de suspensión y comprobación por esta Sala. Resulta necesario determinar qué electores del Anexo III se encuentran efectivamente incorporados al CERA aplicable al 29 de noviembre", señalaron desde Iustitia Europa.

"Una parte de esas opciones trae su derecho de un progenitor que la obtuvo por el inciso primero y, en su caso, mediante la presunción que la Sala ha excluido a efectos electorales. Es decir: el derecho del primero (que es discutido en este procedimiento) es causa del derecho del segundo, del descendiente, y por eso le debe ser de aplicación la misma cautela que con respecto al 'causante'", señalaron también desde Hazte Oír.

Cambio de residencia en España

El Tribunal Supremo también ha rechazado este viernes la otra extensión de las cautelares solicitadas por Iustitia Europa. La formación política pedía que se suspendieran los efectos electorales de las personas que obtuvieron su nacionalidad por la Ley de Nietos, pero que posteriormente trasladaron su residencia a España. Es decir, de aquellas personas que pasasen de estar inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) a estarlo en el Censo Electoral de Residentes en España (CER).

"Dada cuenta, visto el contenido del escrito de fecha 28 de octubre de 2026, presentado por la representación de la formación política IUSTITIA EUROPA, solicitando la adopción de medidas cautelares de suspensión adicionales a las ya acordadas por esta Sala, en los términos que aparecen recogidos por el citado escrito, la Sala acuerda no resolver sobre esta petición toda vez que se refiere a cuestiones que no forman parte del objeto de este recurso", señala otra providencia del Supremo a la que también ha tenido acceso este diario.

Ante este rechazo desde la formación política han enviado un escrito a la Junta Electoral Central "para que proceda inmediatamente a la identificación, comprobación y revisión de determinadas posiciones censales derivadas de adquisiciones de nacionalidad producidas al amparo de la Disposición Adicional Octava de la Ley 20/2022, respecto de las cuales han aparecido circunstancias electorales sobrevenidas que afectan directamente al CER y al CERA vigentes para las elecciones generales de 29 de noviembre de 2026".