Manuel Domínguez, maquinista jubilado, sobre el LZB: "Se había pasado de lo anecdótico a lo habitual"

La catástrofe ferroviaria de Urda (Toledo) continúa sacudiendo el debate sobre la seguridad y el mantenimiento de la red de alta velocidad en España. En medio de la consternación por las víctimas y la creciente presión política sobre el Ministerio de Transportes, el programa En Casa de Herrero, conducido por Luis Herrero en esRadio, ha abordado la crisis técnica e institucional contando con el testimonio de Manuel Domínguez, un maquinista jubilado con una extensa trayectoria en el sector ferroviario.

Durante su intervención, Domínguez analizó las claves técnicas del accidente y cuestionó la versión oficial ofrecida por el ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre las causas del siniestro.

Del "anecdotario" a la frecuencia semanal en los fallos del LZB

Uno de los ejes principales de la entrevista se centró en la fiabilidad del sistema de señalización LZB, el mecanismo que falló en los momentos previos a la colisión. Frente a las declaraciones gubernamentales que minimizan las incidencias técnicas, el maquinista jubilado aportó su perspectiva basada en años de experiencia a los mandos de los trenes. Domínguez explicó que, durante sus años de servicio, entre 2014 y 2022, las pérdidas de transmisión del sistema eran eventos excepcionales, apenas dos o tres incidencias en ocho años. Sin embargo, denunció que en los dos últimos años de su vida profesional, hasta el 2024, esta situación cambió radicalmente, registrando "uno a la semana o uno cada dos semanas".

"Hemos pasado de que se estropee de forma anecdótica a que sea lo habitual", comentó sobre el cambio. Para el experto, esta progresión denota un claro "deterioro de los equipos del LZB", ya sea por obsolescencia tecnológica, por la antigüedad de los ordenadores o por deficiencias en las instalaciones y aislamientos de la vía, "ahí falta, por lo menos, inversión, mantenimiento adecuado".

Aunque reconoció que cuando funciona correctamente el LZB es un sistema seguro que impide rebasar la velocidad permitida, advirtió que su caída frecuente multiplica de manera exponencial el riesgo de accidentes al obligar a operar bajo protocolos manuales de emergencia: "Si el factor humano interviene una vez cada diez años la probabilidad de un accidente se reduce mucho, pero si intervienes toda la semana, pues, indudablemente, se multiplica exponencialmente".

La sobrecarga y la pérdida de experiencia en los centros de control

Más allá de la infraestructura técnica, el testimonio de Manuel Domínguez puso el foco en la gestión del personal dentro de los puestos de mando y los centros de control de Adif, señalando que la presión y la falta de veteranía agravan las situaciones de crisis. "Los puestos de mando, las CRC sobre todo, las personas que están ahí trabajando tienen una carga de estrés tremenda, unas situaciones muchas veces que se ponen caóticas porque hay varios fallos a la vez", señaló.

El experto criticó que la gestión de Adif ha descapitalizado los centros de control con los años, jubilando a perfiles experimentados e incorporando de manera precipitada a personal de nueva hornada. Según detalló, muchos trabajadores actuales proceden de cursos formativos teóricos intensivos pero carecen de los años de rodaje y del acompañamiento de veteranos necesarios para gestionar con solvencia escenarios caóticos de múltiples averías simultáneas.

Descreimiento en la cúpula ministerial e investigación judicial

Preguntado por las explicaciones dadas por el Ejecutivo, Domínguez no dudó en exigir la dimisión inmediata del ministro de Transportes, Óscar Puente y fue tajante al afirmar que carece de confianza en los argumentos de Puente, contrastando su postura con la de quienes conocen el funcionamiento real de los trenes. "Yo escucho al señor Puente y tengo la absoluta y cartesiana convicción de que no tiene ni la más remota idea de lo que habla", señala Herrero.

Domínguez lamentó que el titular de la cartera intente "victimizarse" ante una tragedia con decenas de fallecidos, calificando de inadmisibles unas declaraciones que prefiere evitar escuchar por el malestar que le generan.

Paralelamente, el programa actualizó la situación judicial del caso, informando de que el operario del centro de control de Adif que ordenó la reanudación de la marcha en modo normal —y no a marcha a la vista— se ha acogido a su derecho a no declarar ante los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil que custodian la causa.

El protocolo obligatorio tras una pérdida de transmisión

El maquinista jubilado analizó una de las mayores controversias técnicas del accidente, al contraponer la actuación de un conductor una hora antes —quien corrigió la orden del centro de control exigiendo circular a "marcha a la vista" tras un fallo del LZB— con la del tren siniestrado, que obedeció una instrucción de marcha normal.

Sin embargo, el maquinista insiste en que es una circunstancia "que se debe investigar" y que no quiere sentenciar nada con sus palabras, ya que como ha explicado han podido influir muchos otros fallos como los citados y repetidos como las "infraestructura y los sistemas obsoletos", y tiene claro que no va a admitir nada como "lo que ha hecho el ministro Puente".

Domínguez lamentó —"esto me duele, pero no está bien hecho"— que, ante una situación de pérdida de transmisión con velocidad meta cero, la normativa ferroviaria y los telefonemas específicos establecen de forma inquebrantable que la reanudación debe realizarse obligatoriamente a una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora para poder frenar ante cualquier obstáculo.

El experto enfatizó que en este tipo de protocolos reglamentarios "no puede haber duda", señalando que aunque en ocasiones se induzca al error al solapar incidencias totales del sistema con simples pérdidas puntuales de señal de unos pocos segundos, el operario y el maquinista deben atenerse estrictamente al bloqueo de señalización lateral (BSL). Para Domínguez, el hecho de que el convoy implicado en la tragedia no aplicara esta precaución refleja fallos graves en la cadena de seguridad y en la asunción de unos procedimientos que, en un escenario tan crítico, marcan la diferencia entre un mero susto y una catástrofe.