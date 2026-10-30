Marta Shahbazi, la prestigiosa científica desaparecida en el accidente ferroviario de Urda

La científica leonesa Marta Shahbazi, de 41 años, figura entre las personas desaparecidas tras el accidente ferroviario de Urda. La investigadora viajaba en el vagón 8 de uno de los trenes para acudir a un congreso en Huelva, donde tenía previsto recibir un reconocimiento de la Sociedad Española de Biología para el Desarrollo.

Shahbazi dirige desde 2020 su propio grupo de investigación en el Laboratorio de Biología Molecular del Consejo de Investigación Médica (MRC, por sus siglas en inglés), en Cambridge, donde reside. Es madre de dos niños, de 3 y 7 años.

Sus padres fueron los primeros familiares en conocer la noticia del accidente, después de haberla acompañado a la estación de Atocha. Posteriormente se desplazaron hasta el lugar del siniestro para intentar localizarla, pero no consiguieron encontrarla entre las personas heridas y los equipos que intervenían en la zona.

En el mismo vagón viajaba Tamara González Costa, otra científica que también iba al congreso de Huelva y es otra de las personas desaparecidas, según ha informado el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares.

Las palabras de su hermano

"No logramos encontrarla entre el tumulto de personas que salían por todos lados heridas y las personas que estaban trasladando", explicó su hermano Carlos en declaraciones a ABC. La familia continúa sin saber de su paradero y ya ha facilitado muestras de ADN a la Guardia Civil para tratar de identificarla entre los desaparecidos.

Aparte de esas declaraciones al medio, el hermano ha emitido un comunicado en el que ha asegurado que su hermana "es una persona maravillosa, cariñosa, feliz y una incansable trabajadora". "Su vida se ha visto impactada de manera brutal por un gobierno e instituciones públicas incompetentes y corruptas", ha señalado.

Una investigadora especializada en el desarrollo embrionario

La Sociedad Española de Investigadores en Reino Unido recoge la trayectoria académica de Shahbazi, que comenzó en la Universidad Autónoma de Madrid. Allí obtuvo el grado en Biología y un máster en Biomedicina Molecular con el mejor expediente de su promoción.

Después realizó el doctorado en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), donde estudió los mecanismos que permiten preservar la forma y la integridad de las células madre epidérmicas.

Tras completar esta etapa, se incorporó a la Universidad de Cambridge como investigadora posdoctoral. Su trabajo se centró en la morfogénesis del embrión durante la implantación. En esa etapa desarrolló un sistema para estudiar embriones humanos in vitro más allá de la implantación y analizar los procesos celulares y moleculares que intervienen en su desarrollo.

Dirige su propio grupo desde 2020

En 2020 comenzó a dirigir su propio equipo en el Laboratorio de Biología Molecular del MRC. Su investigación aborda cuestiones fundamentales de la embriología humana y busca estudiar etapas tempranas del desarrollo que hasta ahora resultaban difíciles de analizar experimentalmente.

Entre sus líneas de trabajo figuran los mecanismos por los que los embriones de mamíferos coordinan la formación de los tejidos con las decisiones sobre el destino de las células durante la implantación.

Su grupo también ha desarrollado modelos tridimensionales basados en células madre y con capacidad de manipulación genética. Entre ellos se encuentran esferoides embrionarios y organoides placentarios, herramientas que permiten investigar los procesos que intervienen en el desarrollo embrionario y extraembrionario.

Premios y participación en el debate científico

La carrera de Shahbazi ha recibido distintos reconocimientos. En 2019 obtuvo el Premio 3Rs por una investigación orientada a desarrollar métodos que puedan sustituir y reducir el uso de ratones en estudios de biología del desarrollo. También recibió el Suffrage Science Award, respaldado por el MRC Laboratory of Medical Sciences.

En 2024 se incorporó al Programa de Jóvenes Investigadores de la Organización Europea de Biología Molecular (EMBO), que ofrece formación, mentoría y apoyo a científicos del ámbito de las ciencias de la vida.

Además de su actividad investigadora, ha participado en debates sobre la regulación y la gobernanza de los estudios con embriones humanos en Reino Unido. Igualmente, ha colaborado con profesionales clínicos, clínicas de fecundación in vitro, empresas biotecnológicas y responsables políticos.