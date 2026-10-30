Nador West Med y Tanger Med: las cifras con las que Mohamed VI desafía a Algeciras, Ceuta y Melilla

Marruecos anunció la entrada en servicio "en los próximos días" de la primera terminal del megapuerto Nador West Med, cerca de Melilla, y la ampliación de Tanger Med, próximo a Ceuta, con el objetivo de duplicar la capacidad de este último hasta los 20 millones de contenedores anuales. Los anuncios se hicieron el 28 de octubre durante una reunión de trabajo presidida por el rey Mohamed VI en el Palacio Real de Rabat, según un comunicado del Gabinete Real difundido por la agencia de noticias MAP, como contó Libertad Digital. Esa información presentaba el movimiento como un desafío de Rabat al liderazgo de Algeciras con Nador West Med.

Las cifras del comunicado permiten medir el tamaño de las dos obras.

Nador West Med, a las puertas de Melilla

Según el Gabinete Real, el complejo portuario e industrial de Nador West Med movilizó una inversión total de 54.000 millones de dirhams (unos 5.000 millones de euros), y su primera terminal tendrá una capacidad de 3,5 millones de contenedores. La segunda terminal, que se prevé que esté operativa en abril de 2027, tendrá una capacidad de 1,8 millones de contenedores.

Según la misma fuente, la infraestructura permitirá la creación, a corto plazo, de 14.000 empleos directos y 20.000 indirectos. El complejo no se limita a los contenedores: contará con una terminal de hidrocarburos, una planta de gas natural licuado con capacidad para procesar hasta 5.000 millones de metros cúbicos anuales y una zona industrial, además de terminales para graneles sólidos y mercancías diversas.

Tanger Med, frente a Ceuta

La nueva extensión de Tanger Med se lanzará de forma inminente al oeste del complejo actual, contará con 1.200 metros de muelles, una capacidad adicional de 4,5 millones de contenedores al año y una inversión de 8.000 millones de dirhams (730 millones de euros).

Con esa obra, el complejo podría llegar a los 20 millones de contenedores, "lo que le permitiría situarse entre los diez principales puertos del mundo", según se lee en el comunicado. El megapuerto registró en 2025 un total de 11,1 millones de contenedores, con un aumento del 8,4 % respecto al año anterior.

¿Qué cambia para Algeciras, Ceuta y Melilla?

El comunicado, según la información de Libertad Digital, enmarca los dos proyectos en la estrategia impulsada por Mohamed VI de "reforzar la competitividad logística e industrial" de Marruecos. Esa misma información sostenía que Rabat busca con Nador West Med asfixiar la economía de ambas plazas cuya soberanía española discute Marruecos.

Con respecto a Algeciras, el tráfico total (mercancías y contenedores) acumulado de enero a septiembre de 2026 ha sido de 76,3 millones de toneladas (+1,1% respecto al mismo periodo de 2025), según los datos de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA).

Ceuta, con una operativa marcada claramente por su situación geográfica, ha registrado de enero a agosto de 2026 un tráfico total de mercancías de 1,5 millones de toneladas, un crecimiento del 6,8% en comparación al mismo periodo de 2025. En cuanto a contenedores, se situó en 6.640 TEU, un 80,8% superior al año anterior. Estos datos no reflejan, evidentemente, el impacto que la invasión desde Marruecos de finales de julio ha podido tener en el tráfico total en esta ciudad autónoma, cuyas estadísticas mensuales consolidadas se recogen en la web de la Autoridad Portuaria del Puerto de Ceuta.

Por último, Melilla, como ocurre con el puerto de Ceuta, tiene orientada su actividad logística principalmente al abastecimiento de bienes de consumo de la ciudad autónoma y a las conexiones regulares de pasajeros y carga rodada. El tráfico total de mercancías registró de enero a agosto de 2026 un total de 382.132 toneladas, lo que implica un incremento del +6,8% frente al mismo periodo del año 2025. Sin embargo, la terminal de contenedores de gestión propia opera volúmenes pequeños pues la mayoría de la carga comercial entra a la ciudad autónoma a través de camiones y remolques que desembarcan en ferris ordinarios.

El megapuerto de Nador West Med y la ampliación de Tánger Med por parte de Marruecos han generado reacciones de preocupación no sólo en las autoridades portuarias afectadas, donde hay que incluir a Canarias, sino también en las patronales españolas. Tanto unas como otras señalan que el modelo marroquí añade a su ubicación geográfica estratégica, unos menores costes operativos y menores exigencias normativas, lo que a su vez implica unos grandes incentivos para la inversión en favor de Marruecos. Si a eso se añade la entrada en vigor de normativas europeas, como la tasa medioambiental ETS —diseñada para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero dentro del territorio europeo—, los puertos españoles van a perder atractivo frente a los marroquíes, que podrían así acaparar un mayor volumen de mercancías.

Un Gobierno marroquí que mantiene la reclamación

Los anuncios llegan días después de la formación del nuevo Gobierno de Marruecos, del que informó Libertad Digital. De los 31 ministros nombrados, 13 continúan del gabinete saliente, mientras que 18 son nuevas incorporaciones. Fatima Ezzahra El Mansouri ya formaba parte del anterior Ejecutivo como ministra de Urbanismo y Vivienda, aunque ahora asciende a jefa del Gobierno.

Siguen en sus puestos Abdellatif Ouahbi, en Justicia, y Ahmed Toufiq, en Asuntos Islámicos, los dos ministros que pidieron conquistar Ceuta y Melilla. También continúa Naser Bourita, ministro de Exteriores colocado por el monarca en el año 2017.

Toufiq, en la ceremonia del Mawlid, aludió a "la lucha sagrada" para recuperar "las ciudades ocupadas" del Atlántico, una referencia implícita a Ceuta y Melilla, utilizando un verbo inadecuado, pues nunca fueron de Marruecos. Ouahbi, el pasado 21 de agosto, durante una entrevista televisiva, presentó ambas ciudades como un "derecho histórico y geográfico" de Marruecos. Unos días antes, el 12 de agosto, en plena crisis por la invasión de Ceuta, había insistido en que este asunto continuaba "sobre la mesa" y que se abordaba "cada vez que nos reunimos con los españoles", al tiempo que remarcaba que "nos seguimos aferrando a nuestras tierras".