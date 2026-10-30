Cerco a Blocus: la Guardia Civil detiene al fundador en España y la Policía a dos coordinadores en Valencia y Bilbao

Las Fuerzas de Seguridad están pisado el acelerador en los últimos días para desmantelar las estructuras de Blocus a la mayor rapidez posible. El grupo, surgido de internet al calor de los disturbios provocados por las protestas en Francia, está tratando de agitar las calles españolas para convocar protestas que acaben en disturbios y saqueos. Su mayor éxito, de momento, tuvo lugar el pasado sábado en Barcelona.

La Guardia Civil ha detenido este viernes en Picaña (Valencia) al presunto fundador y principal impulsor de Blocus en España. El arrestado estaría detrás de la creación y administración de varios grupos de Telegram utilizados para coordinar las convocatorias. La investigación, desarrollada por la Jefatura de Información y las secciones de Cataluña y Valencia, relaciona al sospechoso con los disturbios registrados en Barcelona el pasado 24 de octubre.

Blocus utilizaba las protestas estudiantiles como cobertura para organizar acciones violentas. La captación comenzaba con vídeos publicados en TikTok y carteles elaborados mediante inteligencia artificial, que incorporaban códigos QR para dirigir a los interesados a grupos de WhatsApp y Telegram. Posteriormente, los participantes eran trasladados a canales privados donde coordinaban las actuaciones y difundían instrucciones para preparar los altercados.

Los organizadores pedían acudir con mochilas, material escolar y pancartas para simular una reivindicación estudiantil, pero también recomendaban vestir ropa negra y utilizar máscaras para dificultar su identificación. Los enlaces se difundían especialmente en grupos de clase y entornos escolares, lo que facilitaba la captación de menores. Para la Guardia Civil, estas instrucciones evidencian que las convocatorias encubrían acciones violentas planificadas.

Las siguientes movilizaciones estaban previstas para este sábado 31 de octubre en diferentes puntos de España. Los investigadores descubrieron que los organizadores pretendían reunir inicialmente a los participantes en un lugar y comunicar después, mediante chats privados, qué establecimientos tenían menor presencia policial. Entre los objetivos señalados figuraban joyerías, tiendas de lujo y grandes almacenes.

Detención de dinamizadores en Valencia y Bilbao

De manera paralela, agentes de la Policía Nacional han detenido a dos dinamizadores de estos grupos de Blocus en Valencia y Bilbao. En Alfafar (Valencia), los agentes han arrestado a un joven de 18 años que presuntamente alentaba a fabricar y arrojar cócteles molotov para provocar el caos, distraer a las Fuerzas de Seguridad y facilitar los saqueos de establecimientos comerciales previstos para este sábado en Valencia capital.

El detenido participaba activamente en varios canales de mensajería creados por otro joven arrestado ayer miércoles, al que se atribuye la organización de Blocus Vlc. Además de explicar detalladamente cómo fabricar los artefactos incendiarios, daba instrucciones sobre el procedimiento de los ataques y señalaba comercios del centro de Valencia como posibles objetivos.

En Bilbao, la Policía Nacional ha detenido a otro joven de 20 años, administrador de la cuenta de Instagram "Blocus Bilbao" y de un canal de Telegram desde el que se convocaba una manifestación para Halloween. Los mensajes llamaban expresamente a provocar altercados en el centro de la ciudad y señalaban establecimientos comerciales como objetivos, seleccionados por la relevancia de los negocios y el valor de sus productos.

Los investigadores también localizaron en ese canal manuales para fabricar artefactos explosivos y cócteles molotov, incluidos materiales procedentes de páginas relacionadas con grupos terroristas árabes. Los administradores animaban a difundir esos contenidos para captar nuevos participantes. El detenido está acusado de conspiración para cometer desórdenes públicos, delitos contra la propiedad y pertenencia a grupo organizado.