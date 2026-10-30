Óscar Puente sopesa paralizar el AVE entre Madrid y Barcelona durante años

El Gobierno contempla una medida drástica para atajar los continuos problemas en la red ferroviaria. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reconocido este jueves que su departamento está valorando cerrar por completo la línea de alta velocidad que conecta Madrid y Barcelona mientras se ejecutan los trabajos de remodelación integral fijados el pasado ejercicio. Esta posibilidad supondría dejar sin circulaciones ferroviarias al corredor con mayor demanda del país durante meses.

Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al accidente ferroviario en Urda –en la provincia de Toledo–, Puente ha recurrido al ejemplo internacional para justificar esta eventual suspensión. Según ha argumentado, este esquema de corte total del tráfico se aplica de forma habitual en otros países europeos, como Alemania, donde se opta por suprimir el tránsito ferroviario de manera íntegra para permitir que las cuadrillas acometan las actuaciones sobre la infraestructura con mayor celeridad, a costa de despojar temporalmente del servicio a los ciudadanos.

Hasta la fecha, el modelo tradicional en España ha consistido en compatibilizar las intervenciones con los viajes regulares, recurriendo a las denominadas bandas de mantenimiento nocturnas o a afecciones puntuales que evitan paralizar el transporte de pasajeros. Sin embargo, el titular del departamento ministerial ha sostenido que mantener este sistema ralentiza de forma notable los plazos previstos de ejecución, prolongando las incidencias durante años.

El responsable de Transportes ha cuantificado el impacto de ambas alternativas sobre el calendario de obras. "Estaríamos hablando de que una obra que nos puede llevar cinco años en banda de mantenimiento, podríamos dejarla reducida a menos de 24 meses o 12 meses en condiciones normales, pero durante ese tiempo privaríamos a los usuarios del servicio. Es algo que tenemos que valorar", ha señalado Puente. De este modo, la redacción final del proyecto oscilaría entre el sacrificio del transporte diario o una demora de hasta un lustro en las vías.

Pese al deterioro evidente en la puntualidad y las reiteradas averías que sufre el servicio, Puente ha descartado tajantemente que este planteamiento responda a motivos de seguridad operacional.