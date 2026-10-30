Pánico en un tren que cubría el mismo trayecto el día antes de la tragedia en Urda: "Dos camareros cayeron al suelo"

El día antes de la tragedia ferroviaria en Urda (Toledo), que ha dejado hasta el momento 69 víctimas mortales, se vivieron momentos de pánico en un tren Iryo que cubría la misma ruta.

Según relata a Libertad Digital un pasajero, tomó el tren Iryo en la estación de Santa Justa de Sevilla el pasado martes a las 16:20 horas con destino a la estación de Atocha de Madrid. Después de pasar por la estación de Córdoba se vivieron momentos de pánico.

"Desde que cogí el tren en Sevilla, notaba que se movía mucho y las vibraciones y el traqueteo eran constantes. Sin embargo, lo peor estaba por venir. Tras pasar la estación de Córdoba el tren hizo un extraño de izquierda a derecha como si fuera un volantazo de un coche. Yo me encontraba en el vagón de la cafetería con otros viajeros. Nosotros estábamos apoyados en la pared del vagón y nos dimos un fuerte golpe. Sin embargo, los camareros que se encontraban de pie detrás de la barra acabaron en el suelo. Todos los productos de los estantes del vagón cafetería como las bolsas de patatas también acabaron en el suelo y tuvieron que ser recogidos por los propios camareros que se cayeron al suelo. A pesar de la fuerte caída no tuvieron que ser atendidos", afirma el pasajero.

"Tuve muchísimo miedo durante todo el viaje. Yo viajaba en el vagón de cola y por miedo a que el tren descarrilase antes de llegar a Madrid, decidí quedarme en un vagón intermedio. Soy ingeniero y la caída de los camareros pudo ser provocada por un desnivel en la vía. Íbamos a más de 250 kilómetros por hora y el tren puede pesar hasta 800 toneladas. El tramo era totalmente recto y no había ninguna curva ni problema de visibilidad", añade.

El viajero también recuerda cómo a lo largo del trayecto "se produjeron varias paradas del tren en la vía para que pasaran otros trenes que venían por detrás. A pesar de que el tren tenía una capacidad para 500 o 700 personas aproximadamente, lo cierto es que en todo el tren no viajábamos más de 100 personas en total. Es incomprensible y un problema para la seguridad que estén saliendo trenes para cubrir este trayecto cada 5 o 6 minutos que están prácticamente vacíos".

"No es normal cómo se movía el tren, ya que es un Iryo modelo 'Flecha rosa' nuevo del 2023. El problema no es aparato, sino la infraestructura, las vías. Tras este incidente no volveré a viajar en España en un tren de alta velocidad", concluye el viajero.

Recordamos que Iryo es el principal operador privado de alta velocidad en España. Opera bajo la marca de ILSA (Intermodalidad de Levante S.A.) y entró en servicio comercial en noviembre de 2022, tras la liberalización del mercado ferroviario de alta velocidad.

El Gobierno apunta a un "fallo humano" en Urda

Horas después de que se produjera la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), el Gobierno de Pedro Sánchez filtraba a sus medios de comunicación afines que el accidente podría haber sido provocado debido a un "fallo humano" de uno de los maquinistas.

Posteriormente, el Ejecutivo filtraba los audios de las conversaciones entre los maquinistas y el centro de control de Adif en Atocha para apuntalar la tesis del error humano. Los elegidos para difundir las grabaciones han sido la cadena SER, El País y elDiario.es. Todos ellos situaban el foco en la orden que recibió el maquinista del AVE de Renfe para reanudar la marcha "con marcha normal" después de que fallara el sistema de seguridad LZB, cuando debería haberlo hecho con "marcha a la vista".

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