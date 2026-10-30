Teléfonos, traslados y anulaciones: ayudas para los afectados por el choque de trenes

Muchos de los viajeros con billete en la alta velocidad entre Madrid y Andalucía se quedaron sin tren el 28 de octubre de 2026 y los días posteriores debido al corte de esta línea de alta velocidad. Ese día un AVE de Renfe y un tren de Iryo chocaron entre los municipios de Mora, Orgaz y Urda, en la provincia de Toledo. Durante el programa especial de Es Noticia, en esRadio, presentado por Juan Pablo Polvorinos, fueron informando de las medidas para pasajeros y familiares. Iryo anunció cambios y anulaciones de billetes sin coste y Renfe, un servicio de trenes lanzadera.

La línea Madrid-Andalucía, cortada

Desde la estación de Atocha, la reportera de esRadio Sara Becerro explicó que esa línea de Madrid-Andalucía está cortada, no sale ningún tren, pero sí están habilitadas el resto de vías, el resto de AVE, aunque algunos con retraso y con dificultades. Por eso a la estación acudieron muchos pasajeros, muchas maletas, y según Becerro mucha gente venía hasta aquí con miedo para saber también si sus trenes iban a poder salir de esta estación de Atocha.

Polvorinos leyó en antena un teletipo de la Agencia EFE con el comunicado de Iryo. Según ese texto, todos los servicios con origen en Madrid al corredor sur están cancelados.

Cambios y anulaciones sin coste en Iryo

En el mismo comunicado recogido por EFE, la compañía señalaba que "no tiene una previsión de restablecimiento de la circulación y ha habilitado cambios y anulaciones gratuitas de billetes". El texto precisaba que el tren de Iryo implicado, el 6076, que realizaba el trayecto Madrid-Sevilla, salía esta mañana de la estación de origen a las 7:54.

Más tarde compareció en la zona el presidente de Iryo, Carlos Bertomeu. Según contó la reportera de esRadio Noelia Bautista, Bertomeu ha asegurado que Iryo ha puesto todos los medios disponibles para ayudar y que la empresa colabora en todas las labores de logística, que son muy complicadas. No aceptó preguntas sobre las causas y se ha remitido a la investigación. En el programa no se detallaron las condiciones de Renfe para cambiar o devolver billetes de esa línea.

Trenes lanzadera a Ciudad Real y Puertollano

Renfe organizó un servicio alternativo para los viajeros afectados. Según se informó en el programa, la compañía ha establecido un servicio lanzadera desde Madrid a Ciudad Real y Puertollano para facilitar la movilidad de los viajeros afectados de este accidente.

Los trenes salen desde la vía cuatro de Atocha Cercanías, con cinco frecuencias hacia Ciudad Real y Puertollano: a las 14:00, 16:30, 18:00, 20:00 y 22:30. En sentido contrario, las salidas desde Ciudad Real con destino a la capital de España están programadas a las 3:00 de la tarde, a las 5:00, a las 7:30 y a las 9:00 de la noche.

Hay dos salvedades. Las personas que viajen con origen o destino en Puertollano deberán hacer trasbordo en Ciudad Real. Además, en el servicio con salida de Atocha a las 6:00 de la tarde, el trayecto entre Ciudad Real y Puertollano se realizará en autobús.

Teléfonos y centros de atención para familiares

Las dos compañías habilitaron teléfonos para víctimas y familiares. El de Renfe es el 900 10 10 20. El de Iryo es [NÚMERO DE IRYO PENDIENTE DE CONFIRMAR]. En el programa se pidió no saturar estas líneas: solamente llamen si tienen a un familiar muy cercano del cual no tengan ahora mismo noticia.

También se han abierto centros de atención a familiares tanto en la estación de Santa Justa, en Sevilla como en la de Atocha. En la estación madrileña, Sara Becerro vio a algunos familiares que venían hasta este punto de información y de apoyo psicológico.

En la zona del accidente, muchos familiares se acercaron hasta el lugar, aunque la Guardia Civil impedía el paso a la zona del siniestro. La reportera Lucía Guadalupe trasladó la indicación que les daban en el lugar: "Les están mandando al pabellón del pueblo". El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, explicó después que en el centro deportivo de Urda están ya operativas y atendiendo a las familias tanto en la información como en la asistencia psicosocial que está movilizada a través de los servicios de la comunidad autónoma, de Cruz Roja y también de la propia Guardia Civil.

Los pasajeros que salieron ilesos o con heridas leves fueron evacuados en autocar. Noelia Bautista contó que salieron al menos tres hacia Los Yébenes, desde donde, según la Guardia Civil, iban a dividir a aquellos pasajeros que iban con destino a Madrid, que llegarían a la estación de Atocha, y los que iban con destino a Sevilla. A primera hora de la tarde, según Lucía Guadalupe, en la zona del puesto de mando no hay más viajeros para poder trasladar.

Cómo acompañar a los afectados

El programa preguntó también por el apoyo a quienes han perdido a un familiar. Elena Arderius es directora de desarrollo y programas de salud mental de la consulta de psicología de la Universidad Francisco de Vitoria, en Madrid. Explicó que los allegados están en un momento de shock en el que probablemente no se estén creyendo lo que está sucediendo. A su juicio, "lo que hay que hacer es sostener, es acompañar".

Arderius señaló que hay veces que hay que permanecer en silencio y que, en otros momentos, conviene responder a las dudas. Para las semanas siguientes recomendó "no juzgar, dejar hablar" y recordó que puede ser normal una etapa de duelo de un año y medio, incluso hasta 2 años. Advirtió además de que los supervivientes que vivieron el impacto pueden sufrir lo que llamamos un trastorno de estrés postraumático.

Sobre las fases del duelo que tendrán en los próximos días, defendió que cada persona elija cómo vivirla: "el ritmo lo va a marcar la persona".