Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza cómo los enchufados del PSOE sustituyen a los expertos.

Primeros pasos en la investigación de Urda

La Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ha solicitado al Centro de Regulación de Adif en Atocha las conversaciones entre el controlador y los maquinistas de los trenes siniestrados y ha inspeccionado el puesto de trabajo del empleado señalado por Puente. Además, del primer análisis de las cajas negras se desprende, según ha podido saber Libertad Digital, que la colisión entre los dos trenes se produjo a una velocidad de entre 160 y 200 km/h en un tramo donde fallaron los mecanismos habituales de contención, el conocido como LZB que Adif aceptó prorrogar -tendría que haber desaparecido de la línea Madrid-Andalucía a comienzos de 2026- por un ahorro de apenas 37 millones de euros.

Según El Mundo, el cambio del LZB por el ERTMS no finalizará, como pronto, hasta 2027, cinco años después de la adjudicación. El Debate ha descubierto que el Gobierno modificó el contrato de mantenimiento de la seguridad en la línea siniestrada un día antes del accidente por el sobrecoste que conlleva la convivencia de ambos sistemas (LZB y ERTMS). Dice Federico Jiménez Losantos en El Mundo que "Casi cinco años en que corrían peligro las vidas de los usuarios del tren. Los 40 millones de diferencia en el ministerio de Ábalos, Koldo y las putisobrinas colocadas en Adif harán pensar a muchos en dos coimas de 20 y 20". Más allá de los sistemas de seguridad, la Guardia Civil investiga también, como señala ABC, todos los elementos de la zona que pudieron afectar a los trenes, desde los carriles a las traviesas. Eso fue lo que falló en Adamuz, otra tragedia que se sigue investigando pero que llevó a una conclusión que hoy reitera Francisco Rodríguez Fernández en El Mundo: el déficit inversor en "lo que no se inaugura", es decir, el mantenimiento de las infraestructuras, incluidas las consideradas "críticas".

Los enchufados del PSOE sustituyen a los expertos

"Puente echó a técnicos y llenó la cúpula de Adif de políticos", es el titular de portada de ABC y obedece a la denuncia que trasladan los funcionarios del gestor ferroviario que denuncian que Puente "desmanteló la antigua dirección para colocar a comisarios con carné del PSOE, varios sin ninguna experiencia en el sector ferroviario". Los controladores aseguran en el mismo diario que la empresa lleva tiempo reduciendo la cifra de técnicos para seguir fichando a directivos que suelen ser familiares de otros altos cargos de la compañía. Coincide esta denuncia con la que presenta La Razón en su editorial: "Se ha primado la vinculación a las distintas familias socialistas de los altos dirigentes de Adif y Renfe por encima de la aptitud profesional para unos cargos con mucha exigencia técnica".

Sánchez le ha pedido a Puente que aguante y no dimita 🎙️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/oZ2o1poF7l — esRadio (@esRadio) October 30, 2026

Los sindicatos de controladores y maquinistas exigen su inmediata dimisión y le acusan de utilizar al compañero, al "eslabón más débil de la cadena" como "chivo expiatorio". "El PSOE ofrece en sacrificio al último de la fila", dice Antonio Lucas. La filtración de los audios a Prisa recibe críticas en todos los medios, incluso de parte de periodistas que trabajan en el grupo, a pesar de lo cual El País hoy vuelve a llevar a portada una noticia que señala al controlador y que, además, ya se publicó ayer: "Los controladores de Atocha se confundieron de protocolo". Tres páginas dedica al asunto. Nuevo intento por salvar a Puente. La dirección de Adif quiere a su personal callado pero los controladores no están dispuestos a asumir unas responsabilidades que no son suyas o, al menos, no solo suyas. Denuncian en ABC que "faltan manos", que "hay muchos trenes para pocos ojos" y aseguran que el fallo de tres ordenadores de más de 30 años fue lo que provocó el colapso del sistema de señalización minutos antes del accidente. Señalan que "no se ha incrementado el personal de la misma forma que lo ha hecho el tráfico ferroviario" y que "han dejado escapar a personas muy expertas y que se han reemplazado por chavales jóvenes sin experiencia". Según La Razón en los controles de Atocha y de Chamartín, el otro gran centro de control, harían falta, como mínimo, 18 controladores más en cada uno para garantizar la seguridad. A la luz de estas denuncias, escribe el director del Grupo Libertad Digital, Javier Somalo, que "Si el fallo humano es la razón del accidente, el sistema sería vulnerable a cualquier sabotaje, bastaría con desenchufar un ordenador y convertir los trenes de España en gigantescos obuses cargados de personas". De modo que, concluye: "Puente es el error humano".

Sánchez le pide a Puente que resista y no dimita

El presidente del Gobierno trata de soplar y sorber al mismo tiempo, y eso es imposible. Públicamente marca distancias con Óscar Puente, no permite que se les fotografíe juntos y dice que "No es asumible para España dos accidentes de tren en un mismo año y se responderá con contundencia", pero le mantiene al frente del Ministerio. El País desvela hoy que Puente ha puesto su cargo a disposición del presidente y que Sánchez le pidió que aguante, que no dimita porque la investigación, insisten, apunta al fallo humano. Sin embargo, el periódico no descarta ningún escenario dada la proximidad de las elecciones. Algunos compañeros del PSOE y de Moncloa le daban por amortizado, alguno incluso pensaba que no llegaría al CM del próximo martes pero el anuncio de que va a comparecer en la Comisión Permanente del Congreso ha desactivado esta hipótesis. ABC señala que si Sánchez no le ha destituido aún es porque le está utilizando para "centralizar en él el desgaste", le usa como "cortafuegos". Quien le apoya sinceramente, o eso parece, es Marlaska que ayer, está la imagen en toda la prensa, recibió al ministro con un fuerte abrazo en Toledo como si fuese una víctima más del siniestro. Al PP la comparecencia de Puente le parece insuficiente y considera que es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien debe dar explicaciones del accidente. Opina lo mismo el editorialista de ABC que sostiene que "el cese de Puente no bastaría. La responsabilidad no puede detenerse en un ministro inepto. También alcanza al presidente que lo nombró, lo mantuvo en el cargo y respaldó su gestión".

Obituarios en memoria de Fátima Báñez

Las autoridades competentes han confirmado el fallecimiento en Urda de Fátima Báñez. El expresidente Mariano Rajoy en El Debate se despide de quien fuera su ministra de Trabajo desvelando que fue ella quien le convenció para recuperar el diálogo con los sindicatos. "Nunca fue partidaria del enfrentamiento. Tampoco de la bronca. En ella eso era compatible con mantener la posición propia, cuando el interés general así lo demandaba". En El Mundo, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, la describe como una mujer "sabia, y leal consejera"; "Puro ímpetu, generosidad y bondad. Fue amiga de todos, fuera y dentro de su amada Andalucía".