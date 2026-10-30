Teresa Marín, psicóloga de emergencias: "Detectamos lo que en el argot profesional se llama el peso del uniforme"

La psicóloga Teresa Marín describió en esRadio lo que les ocurre a quienes trabajan en el lugar del accidente ferroviario de Urda (Toledo). Habló con Lucía Guadalupe, reportera de la emisora desplazada a la zona, en un corte emitido en Kilómetro Cero, el programa de Jaume Segalés. Marín es psicóloga experta en emergencias y ha estado presente en tragedias españolas como la de Angrois.

El accidente se produjo el día anterior. Según el boletín informativo de esRadio, el accidente de tren se produjo tras la colisión de un AVE Renfe con un tren Iryo. Según confirmó el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, la cifra de víctimas mortales confirmadas asciende a 69.

Más de 24 horas sobre el terreno

Lucía Guadalupe explicó el contexto antes de dar paso a la psicóloga. Guardias civiles, militares, efectivos de Protección Civil y operarios llevaban más de 24 horas trabajando sobre el terreno en Urda y se estaban teniendo que enfrentar a escenas muy difíciles que pueden acompañarlos mucho después de abandonar el lugar del accidente.

Marín relató qué estaban detectando los psicólogos en esas primeras horas. "Detectamos lo que en el argot profesional se llama el peso del uniforme", explicó.

El peso del uniforme

La psicóloga describió ese mecanismo desde el punto de vista del agente o del operario que está en la zona: "Tengo que estar porque mi uniforme me lo requiere [...] y entonces se generan lo que nosotros llamamos disociaciones momentáneas".

Según explicó, durante el trabajo la persona aparta lo que siente para poder cumplir con su tarea, y eso no desaparece. "Estoy aquí realizando mi trabajo sin prestar atención a lo que estoy sintiendo, pero posteriormente lo que estoy sintiendo aparecerá", señaló.

Rabia, frustración y culpa

La reportera resumió después el resto de la conversación con la psicóloga. Marín le explicó que ante un accidente de estas características pueden aparecer sentimientos de rabia, ira, frustración e incluso culpabilidad por pensar que podrían haber hecho algo más para ayudar a las víctimas.

Por eso, según la misma explicación, el trabajo psicológico busca canalizar estas emociones antes de que puedan intensificarse o prolongarse en el tiempo. El presentador, Jaume Segalés, cerró la conexión con un comentario dirigido a quienes trabajan en la zona: "Aunque pensamos que somos fuertes, es mejor dejarse ayudar, sin duda".

Un operativo que no se detiene

Las palabras de Marín se refieren a un dispositivo amplio. La también enviada de esRadio Noelia Bautista contó desde Urda que expertos de la Guardia Civil, de la UME y del Ejército de Tierra seguían buscando sin descanso. En el boletín del mediodía, Bautista añadió que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los bomberos, la UME y también Protección Civil continuaban con las labores.

Según la portavoz de la Guardia Civil, la tarea principal era descartar que bajo los escombros hubiera más desaparecidos. Para ello trabajaban con unidades caninas especializadas a la vez que las grúas elevaban los vagones descarrilados. Unos 900 efectivos de la Guardia Civil trabajaban en la zona desde el día anterior sin descanso, y aseguraron que no la abandonarían hasta descartar que hubiera más restos entre los escombros.

Mientras seguía la investigación, varios agentes de criminalística inspeccionaban la zona, según relató la reportera.

Heridos y donantes

El presidente castellanomanchego aseguró que no esperaban encontrar más fallecidos en las labores de rescate. Sobre los heridos, García-Page declaró: "estamos también razonablemente optimistas de que la evolución que se va a producir de los enfermos sea en sentido positivo, mejor, desde luego, de lo que preveíamos ayer por la noche".

En Kilómetro Cero, Segalés leyó al inicio del programa los datos publicados por la presidenta de la Comunidad de Madrid: 98 viajeros heridos atendidos en la Comunidad de Madrid, uno de ellos en la UCI del 12 de Octubre. El presentador añadió que 4.100 ciudadanos donaron sangre el día del accidente y animó a seguir haciéndolo.

Los psicólogos de emergencias forman parte de ese mismo dispositivo. Teresa Marín explicó así lo que estaban haciendo con los equipos desplegados en Urda: "Estamos dando pequeñas sugerencias para que no entren en bucle, para que todo eso no les genere un malestar y luego [...] a la larga genere otros problemas".