Teresa Marín, psicóloga de emergencias: "Detrás está la persona y hay que cuidar a la persona"

El impacto del accidente ferroviario acontecido en Urda (Toledo) se mide no solo en la devastación sobre las vías y la cifra de víctimas mortales, sino también en las huellas invisibles que la catástrofe deja en quienes trabajan sobre el terreno. Tras una primera jornada volcada por completo en la atención a las familias y en la desesperada búsqueda de desaparecidos, los equipos de apoyo psicológico desplegados en el puesto de mando avanzado han extendido su ámbito de actuación hacia los servidores públicos y servicios de emergencias.

La psicóloga de emergencias Teresa Marín explicó a los informativos de esRadio cómo afecta a estos profesionales enfrentarse a una catástrofe sobre el terreno. La reportera Lucía Guadalupe recogió sus declaraciones en el puesto de mando avanzado, que fueron emitidas en Es Noticia, el programa de Juan Pablo Polvorinos, al día siguiente de la colisión. A esa hora, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, había confirmado un balance de 69 fallecidos, tras contabilizar una víctima más en el hospital.

La exigencia del deber y el "peso del uniforme"

La emisora presentó a Marín como psicóloga experta en emergencias que ha intervenido en grandes tragedias en España como la de Spanair. Desde Urda, analizó la vivencia interna de guardias civiles, policías, militares, bomberos o sanitarios durante una intervención larga y lo que puede aparecer finalmente cuando se quitan el uniforme.

En el puesto de mando avanzado opera un amplio despliegue de psicólogos de emergencias. Durante la jornada del siniestro, estos profesionales atendieron a los familiares de las víctimas y a quienes acudían en busca de allegados de los que no tenían noticias tras haber subido a los trenes, más allá de que habían subido, hermanos, padres, hijos o maridos… una labor de asistencia que se ha mantenido de manera ininterrumpida.

Ahora, la atención se amplía. Los especialistas centran también su labor en acompañar a los guardias civiles, policías y militares que acumulan más de 24 horas de trabajo sobre el terreno y a quienes también resultan impactados por la dureza de lo presenciado. En este ámbito se encuadra la intervención de Marín, quien subraya la importancia de cuidar a los profesionales de emergencias una vez concluyen su servicio.

El concepto central transmitido por la especialista es lo que en el argot profesional se denomina el "peso del uniforme". Se trata de un mecanismo por el cual el servidor público antepone la obligación y el cumplimiento del deber al propio agotamiento físico y emocional. "El profesional siente que tiene que seguir allí porque el uniforme se lo exige y aparta a la persona que lleva dentro", detalló sobre la conducta habitual de los operativos durante las primeras horas de la emergencia.

Esta exigencia profesional deriva de forma casi inevitable en lo que los especialistas definen como "disociaciones momentáneas", un escudo protector que permite al operativo seguir funcionando en escenarios de extrema dureza: "Se generan lo que nosotros llamamos disociaciones momentáneas, (…) estoy aquí realizando mi trabajo sin prestar atención a lo que estoy sintiendo, pero posteriormente lo que estoy sintiendo aparecerá".

Esta realidad explica por qué el acompañamiento psicológico se enfoca también en la fase posterior. Mientras dura la intervención, el guardia civil, el policía, el militar, el bombero o sanitario se concentran en su tarea. Sin embargo, es precisamente en el instante en que el turno concluye, la tensión remite y el profesional se quita el uniforme, cuando la carga acumulada emerge, requiriendo un acompañamiento especializado para evitar que los intervinientes entren en un bucle obsesivo con lo presenciado.

Un despliegue masivo y sin descanso por tierra y aire

Las condiciones operativas en Urda ayudan a comprender la magnitud de la factura psicológica. Según informó la portavoz de la Guardia Civil en la zona, Llanos Olivares, cerca de 900 efectivos del instituto armado se han desplazado al lugar en rotaciones continuas, "trabajando sin descanso tanto por tierra como por aire".

A este dispositivo se suma el contingente de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ha elevado a 250 los efectivos desplegados y a 85 los medios técnicos movilizados. Como describió desde el puesto avanzado la periodista Noelia Bautista, las labores combinan el uso de grandes grúas para mover la estructura colapsada de los vagones con la intervención de unidades caninas especializadas.

Simultáneamente, la Guardia Civil concentra esfuerzos en la recogida y cotejo de muestras de ADN para agilizar la identificación de los fallecidos, un trabajo crítico que requiere el contacto constante con familiares sumidos en la incertidumbre.

Proteger la salud mental de quienes cuidan

Conforme avanzan las horas "pasa el tiempo y el cansancio hace mella", la presencia de los equipos de psicología de emergencias se convierte en una prioridad preventiva dentro del operativo de Urda. La premisa que guía su labor es clara: la alta capacitación técnica no inmuniza contra el impacto de una gran catástrofe. "El día de hoy el estar aquí es precisamente para velar por la salud mental de todos los intervinientes (...) Por muy preparados que estén, por grandes profesionales que sean, detrás está la persona y hay que cuidar a la persona", concluyó Marín.

Asimismo, resumió que una de las principales recomendaciones es no entrar en bucle con lo que se ha visto o con lo que se ha sentido, ayudando a reconducir los pensamientos.