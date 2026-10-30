Tragedia en Urda: se han realizado 48 autopsias y hay cinco identificaciones

El Instituto de Medicina Legal de Toledo y Ciudad Real ha recibido ya un total de 69 cadáveres de personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), y de ellos los médicos forenses han realizado hasta el momento un total de 48 autopsias, ha informado el Centro Integrado de Datos (CID), constituido el pasado miércoles.

Además de la recepción de los 69 cuerpos en el Instituto de Medicina Legal de Toledo y Ciudad Real, el CID confirma una persona fallecida que fue ingresada herida en el hospital de Ciudad Real, cuya autopsia se ha realizado en la sede del Instituto en esa ciudad.

El balance provisional, añade el comunicado del CID, es en este momento de 69 fallecidos.

Cinco identificaciones

Agrega que han sido notificadas a las familias 5 identificaciones que corresponden a 3 mujeres y 2 hombres.

"Hasta el momento todas las identificaciones de los fallecidos se han realizado mediante huella dactilar, realizada por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil".

Refiere también que las oficinas de las Comandancias de la Guardia Civil de Madrid, Toledo, Sevilla, Logroño y Ciudad Real han recogido un total de 70 denuncias de familiares y allegados de desaparecidos como consecuencia del accidente ferroviario, y dos de esas personas han sido encontradas con vida.

De ese número de denuncias, 38 se han registrado en Toledo, 23 en Madrid, 7 en Sevilla, una en Ciudad Real y otra en Logroño.

El mayor rigor posible

Las labores de autopsia e identificación de personas fallecidas prosiguen ininterrumpidamente desde el miércoles con el mayor rigor y celeridad posible.

En dichas labores participan 12 médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Toledo, 6 del de Ciudad Real, 2 del de Cáceres y 2 médicas forenses asesoras del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

En la realización de las autopsias intervienen también 3 técnicos de autopsia de Toledo, 2 de Albacete y 1 de Guadalajara, especifica la nota, que añade que seis técnicos del Instituto Nacional de Toxicología realizan las pruebas de ADN post mortem.

Así mismo, tres psicólogas del Instituto de Medicina Legal de Toledo, otra de la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito y una más del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Órganos con Jurisdicción Estatal, conforman un equipo de apoyo a las familias de las víctimas.

Labores de campo

La Unidad Militar de Emergencias (UME) presta apoyo logístico a las actuaciones desarrolladas por el Instituto de Medicina Legal de Toledo y Ciudad Real "proporcionando las capacidades y medios necesarios para facilitar la gestión de los fallecidos y el desarrollo de las labores de identificación y asistencia médico-forense".

Asímismo, sobre el terreno siguen trabajando guías caninos de la Guardia Civil o de la UME y drones del Instituto Armado o la Policía Judicial, que lleva la investigación, aunque con la llegada de la noche también se han retirado otras unidades, como el grupo de Caballería.

"La prioridad de la Guardia Civil es identificar posibles víctimas y verificar que no quede nadie dentro de los vagones", según ha declarado a EFE la portavoz de la comandancia de Toledo, Teresa Albacete.

Vagones

La línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía continúa completamente paralizada este segundo día tras la trágica colisión en la que se vieron implicados un tren AVE de Renfe y un convoy de Iryo.

Los medios desplazados a la "zona cero", como Libertad Digital, han documentado un paisaje devastador de hierros y restos tras los vagones destruidos. La violencia del impacto provocó que varios vagones descarrilaran y cayeran por un terraplén.

Las investigaciones se centran en esclarecer cómo se produjo el fallo en la cadena de seguridad. Según las primeras informaciones del Ministerio de Transportes, una caída del sistema de señalización LZB llevó al centro de control a autorizar la marcha del tren de Renfe cuando la vía aún no estaba despejada.