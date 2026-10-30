Un funcionario declara que no se comprueban las solicitudes de la Ley de Nietos hasta la jura de la nacionalidad

El subdirector general de Nacionalidad y Estado Civil del Ministerio de Justicia, José Antonio Ruiz de la Hermosa Gutiérrez, ha declarado este viernes en calidad de testigo ante el juez que investiga las presuntas cloacas del Partido Socialista que el Registro Civil no coteja la información recibida sobre las solicitudes de nacionalidad en el marco de la Ley de Nietos hasta el momento de la jura.

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional reclamó al ex alto cargo venezolano Nervis Villalobos, que estaba citado también esta mañana, que aportase la documentación original que presentó en el expediente de nacionalidad por la aplicación de la Ley de Nietos. El juez pidió los "certificados de nacimiento y pasaporte de su abuela de nacionalidad española" y llamó a declarar al funcionario de Justicia que tramitó su solicitud.

Según han precisado fuentes jurídicas a Libertad Digital, el funcionario ha descrito sus funciones dentro del departamento y ha explicado que cuando hay un recurso y su objeto no es la documentación no están obligados a cotejarla, como pasó en el caso de Nervis Villalobos. Es decir, el exdirigente chavista pidió la nacionalidad y se la denegaron por su situación judicial —imputado en el caso Duro Felguera—; cuando presentó el recurso, el Ministerio solo tuvo que pronunciarse sobre la cuestión por la que le había sido denegada la nacionalidad y no por la veracidad de los documentos presentados para obtenerla.

En este marco, ha destacado que el Registro Civil no coteja la veracidad de los documentos presentados hasta ya muy avanzado el proceso. De hecho, ha asegurado que esta revisión de la documentación no se produce hasta la jura de la nacionalidad. De igual manera, durante su declaración le han preguntado si hay otro "Félix" en su departamento, haciendo alusión a los mensajes recogidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los que Leire Díez hablaba de influir en "Félix" para agilizar la concesión de la nacionalidad a Nervis. Ruiz ha precisado que no conoce a ningún otro Félix en su departamento, por lo que su testimonio apunta a que la fontanera socialista se referiría al propio ministro Félix Bolaños.

Por su parte, las mismas fuentes han aseverado que el ex alto cargo del régimen venezolano Nervis Villalobos se ha negado esta mañana a declarar ante el juez. Según ha argumentado, no dispone de los papeles originales que presentó para obtener la nacionalidad porque los presentó presencialmente y debe pedirlos de vuelta a la Administración, lo cual consideraba necesario para proceder a su declaración como imputado por falsedad documental.

Villalobos ya había presentado un escrito esta semana ante el juez para explicarle que la documentación fue presentada en "soporte papel ante el Registro Civil Central", por lo que sería desde ahí desde donde se tendría que remitir la información solicitada. Villalobos pidió que se suspendiese su declaración hasta que se hubiera recabado dicha información, algo que el juez se ha negado a hacer. En caso de que esto sucediese, el excargo venezolano anunció que se acogería a su derecho a no declarar.

"Y ya se me ha escapado ayer Félix"

Durante la tramitación del expediente de nacionalidad de Villalobos, la UCO detectó conversaciones entre Leire Díez, Ismael Oliver y el propio Nervis. En una conversación, Leire Díez hace referencia a "Félix". "Y ya se me ha escapado ayer Félix", señala el mensaje de Leire Díez recogido por la Guardia Civil.

Más adelante se vuelve a mencionar el tema, esta vez involucrando al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. "Ayer me dijo Santos que le había dicho Félix que el motivo —de que se le hubiese rechazado la nacionalidad— era por la causa en la AN —Audiencia Nacional— en la que le piden 9 años. ¿Es Duro?", preguntaba Leire Díez en el mensaje.