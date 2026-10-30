Un maquinista indignado estalla contra Puente por victimizarse tras la tragedia: "Es inadmisible"

La indignación en el sector ferroviario ante la gestión de la crisis por parte del Ministerio de Transportes no deja de crecer. Durante su intervención en el programa En Casa de Herrero de esRadio, el maquinista jubilado Manuel Domínguez ha vuelto a alzar la voz para afear con extrema dureza la actitud del ministro Óscar Puente tras el trágico accidente ferroviario de Urda, que ya deja un balance de decenas de víctimas mortales.

Frente a la estrategia del departamento de Transportes de esquivar responsabilidades políticas y descargar el peso de la catástrofe en los operadores, Domínguez ha censurado que el ministro intente aparecer como la víctima de la situación y de un "calvario" que "no desea a nadie".

"Pretende victimizarse ahí, con 68 personas muertas"

Visiblemente molesto por las últimas comparecencias públicas de la cúpula ministerial, el veterano maquinista recordó que ya exigió públicamente la dimisión de Puente en intervenciones anteriores, emulando la dignidad institucional de otros mandatarios europeos ante tragedias similares. "Yo le exigí la dimisión recordándole lo que hizo su homólogo griego en su día, por responsabilidad política y por respeto a las víctimas, presentaba la dimisión cuando tuvo un accidente en el que él no tenía la culpa, había sido un fallo humano", señaló Domínguez en los micrófonos de esRadio.

"Yo ya me canso, porque ya se lo han pedido hasta los suyos. Ya él sabrá lo que tiene que hacer, no lo hace, pues ya está, allá en su conciencia", señaló sobre la decisión del ministro.

Para el profesional, resulta éticamente inaceptable que el responsable político de la red ferroviaria intente desviar el foco hacia su propia persona cuando el verdadero drama recae sobre los fallecidos y sus familias: "Lo he visto y lo he escuchado que pretende victimizarse, victimizarse ahí, hay 68 personas víctimas, realmente, y sus familiares, los heridos", y reiteraba: "O sea, que no me venga con esas cosas, la verdad es inadmisible. Ya son inadmisibles las palabras".

Puente se niega a dimitir

El ministro más combativo del Gobierno de Sánchez mantiene su negativa a abandonar el cargo, pese a que la presión política crece incluso dentro de sus propias filas. Ya el miércoles dejó clara su postura al afirmar que "en este momento no estoy pensando en mi, sólo en esclareder esto". Dos días después, Puente vuelve a parapetarse tras ese argumento para justificar su continuidad y rechaza que su dimisión pueda servir de consuelo a las víctimas.

Lejos de asumir responsabilidades políticas, el titular de Transportes se presenta como víctima con más de un centenar de fallecidos a sus espaldas. Puente ha asegurado que va a sufrir "un calvario" y ha defendido que marcharse "sería lo fácil". "No me puedo permitir que el dolor me paralice", se ha lamentado. Un discurso con el que el ministro vuelve a poner el foco en su propia situación mientras aún continúan los trabajos de identificación en Urda. Subraya el ministro que va a estar "sometido en los próximos días a "los insultos, descalificaciones y prejuicios de culpabilidad" que se le van a atribuir en plena precampaña.

"Quiero dejar claro que no voy a utilizar a ningún trabajador como escudo ni a prejuzgar responsabilidades antes de que concluya esa investigación, pero tampoco voy a permitir que se confunda la exigencia de responsabilidades con la necesidad de encontrar rápidamente un culpable. Mi forma de asumir responsabilidades, la conocen ustedes bien, es dar la cara", ha dicho el ministro después de que en su última comparecencia desde el centro de control H24 de Adif, casi seis horas después del accidente entre el AVE 2080 de Renfe y el Iryo 6076, el ministro apuntara a un trabajador y calificó de "inexplicable" una decisión vinculada al siniestro.

"No me voy a esconder detrás de nadie, entre otras cosas porque no tengo nada que esconder", ha insistido el ministro. Puente ha cuestionado además que su dimisión pudiera suponer algún tipo de alivio para las víctimas del accidente. "No sé qué nivel de confort le puede proporcionar a una víctima que yo dimita, en qué medida, de cero a cien, cuánto le reconforta si ha perdido a un hijo, si ha perdido a su padre, si ha perdido a un hermano, si ha perdido una pierna. No lo sé, no sé si es relevante, sinceramente", ha respondido el titular de Transportes después de que una periodista le preguntara si estaría dispuesto a "dimitir" en caso de que "su dimisión reconfortara algo a las víctimas".