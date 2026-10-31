Antonio García, el farmacéutico de Urda que llegó el primero al accidente de tren: "Yo creo que los milagros existen"

Antonio García, farmacéutico de Urda (Toledo), contó en una entrevista con Luis Herrero en En Casa de Herrero, de esRadio, cómo vivió las primeras horas del accidente ferroviario. Fue la primera persona que llegó al lugar del siniestro. Al saludar, García admitió: "Me cuesta decir buenas tardes".

Un aviso a la hora del desayuno

El accidente, que por el momento tiene un balance de víctimas mortales que asciende a 69, se produjo hacia las 8:55. García se enteró por casualidad. Estaba terminando de desayunar entre las 9:10 y las 9:15 cuando su hija le avisó de un choque en la estación de trenes y le dijo que los sanitarios locales ya habían salido hacia allí. Se fue en coche, según dijo, con "mis manos prácticamente vacías".

Al llegar pensó que el accidente era menor, porque "allí no había nadie, no había ambulancia, no había coche, no había policía, no había nada". Aparcó y caminó hacia la cabeza del AVE. A medida que se acercaba, los pasajeros que salían de los vagones estaban cada vez más afectados. Junto a la cabina encontró a heridos que pedían ayuda "en un silencio sepulcral".

García relató que intentó tranquilizarlos con las únicas palabras que le salían: "Cálmate. No te preocupes. La ambulancia va a venir enseguida". "Le di consuelo y le coloqué la cabeza como mejor pude", añadió.

El herido que se despedía de su familia

El momento que más le marcó fue el de un pasajero atrapado entre los hierros, al que describió como "un moribundo, para mí era un moribundo". Aquel hombre se estaba despidiendo de su familia: le decía a su mujer que la quería mucho y le pedía que cuidara de los niños. García recordó también que dijo "Dios es bueno".

"Yo me derrumbé", explicó el farmacéutico. Al darse la vuelta, se encontró con otra persona que pedía una ambulancia con una voz muy suave. "Yo creo que llegué a llorar", reconoció.

De vuelta a la farmacia, con toda la familia

García decidió regresar a Urda porque "estaba solo y yo no podía hacer nada". En la farmacia cargó "calmantes sobre todo, apósitos, gasas, vendas" y volvió acompañado de su mujer, sus dos hijos, su yerno y unas empleadas de la farmacia.

A su regreso, la policía ya se había hecho cargo de la situación y le indicó que pasara al otro lado de la vía, donde estaba el Iryo. "Yo, creyendo que aquello iba a ser más suave, me encuentro con una tragedia todavía quizás peor", contó.

El grupo repartió el material entre los servicios sanitarios, "que luego funcionaron muy bien", según García. El farmacéutico destacó que llegaron muchos helicópteros y que "vinieron ambulancias que yo creo que sobraron". Durante la mañana también dieron agua a los heridos que podían beber.

Cuando los servicios de emergencias asumieron el control, la familia volvió al pueblo. "Nos vinimos para acá y atendimos a las familias afectadas", explicó García, que pasó la tarde con los allegados que recibían la noticia de algunos fallecidos.

Tres pasajeros en su coche

García reconoció que, de las personas a las que ayudó, "casi todos son desconocidos". Las excepciones son tres pasajeros que trasladó en su propio coche desde la estación hasta Urda: un hombre de Guadalajara y dos canadienses que "estaban relativamente bien". Decidió llevárselos porque "allí aquello era un caos". Los dejó en el triaje que había montado el Ayuntamiento para atender a los heridos más leves.

El 29 de octubre, el pasajero de Guadalajara le envió un vídeo para darle las gracias.

Una llamada al día siguiente

Preguntado por si olvidará lo vivido, García lo describió como "una catástrofe dantesca, dantesca". Explicó que conserva algunas imágenes grabadas y que se arrepintió "de haber grabado algunas imágenes".

Ese mismo día recibió la noticia que no esperaba. Le llamó la mujer de la que se estaba despidiendo aquel herido y después le pasó el teléfono al propio pasajero. Según contó, se dieron un abrazo telefónico y quedaron en verse: "Nos tenemos que ver, tenemos que felicitarnos y tenemos que celebrarlo".

"Milagrosamente, no ha fallecido, no", confirmó a Herrero. García admitió que, al verlo atrapado, "no daba un duro por ella, perdón la expresión". Recordó que tenía graves heridas en el cuerpo y en la cara, aunque "la conciencia la tenía bien".

Herrero se despidió con un "Enhorabuena por su hombría". García ya había resumido lo ocurrido con aquel pasajero: "Yo creo que los milagros existen".