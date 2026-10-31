Ceuta denuncia "cero devoluciones" tres meses después de la invasión

Tres meses después de la invasión de Ceuta, la ciudad autónoma sigue sin recuperar la normalidad. El Gobierno de Pedro Sánchez no ha realizado ninguna devolución de inmigrantes por los procedimientos administrativos ordinarios, mientras miles de personas continúan en las calles y los centros de acogida de menores soportan una ocupación que multiplica por 125 su capacidad habitual.

Según informa EFE, el portavoz del Gobierno ceutí y consejero de Medio Ambiente, Alejandro Ramírez -PP-, y el consejero de Presidencia, Alberto Gaitán -PP-, han denunciado este sábado que la situación "no ha cambiado un ápice" desde la entrada masiva de inmigrantes a finales de julio. Aunque ambos confían en que se produzca "un cambio importante a finales de noviembre", han mostrado sus dudas sobre la posibilidad de que la situación se normalice antes de que termine el año.

Uno de los datos más preocupantes es el número de menores que permanecen bajo la acogida de la ciudad autónoma. Actualmente hay 3.626 menores acogidos, pese a que la capacidad ordinaria de las instalaciones es de apenas 29 plazas. Esto supone, según Gaitán, una sobreocupación del 12.400 %.

"Es una situación que no se puede soportar, por eso nos quedamos perplejos cuando desde el Gobierno se dice que esto se le pregunte a Vivas", ha denunciado el consejero, en referencia a las explicaciones que el Ejecutivo central ha remitido al presidente ceutí.

Miles de inmigrantes siguen en las calles

El problema no se limita a los centros de menores. Según los datos facilitados por el Gobierno ceutí, a fecha de 31 de octubre hay 7.500 inmigrantes alojados en los campamentos habilitados por el Ejecutivo central. Sin embargo, miles de personas permanecen todavía fuera de estos dispositivos.

"Son miles de migrantes los que aún permanecen en la ciudad, muchos de ellos en las calles, y no se ha producido ninguna devolución por vía administrativa, además de que tampoco se ha repatriado a ningún menor", ha explicado Ramírez.

Las estimaciones del Ejecutivo autonómico apuntan a que entre 3.000 y 4.000 inmigrantes continúan sin alojamiento en los campamentos oficiales. Entre quienes permanecen en las calles podría haber, además, entre 400 y 500 menores, según las cifras trasladadas a las autoridades ceutíes.

La situación tampoco ha avanzado en lo que respecta a la repatriación de menores a Marruecos. Ramírez ha señalado que se han iniciado los denominados "Informes de Situación del Menor" en 73 casos, pero las autoridades marroquíes todavía no han respondido.

"Es algo que nosotros venimos exigiendo y solicitando tanto al Gobierno como a la Delegación del Gobierno, se han iniciado 'Informes de Situación del Menor' para el proceso de repatriación en 73 casos y no consta ninguna respuesta por parte del Reino de Marruecos", ha lamentado.

Cero devoluciones ordinarias

El Gobierno ceutí también ha puesto el foco en la ausencia de devoluciones administrativas ordinarias después de tres meses. Aunque se han registrado salidas voluntarias y expulsiones relacionadas con la comisión de delitos, los procedimientos ordinarios siguen sin dar resultados, según las cifras que maneja el Ejecutivo autonómico.

Gaitán ha detallado los datos de los que dispone su Gobierno: "No nos consta, sólo sabemos las cifras de devoluciones voluntarias, que siguen estando en unos 13.215, y las expulsiones porque alguno haya cometido algún tipo de delito, que estaban ya en 608, pero en cuanto a procedimientos ordinarios de devolución siguen dando una cifra que ahora mismo es de cero".

Estas cifras han llevado a las autoridades ceutíes a cuestionar que el Ejecutivo de Sánchez pueda cumplir los plazos previstos para devolver la normalidad a la ciudad.

"Si después de tres meses la cifra de devoluciones por procedimientos ordinarios es de cero nos hace mucho dudar de que se vayan a producir más de quince mil devoluciones en prácticamente un mes y medio o mes aproximadamente que queda", ha advertido Ramírez.

A la falta de devoluciones se suma, según el Gobierno autonómico, la ausencia de un calendario concreto por parte del Ejecutivo central para solucionar la situación.

"Cuando se le ha pedido reiteradamente que se nos digan plazos, una cronología de cuándo vamos a volver a la normalidad, nunca hay respuesta por parte del Gobierno de la nación", ha reprochado Gaitán.

Así, tres meses después de la entrada masiva de inmigrantes, Ceuta continúa con miles de personas fuera de los campamentos, los recursos de acogida de menores desbordados y, según denuncia su Gobierno, sin una sola devolución por el procedimiento administrativo ordinario.