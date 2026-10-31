El dispositivo policial de Palma termina con 200 identificados de Blocus mientras Illa advierte contra los saqueos

La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a cinco personas relacionadas con las convocatorias difundidas en redes sociales para provocar disturbios y saquear comercios en Valencia y han identificado a decenas en Mallorca por los disturbios de la noche del viernes. Entre los arrestados en Valencia, además, figuraba el considerado fundador e impulsor de Blocus España. Está previsto que pase este sábado a disposición judicial.

La convocatoria de Blocus Mallorca que se celebró este viernes terminó con 40 actas por distintas infracciones, nueve menores entregados a sus padres y 200 identificados. Según la Policía Nacional, los agentes levantaron 14 actas por tenencia de armas, cinco por drogas y otras 21 por llevar material corrosivo, papel de aluminio y pasamontañas. La manifestación, difundida a través de redes sociales, acabó con un altercado entre un grupo de participantes y las personas acampadas en la plaza de España por la vivienda.

El dispositivo policial continuará este sábado, después de que un perfil anónimo de Instagram haya vuelto a convocar una concentración a las 19:30 horas en la plaza de España. En el llamamiento, distribuido a través de aplicaciones de mensajería instantánea, se anima a generar disturbios: "Esto no quedará así. Lo quisisteis a violencia, con violencia volveremos".

Las investigaciones se han desarrollado en varias provincias y también apuntan a jóvenes que difundían instrucciones para fabricar cócteles molotov y participar en saqueos. Las convocatorias habían llamado a provocar altercados este sábado en Valencia y otras ciudades. Tres de los arrestos se han producido en la provincia de Valencia. Los otros dos detenidos fueron localizados en Bilbao y Lérida.

Otra convocatoria en Cataluña

Por otra parte, el presidente de la Generalidad de Cataluña, Salvador Illa, ha asegurado que los Mossos d'Esquadra están preparados ante las nuevas convocatorias de Blocus y la posibilidad de que se produzcan disturbios en Barcelona y otras localidades catalanas. "Quien venga a saquear responderá ante la justicia, como ya están respondiendo los detenidos del día 24", ha escrito en un mensaje publicado este sábado en la red social X.

Sabem que hi ha convocatòries per a aquest dissabte i els @mossos estan preparats. La Castanyada és de tots i se celebra al carrer. Qui vingui a saquejar respondrà davant la justícia, com ja estan responent els detinguts del dia 24. I ningú és culpable pel seu origen. — Salvador Illa Roca (@salvadorilla) October 31, 2026

Illa ha señalado que las autoridades conocen las convocatorias previstas para la jornada, que coinciden con la Castañada y la noche de Halloween, y ha recordado que se trata de celebraciones que se desarrollan en la calle.

Los Mossos han previsto desplegar un dispositivo para controlar las movilizaciones y evitar incidentes. El operativo comenzará en torno a las 15:00 horas e incluirá controles en el transporte público con el objetivo de reforzar la seguridad en Barcelona.

El líder de Blocus

El arresto más relevante corresponde al hombre al que la Guardia Civil considera "fundador e impulsor" de Blocus España. Según los investigadores, llegó a presentarse como líder de la organización en vídeos difundidos a través de Telegram. Las pesquisas relacionan a este detenido tanto con los disturbios del pasado 24 de octubre en Barcelona como con las movilizaciones promovidas en redes sociales para provocar altercados en Valencia este sábado.

El supuesto líder tiene previsto pasar a disposición judicial durante la jornada. Otro de los arrestados, un joven de 18 años detenido en Alfafar, ha pasado este sábado por la mañana a disposición del juzgado de guardia de Catarroja. La Policía Nacional le atribuye la difusión de contenidos en redes sociales en los que enseñaba a sus seguidores cómo fabricar cócteles molotov y cómo comportarse durante los saqueos. Su detención se conoció el viernes.

Mientras tanto, en diversas ciudades, como Madrid o Barcelona, los comerciantes se preparan para los posibles disturbios de los radicales. Por ejemplo, en la capital numerosos establecimientos han blindado sus fachadas ante el temor a que se produzcan disturbios y saqueos. Es más, dada la tensión, el Ayuntamiento de Madrid ha organizado un dispositivo de seguridad de cara a la celebración de Halloween y el Día de Todos los Santos que contará con 1.700 agentes municipales que actuará en coordinación con la Policía Nacional. Análoga situación ocurre en Bilbao, en la Gran Vía de la ciudad vasca se han blindado las fachadas de de la mayor parte de los establecimientos y han adelantado el horario de cierre.