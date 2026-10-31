La España que ayuda frente al Gobierno que falla: el emotivo vídeo del PP tras la tragedia de Urda

La tragedia ferroviaria de Urda ha vuelto a mostrar una de las caras más reconocibles de la sociedad española: la de quienes no esperan a que nadie les diga qué hacer cuando alguien necesita ayuda. Vecinos que dejaron sus casas, sus negocios y sus obligaciones para echar una mano a los heridos y a sus familias, preparar comida, trasladar accidentados o colaborar en las tareas de asistencia.

El Partido Popular ha querido poner el foco en esa respuesta ciudadana con un vídeo difundido en sus redes sociales bajo el título "La mejor España. Gracias". Durante un minuto y 21 segundos, la formación recoge los testimonios de varias de las personas que se lanzaron a ayudar tras el siniestro y que describen una movilización marcada por la generosidad y la solidaridad.

"Con nuestro coche lo trajimos a los pabellones cubiertos", relata uno de los vecinos que participó en el traslado de personas accidentadas. Su testimonio resume una reacción que se extendió rápidamente por la localidad. "Ha sido muchísima la solidaridad que ha habido y muchísima la gente que ha colaborado y que ha estado ahí", explica otro de los participantes.

La ayuda llegó de muchas formas. Algunos vecinos se organizaron para repartir alimentos, bebidas y mantas. "Hemos repartido 100 kilos de bebida, comida, también mantas", cuenta uno de ellos. Otros improvisaron una cadena para bajar camillas por el monte y facilitar el traslado de los heridos.

También hubo quienes acudieron a las farmacias para conseguir productos básicos y medicamentos. La respuesta fue inmediata y espontánea, sin esperar a que se organizase un dispositivo formal para empezar a colaborar.

Uno de los testimonios cuenta cómo decidió recorrer cerca de 200 kilómetros para ayudar a sus vecinos. "Yo soy autónomo y ayer decidí coger el coche, me hice 200 kilómetros o 180 kilómetros para ayudar a mis vecinos", explica.

Comida y donaciones de sangre

La movilización también se tradujo en cientos de comidas preparadas para quienes participaban en las tareas de asistencia. "Nos hemos puesto a trabajar, a hacer bocadillos. Hemos hecho unos 500 bocadillos aproximadamente, agua, más víveres de todo tipo", relata otro de los vecinos que se implicó en la ayuda.

Otros acudieron directamente a donar sangre después de conocer que escaseaban las reservas de su grupo sanguíneo. "He visto que había como poca reserva justo del tipo de sangre que soy y podía acercarme, así que aquí estoy", explica una de las personas que se acercó a colaborar.

También muestran el reconocimiento de los ciudadanos hacia quienes estuvieron en primera línea durante la emergencia. Una de las intervenciones del vídeo se detiene especialmente en la labor de la Guardia Civil: "De verdad, no tenemos ni idea del pedazo de Guardia Civil que tenemos. No nos la merecemos. Es increíble".