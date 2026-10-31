Los héroes anónimos de Urda que se movilizaron tras el accidente

Los voluntarios que acudieron a ayudar en los minutos y horas posteriores al accidente ferroviario ocurrido en Urda el pasado miércoles se movilizaron para atender las necesidades de los afectados y de los equipos de emergencia. Libertad Digital y esRadio conocieron algunas de sus historias de primera mano al desplazarse hasta el lugar de los hechos, donde hablaron con aquellos que se dedicaron a prestar ayuda en la medida que fuera posible.

Regalos HayvaFamily, una pequeña empresa de regalos personalizados de Los Yébenes, movilizó a vecinos y voluntarios para reunir alimentos y material destinado a los afectados. Su responsable explicó que hicieron un llamamiento en redes sociales y que, apenas 20 minutos después, ya habían recibido "un montón de comida en la puerta".

La respuesta permitió juntar 200 kilos de alimentos, además de bebidas y mantas, que distribuyeron entre los polideportivos habilitados en Urda y Los Yébenes. "Hemos repartido 100 kilos de comida, bebida y también mantas en el polideportivo de Urda. Los otros 100 kilos lo hemos traído al polideportivo que está habilitado en Los Yébenes", explicó.

🔴 Un empresario de Los Yébenes se ha acercado a las inmediaciones del accidente en Urda para repartir comida de su tienda y de los vecinos que han colaborado "Hemos repartido 200 kilos entre comida y bebida" "Lo último que nos han pedido ha sido comida para bebés" pic.twitter.com/rync5Di2tD — Libertad Digital (@libertaddigital) October 28, 2026

La ayuda se organizó en coordinación con Protección Civil, el 112 y el Ayuntamiento de Los Yébenes, en función de las necesidades que les iban comunicando. En un primer momento les solicitaron comida y bebida, después, mantas y, más tarde, productos para bebés. "Ahora lo último que hemos traído han sido pañales y potitos", señaló.

Para atender las peticiones, la empresa detuvo su actividad habitual y preparó bocadillos para facilitar su distribución. "Hemos paralizado todo y nos hemos volcado. Hemos hecho bocadillos en la calle para que ya fueran preparados directamente para todo el mundo que lo necesitase", contó el voluntario, que también destacó la respuesta de los vecinos: "La empresa no es lo importante, lo haría cualquiera. Ha sido un acogimiento magnífico de todos los ciudadanos".

Café y bebidas calientes

En la localidad toledana, otro vecino contó a Libertad Digital y esRadio que se acercó al Ayuntamiento en cuanto conoció la noticia del accidente. Desde aproximadamente las once y media de la mañana, se dedicó junto a una compañera a preparar café y bebidas calientes frente al pabellón al que iban trasladando a los heridos. Segundos antes de hablar con él, atendió rápidamente a un cliente que se acercó hasta su puesto para pedir un café.

🔴 Un voluntario monta una mesa para servir cafés de manera altruista a los trabajadores y voluntarios que están colaborando en el accidente de Urda pic.twitter.com/uvROR1klT2 — Libertad Digital (@libertaddigital) October 28, 2026

"Me he levantado con la noticia y enseguida he bajado al Ayuntamiento a preguntar y a preparar con mi compañera todo lo que es la cafetera y lo necesario para ofrecer una bebida caliente a afectados, voluntarios, equipos sanitarios, Protección Civil, fuerzas del orden público…", explicó. El voluntario indicó que en el pasado había tenido un establecimiento en el pueblo, aunque ya no estaba al frente.

Por otro lado, unas vecinas contaron que habían preparado bocadillos y entregado dulces en el pabellón en el que se encontraban los familiares, pero que estaban a disposición de todo el que lo necesitase. Además de estos testimonios a lo que tuvo acceso este medio, como se pudo observar en el propio lugar de los hechos, algunos voluntarios se desplazaron hasta el Puesto de Mando Avanzado para llevar agua, zumos, galletas y fruta, entre otras comidas, a periodistas y servicios de emergencia.