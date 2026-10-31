Los agujeros de la Ley de Nietos para el 29N: los hijos de los nacionalizados y los que trasladan su residencia a España

El Gobierno ha aportado esta semana la lista de los afectados por las medidas cautelares contra la Ley de Nietos después de la amenaza penal del Tribunal Supremo a los ministros de Justicia, Félix Bolaños, y de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. No obstante, desde Iustitia Europa han señalado esta semana otros supuestos en los que se podrían ver afectadas las elecciones y que no están contemplados dentro de las medidas cautelares del Supremo.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo acordó el pasado mes de septiembre suspender de manera cautelar el efecto en el censo electoral de las personas que habían obtenido su nacionalidad mediante la Ley de Nietos. Tras la petición de la Abogacía del Estado de levantar estas medidas y el anuncio del adelanto electoral, el Supremo se pronunció para anunciar que mantendría las restricciones. En concreto, el Supremo consideró que seguían persistiendo las razones que llevaron a la Sala a adoptar la decisión y cargó contra la Administración por su falta de colaboración.

Esta semana Iustitia Europa ha pedido que se suspendan los efectos electorales de las personas que obtuvieron la nacionalidad por la Ley de Nietos pero que posteriormente trasladaron su residencia a España y dejaron de estar inscritas en el censo afectado por las cautelares, el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), para pasar a formar parte del Censo Electoral de Residentes en España (CER).

"La cuestión presenta una dimensión cautelar sobrevenida que no quedó expresamente comprendida en los Autos de 10 de septiembre y 12 de octubre de 2026. Aquellas resoluciones delimitaron sus efectos a las operaciones censales producidas en el CERA: suspendieron la inscripción en dicho Censo de quienes aún no figuraban incorporados y suspendieron los efectos electorales de la inscripción CERA de quienes ya se encontraban inscritos", explica el escrito de Iustitia Europa remitido esta semana al Tribunal Supremo y al que ha tenido acceso Libertad Digital.

De esta manera, la formación política ha pedido que se amplíe el alcance de las medidas cautelares hasta que se realice una "comprobación individual" al estilo de la ordenada por el Supremo para identificar a aquellas personas afectadas por las cautelares en el censo CERA.

Por otro lado, tanto Iustitia Europa como Hazte Oír han solicitado al Supremo que se amplíen las medidas restrictivas del voto a los hijos de quienes obtuvieron la nacionalidad por esta vía y que se acogieron a dicha ley para obtener también ellos la nacionalidad.

"El apartado 1.b) de la Disposición Adicional Octava reconoce el derecho de opción a los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes previamente hubiera sido reconocida nacionalidad española de origen conforme a la propia Ley 20/2022 o a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007", explica Iustitia Europa.

"Una parte de esas opciones trae su derecho de un progenitor que la obtuvo por el inciso primero y, en su caso, mediante la presunción que la Sala ha excluido a efectos electorales. Es decir: el derecho del primero (que es discutido en este procedimiento) es causa del derecho del segundo, del descendiente, y por eso le debe ser de aplicación la misma cautela que con respecto al 'causante'", señalan desde Hazte Oír.

Sobre esta cuestión se ha pronunciado este viernes el Tribunal Supremo denegando las medidas cautelares solicitadas por Iustitia Europa. No obstante, sí que ha abierto a trámite de audiencia a las partes personadas para que en "tres días comunes" a partir de la notificación de la resolución presenten las alegaciones que consideren oportunas.

Información aportada por el Gobierno

Este martes el Gobierno finalmente ha aportado la lista de los 163.355 españoles afectados por la Ley de Nietos y ha defendido que ha trabajado desde el primer momento para atender a los requerimientos del Supremo, que ha criticado hasta el momento su colaboración con el cumplimiento de las cautelares.

En el auto del Supremo por el que se anunciaba el ultimátum contra los ministros se especificaba que de los 31.390 expedientes de afectados por las cautelares que había aportado la Administración solo 91 personas habían acreditado ser descendientes de exiliados. No obstante, tras la aportación de la identidad de las 163.355 personas la cifra de españoles en el extranjero que podrán votar en las próximas elecciones generales es de 901.