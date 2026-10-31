Los filtradores de los audios del accidente de Urda se enfrentan a penas de hasta 3 años de prisión

Las personas que filtraron a la prensa los audios de los maquinistas de los trenes accidentados con el operario de Adif podrían enfrentarse a un delito de revelación de secretos castigado en el Código Penal con penas que oscilan entre 1 y 3 años de prisión.

Después del accidente ferroviario mortal que ha tenido lugar este miércoles cerca de la localidad de Urda (Toledo), diferentes medios filtraron las grabaciones entre el centro de control de Atocha y los trenes siniestrados. En uno de los audios se escucha la conversación del maquinista fallecido, Antonio Acedo, con Atocha, donde le dieron la orden de reanudar la marcha con normalidad tras un fallo en el sistema eléctrico.

Según han señalado fuentes jurídicas a Libertad Digital, estas filtraciones "pueden encajar perfectamente con un delito de revelación de secretos en el artículo 417 del Código Penal". Sin embargo, aunque hay que esperar a que se analicen los hechos concretos, las citadas fuentes han mencionado que el Código Penal establece penas de prisión de hasta 3 años y multas de inhabilitación de hasta cinco años en los casos graves. No obstante, es importante identificar en primer lugar a la persona o personas que hayan realizado esta filtración.

El artículo 417 del Código Penal establece que "la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años". Además, "si de la revelación a que se refiere el párrafo anterior resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de uno a tres años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a cinco años".

"Si se tratara de secretos de un particular, las penas serán las de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a dieciocho meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años", señala el punto 2 del mismo artículo.

Por su parte, el abogado de la asesora en Moncloa de Begoña Gómez, José María de Pablo, ha denunciado también estas filtraciones en X. "La filtración interesada de los audios del centro de control, señalando a un ciudadano (al que asiste la presunción de inocencia) ante la opinión pública, es uno de los actos más ruines y rastreros que puede hacer un responsable político. Y, teniendo en cuenta que hay secreto de sumario, esa filtración es, además, un delito", señala una publicación del día del accidente.

Juzgado de Orgaz

Poco después del accidente, el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha (TSJCM) informó de que sería el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Orgaz el que asumirá la investigación sobre el accidente de tren que se ha cobrado la vida de más de medio centenar de personas.

No obstante, desde el TSJCM anunciaron que se había activado el protocolo establecido por la ley para desplegar actuaciones en sucesos con múltiples víctimas mortales. En concreto, se crearon cinco equipos compuestos por magistrado, letrado de la Administración y forense para agilizar las diligencias.

Además, desde el TSJCM acordaron dar apoyo con la colaboración de la juez titular de la plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Orgaz "con el fin de colaborar en la dirección y tramitación de las diligencias judiciales derivadas de la catástrofe, levantamientos de cadáveres, autorizaciones judiciales, coordinación institucional y restantes actuaciones que resulten necesarias".