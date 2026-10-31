LZB, ASFA y ERTMS: los sistemas de seguridad de la alta velocidad, en el foco tras el accidente de Urda

El choque de trenes de alta velocidad del miércoles 28 de octubre de 2026 en Urda (Toledo) ha puesto bajo la lupa los sistemas que vigilan la circulación y frenan los convoyes cuando algo falla. Esa misma tarde, la tertulia de Luis Herrero en esRadio explicó las tres siglas: LZB, ASFA y ERTMS.

El día ya estaba marcado por la noticia. Renfe ha bloqueado la venta de billetes de alta velocidad en el corredor entre Madrid y Andalucía hasta diciembre tras el accidente ocurrido este miércoles en Urda, en Toledo.

Un balance todavía abierto

Durante la tertulia, la cifra de fallecidos seguía siendo provisional. Herrero recordó que el balance estaba en 69, pero ya las últimas informaciones decían que habían aparecido más cuerpos debajo de los dos vagones del Iryo, y que los equipos de rescate trabajaban para levantarlos.

El programa conectó en directo con la comparecencia de Emiliano García-Page, el presidente de Castilla-La Mancha. A la pregunta de si se habían recuperado todos los cuerpos, García-Page respondió que no todos y que "no sabemos si al mover los vagones puede aparecer todavía algún cadáver más".

El LZB, en el centro de las explicaciones

La primera versión oficial sobre las causas combina dos elementos: un error en el centro de control y la caída de un sistema de seguridad. Herrero resumió así lo que planteó el ministro de Transportes, Óscar Puente, en su comparecencia: que se aceptara que el sistema de seguridad de las vías se había estropeado por un fallo informático.

Raúl Vilas puso nombre a ese sistema. Se trata del "LZB, que es el que está siendo sustituido por otro", explicó, antes de añadir que "no es el único filtro".

Herrero aseguró que los fallos de ese sistema informático se producen con bastante frecuencia en esa línea. Vilas habló de fallos similares registrados en los últimos meses de manera prácticamente semanal. Irene Tabera, por su parte, dijo haber consultado a expertos que le indicaron que ese sistema de seguridad estaba absolutamente obsoleto.

El ASFA y el ERTMS, los otros nombres

La tertulia citó otros dos sistemas. "Hay otro sistema que lo tengo por aquí, que se llama ASFA, Anuncio de Señales y Frenado Automático", señaló Vilas, que lamentó que el ministro no se hubiera referido a él en su comparecencia. En ese momento, Polvorinos añadió una tercera sigla: "ERTMS, ASFA".

El LZB tiene respaldos y su caída, por sí sola, no explica el accidente. "Para que todo dependa de la pericia de un controlador, antes tiene que haber una concatenación de fallos", sostuvo Vilas.

Insistió en ese punto unos minutos después. Según explicó, "está previsto que pueda fallar el LZB y ya hay protocolos que también han fallado" hasta que todo ha pasado a depender, supuestamente, del controlador. Herrero coincidió en el razonamiento: dijo no querer exonerar a nadie de su responsabilidad, pero consideró que si el error humano fue determinante es porque antes ha habido un error técnico.

Un relevo tecnológico en marcha

La sustitución del LZB salió varias veces en la conversación. "Sí, el LZB se va a cambiar por otro", confirmó Vilas. Sobre el motivo, Tabera apuntó a la antigüedad del sistema.

Polvorinos llevó el debate al mantenimiento. Cuando se habla de mantener la red, se piensa en las vías, recordó, "pero hay otra infraestructura que es tan importante como la material, que es la infraestructura digital y que también requiere de un mantenimiento".

Según relató Polvorinos, Puente defendió en su rueda de prensa que los trenes son seguros, pero que hay dos límites que pueden comprometer esa seguridad, que son los límites materiales, es decir, Adamuz, y los límites humanos.

Por qué preocupa la suspensión hasta diciembre

El bloqueo de billetes entre Madrid y Andalucía abrió otra pregunta en la mesa. Tabera la planteó así: "Por un fallo humano no suspendes el tráfico ferroviario". Vilas añadió: "Si es un fallo humano, no es necesario suspender durante tanto tiempo la circulación".

Vilas recordó también que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado de incrementar la inversión en seguridad para recuperar la confianza, y advirtió de que el resultado de esa inversión no llega de un día para otro.

La confianza de los viajeros ya venía tocada. Vilas señaló que después del accidente de Adamuz resultaba mucho más fácil encontrar billetes de AVE y con menos antelación y a menor precio. Herrero lo confirmó: "Había descendido enormemente el número de billetes vendidos".