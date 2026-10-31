Prisión sin fianza para el supuesto fundador de Blocus España por incitar a cometer saqueos

Un juzgado de la localidad valenciana de Torrente ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre considerado por la Guardia Civil como "fundador e impulsor" de Blocus España, detenido el viernes en la localidad valenciana de Picaña. El investigado está relacionado con las convocatorias difundidas en redes sociales para provocar disturbios y saqueos en Valencia durante este sábado.

La resolución judicial establece, además, una restricción específica: el detenido no podrá acceder a ordenadores ni a otros dispositivos electrónicos en prisión que le permitan conectarse a redes sociales. Así lo ha comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

El procedimiento está abierto en la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrente. Al detenido se le investiga por presuntos delitos de organización criminal destinada a la incitación para cometer desórdenes públicos, robos con fuerza en comercios y daños, sin perjuicio de una posible calificación posterior de los hechos.

La prisión provisional tiene carácter comunicado, aunque el juzgado ha establecido la limitación relativa al acceso a dispositivos electrónicos con conexión a redes sociales. El detenido llegó a presentarse como líder de Blocus España en vídeos difundidos a través de Telegram. La Guardia Civil lo considera uno de los principales impulsores de esta organización, vinculada a las convocatorias para provocar altercados y actos de pillaje.

La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido en los últimos días a cinco personas relacionadas con los llamamientos a provocar disturbios, saqueos y actos vandálicos en Valencia. Tres de los arrestos se han producido en la provincia valenciana: uno en la capital, otro en Alfafar y el tercero en Picaña, donde fue localizado el supuesto fundador de Blocus España. Los otros dos detenidos fueron arrestados en Bilbao y Lérida por su presunta vinculación con las convocatorias. Los investigadores tratan de determinar la participación de cada uno de ellos en la difusión de los mensajes que animaban a provocar altercados durante este sábado.

La primera detención tuvo lugar el miércoles en Valencia. El arrestado es un adolescente de 17 años al que la Fiscalía de Menores atribuye la creación de los canales de comunicación Blocus Vlc, en los que se instigaba a saquear comercios de la ciudad.

El menor contaba con antecedentes policiales y cumplía una condena en régimen abierto. La Fiscalía decretó su internamiento cautelar en un centro especializado. El segundo arresto en la provincia se produjo el viernes en Alfafar. Se trata de un joven de 18 años al que la Policía Nacional atribuye la difusión de contenidos en redes sociales en los que enseñaba a sus seguidores a fabricar cócteles molotov y a comportarse durante los saqueos. Este joven pasó el sábado a disposición del juzgado de guardia de Catarroja.

Las pesquisas sobre el supuesto fundador de Blocus España también apuntan a su posible relación con los disturbios registrados el pasado 24 de octubre en Barcelona. Los investigadores consideran que habría participado en la promoción de las movilizaciones difundidas a través de redes sociales para provocar incidentes similares en Valencia durante este sábado.