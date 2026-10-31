Sáenz de Tejada envió cartas al rey Felipe victimizándose por una conspiración judicial auspiciada por la juez Biedma

El exmagistrado Luis Sáenz de Tejada ha explicado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que ha enviado burofaxes al rey Felipe VI para denunciar una supuesta conspiración judicial contra él en Badajoz que estaría auspiciada, a ojos del exjuez, por la magistrada Beatriz Biedma.

Sáenz de Tejada se encuentra imputado por sus presuntos contactos con el clan de los Rocho para "eliminar" a la juez Biedma; al mismo tiempo que colaboraba con la fontanera socialista Leire Díez. El juez lo investiga por organización criminal, calumnias, coacciones y contra la integridad moral que habría cometido como socio de Leire Díez en las cloacas del PSOE.

El exmagistrado ha presentado esta semana un escrito al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 en el que asegura que ha enviado cartas a distintas autoridades denunciando una supuesta conspiración judicial contra él que se produciría desde el año 2013 y que tendría lugar en los Juzgados de Badajoz. Entre estas autoridades, destaca la del rey Felipe VI.

"Mi defendido ha puesto en conocimiento de diversas autoridades determinadas conductas (desde el SM El Rey, Fiscales Generales, Presidente del Tribunal Supremo, Presidenta del TSJ, Fiscal Superior de Extremadura, Defensor del Pueblo, políticos y periodistas al amparo de la ley 2/23), se ha personado en determinadas causas judiciales como acusación popular personalmente y a través de las asociaciones y a través del canal y las asociaciones, ayuda y ha ayudado a algunos ciudadanos de manera desinteresada, llegando a ejercer su defensa como abogado", asegura el escrito.

De hecho, una de las causas en las que intentó personarse por considerar que había una instrucción prevaricadora contra un "ciudadano" es la del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez. Esta sería una de las acciones que habría acordado con Leire Díez. Según las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Sáenz de Tejada pensaba recusar a la juez Beatriz Biedma por su "enemistad manifiesta" una vez personado. La juez, sin embargo, rechazó su personación y la recusación interpuesta por el exjuez a posteriori no surtió efecto al denegarla la Audiencia Provincial.

En el escrito, Sáenz de Tejada asegura que las acusaciones por las que se encuentra investigado tan solo son una consecuencia de su supuesta lucha contra la corrupción judicial que, según él, existe en Badajoz. "Todo lo actuado por la denunciante Sra. Biedma no son más que represalias por estas actuaciones de mi defendido amparadas por sus derechos constitucionales y la Ley 2/23 reguladora de la protección de personas normativas y lucha contra la corrupción (algunas le incumben a ella misma)", ahonda antes de sentenciar que "todo se trata de acallar" al exmagistrado.

El exmagistrado ofreció declaraciones a los medios de comunicación tras su comparecencia ante el juez Pedraz. En las mismas, no negó haber hablado de "eliminar" a la juez Biedma. Aun así, matizó que habló de "eliminar del proceso judicial" y no físicamente a la juez que instruyó el caso de David Sánchez. Además, reconoció reuniones tanto con Leire Díez como con dirigentes de Podemos y Sumar, entre ellos, el secretario general del Partido Comunista —actualmente en el marco de Sumar—, Enrique Santiago.