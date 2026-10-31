Un experto en ferrocarriles retrata la gestión de Puente: "Esto es un cáncer que ha hecho metástasis"

El director del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena y especialista en ferrocarril, Salvador García-Ayllón, ha analizado las posibles causas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) y ha cuestionado la gestión de las infraestructuras ferroviarias en los últimos años.

En una entrevista concedida este sábado a La Trinchera de Llamas, en esRadio, el experto ha advertido de que los fallos reiterados en los sistemas de seguridad han terminado por convertir una situación excepcional en algo habitual.

"Desde luego, normal no es", ha afirmado García-Ayllón al ser preguntado por las más de 170 incidencias registradas con el sistema de seguridad LZB. El ingeniero ha reconocido que la cifra le sorprendió y ha lamentado que una situación que debería ser extraordinaria se haya convertido en recurrente.

"Se ha normalizado, lo cual es muy preocupante", ha señalado. Ha advertido de que cuando falla el sistema automatizado de protección de una línea de alta velocidad, la seguridad acaba dependiendo de la intervención humana. Una situación que entraña un riesgo especialmente elevado. "Si salimos de 170 en el año que llevamos vigente, pues es que estamos hablando de que se está jugando a la ruleta rusa, porque estamos transfiriendo, estamos exportando el riesgo del sistema automático al factor manual, al ser humano", ha explicado.

Un sistema de seguridad obsoleto

García-Ayllón ha apuntado directamente a la antigüedad del sistema LZB como una de las claves para entender la reiteración de los fallos. Según ha explicado, se trata de una tecnología implantada hace décadas que sigue operativa en la línea Madrid-Andalucía, pese a que debería haber sido sustituida por un sistema más moderno.

"El sistema que tiene esta línea es muy antiguo, es un sistema que está obsoleto", ha afirmado. El experto ha recordado que el LZB se implantó en 1992 y ha utilizado el ejemplo de un vehículo antiguo: "Si yo tengo un Mercedes o un BMW del año 92, con el cual voy circulando a alta velocidad en el año 2026, pues igual puedo tener un problema, porque ese coche, después de 30 y algo años, se me estropea y encima son piezas que no son fáciles de reponer", ha explicado.

El ingeniero ha señalado que el sistema que debería sustituir al LZB es el ERTMS, cuya implantación lleva años pendiente. De hecho, ha denunciado que desde hace una década estaba prevista su incorporación y que la línea Madrid-Andalucía sigue sin contar con esta tecnología.

La seguridad no puede depender del factor humano

Durante la entrevista, García-Ayllón también se ha referido al posible fallo del sistema ASFA, que habría actuado como respaldo tras la caída del LZB. No obstante, ha pedido cautela a la hora de valorar esta cuestión, al encontrarse bajo investigación judicial y técnica. "Habrá que comprobarlo, porque estamos trabajando, lamentablemente, con datos de unas filtraciones que se han producido de manera interesada y que a lo mejor son datos parciales", ha advertido.

El especialista ha insistido en que el debate no debe centrarse exclusivamente en la posible actuación de un operario o de un maquinista. Las infraestructuras ferroviarias deben contar con mecanismos suficientemente robustos para evitar que un error humano pueda desembocar en una catástrofe. "El sistema no puede hacer descansar la seguridad en el factor humano", ha subrayado.

"Se nos están viendo las costuras"

El experto también ha denunciado que durante los últimos años se ha priorizado la construcción de nuevas infraestructuras frente al mantenimiento de las ya existentes. Una política que, según ha explicado, ha terminado debilitando la fiabilidad de una red ferroviaria que llegó a ser un referente. "Se nos están viendo las costuras al sistema, y eso es por falta de inversión, por falta de dinero, por falta de inversión en mantenimiento y renovación", ha señalado.

García-Ayllón ha discutido que se utilicen las cifras globales de inversión para defender la gestión ferroviaria, ya que ahora existen más kilómetros de vías y más usuarios que hace 15 o 20 años, por lo que considera que el aumento del gasto no significa necesariamente que se esté destinando suficiente dinero a conservar las infraestructuras.

"Esto es un cáncer que ha hecho metástasis". Según ha explicado, los problemas no aparecieron de un día para otro, sino que fueron acumulándose a través de diferentes señales de deterioro. Entre ellas ha citado la pérdida de puntualidad de los trenes, las vibraciones que comenzaron a denunciar los usuarios y las incidencias cada vez más graves en las infraestructuras. "Antes de que pasasen los accidentes, había que haber tomado medidas drásticas y estructurales, que no se han tomado ni antes, ni ahora desgraciadamente", ha concluido.