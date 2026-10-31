Un experto ferroviario explica por qué el maquinista de un AVE no puede evitar colisionar si ve otro tren en la vía

El ingeniero ferroviario y exdirectivo de Adif Antonio Martín Carrillo ha explicado en Es Noticia de esRadio, durante una conversación con Juan Pablo Polvorinos, por qué el margen de un maquinista de un tren de alta velocidad es escaso para evitar un choque cuando ve otro convoy en la vía, como quedó demostrado con lo que ocurrió en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) pese a que se registró en una recta donde había una enorme visibilidad.

Polvorinos le ha preguntado si un maquinista que ve un tren delante en una recta puede frenar a tiempo para no alcanzarlo. La respuesta ha sido tajante: "No puede frenar". A continuación ha dado la cifra que lo explica: "La distancia de frenado de emergencia de un tren de estas características supera los tres kilómetros". "Tres kilómetros", ha insistido.

Cuando el maquinista lo ve, ya es tarde

Según ha detallado, el conductor "puede dar a la seta de frenado automático", pero desde ese momento "tiene que esperar tres kilómetros hasta que el tren se detiene".

A la distancia de frenado se suma el tiempo que tarda el maquinista en darse cuenta de que tiene un obstáculo delante. "Y luego tiene que verlo", señaló Martín Carrillo, de modo que "para cuando lo haya visto [...] se ha echado encima". Su conclusión: "Es complicado, en alta velocidad es complicado".

"Como si fuera un espagueti"

Desde el estudio se ha planteado al experto otra de las cuestiones que han llamado la atención después de ver las imágenes del accidente: el levantamiento de un trozo de vía hasta el punto de atravesar uno de los vagones de los trenes siniestrados. Algo que no ha extrañado al ingeniero ferroviario. "El accidente lo puede producir perfectamente", ha respondido Martín Carrillo.

El ingeniero ha explicado que el carril, que "lo vemos como una cosa muy rígida y muy dura", en realidad "es absolutamente flexible". Lo comprobó en su trabajo. Cuando se instalan los carriles por primera vez sobre el balasto, contó, "es como si fuera un espagueti, un espagueti blandito", porque la pieza "es muy alargada".

Aunque la intuición diga lo contrario, los carriles "flexionan para un lado y para otro". Eso es lo que permite que, "cuando se produce un accidente con una energía tremenda", una parte de la vía pueda acabar dentro de un coche de pasajeros. Martín Carrillo ha deducido, "por los efectos que ha producido", que el tren circulaba a gran velocidad, sin dar ninguna cifra, y ha descrito el impacto como "brutal".

Un sistema que detiene los trenes por sí solo

Por otra parte, ha mencionado la cuestión de la señalización. Martín Carrillo ha recordado que el sistema LZB está instalado "en toda la línea desde Madrid hasta Sevilla" y lo ha descrito como "un sistema superprobado, sistema alemán". Según ha dicho, creía que en algunos tramos ya empezaba a sustituirse por el ERTMS.

"Tanto el sistema LZB como el sistema ERTMS son sistemas de señalización, sistemas de seguridad que están diseñados para evitar que pase precisamente esto", ha explicado. Su función es que "se paran automáticamente los trenes cuando detectan que hay un tren en la vía", y el sistema "mantiene los trenes separados a una distancia muy prudencial".

Por eso, ha sostenido, "es imposible que estando funcionando el LZB se produzca un accidente de estas características". Al pedirle que lo confirmara, ha reiterado: "Es imposible, es imposible que se acerque uno a otro, imposible".

El sistema también puede fallar, ha admitido, pero en ese caso actúa igual: "cuando no funciona se pone todo en rojo y se paran todos los trenes que estén en esa zona automáticamente". Los maquinistas llaman entonces al puesto de mando para saber qué ocurre. "Habrá que investigar", ha sentenciado.

Todo queda grabado

Para Martín Carrillo, los datos para reconstruir lo ocurrido existen, porque "todo está grabado en el centro de control", incluidas las conversaciones "del puesto de mando con los trenes". Según indicó, "las cajas probablemente corroboren la información que se saque desde el puesto de mando".

El ingeniero no ha querido cerrar ninguna puerta. "Todo se puede complicar y ninguna de las hipótesis hay que desecharla a priori", ha advertido. "Se han podido superponer varios problemas a la vez, que haya fallado una cosa y luego otra".