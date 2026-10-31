Urda, un pueblo volcado con la tragedia ferroviaria, que tiene la imagen religiosa con más devoción de La Mancha

El trágico accidente ferroviario ocurrido el pasado miércoles 28 de octubre hizo que la pequeña localidad toledana de Urda, de apenas 2.500 habitantes, se convirtiera en el centro del dolor nacional.

Además de la tragedia, Urda es también sinónimo del auxilio, la solidaridad y la cercanía de unos vecinos que, en medio del caos, ayudaron a quienes lo necesitaban como pudieron. Urda también es la ayuda que ofreció el padre Fernando Fernández de Bobadilla, párroco de la localidad vecina de Los Yébenes, Fernando, que no solo ayudó al personal sanitario sosteniendo bolsas de suero o ayudando a clasificar a los heridos y fallecidos, sino también dando la absolución colectiva, una fórmula extraordinaria del sacramento de la penitencia que, cuando hay amenaza de peligro de muerte inminente y no hay tiempo para escuchar a cada penitente, se puede utilizar, tal y como dicta el canon 961 del Código de Derecho Canónico. Urda también es la ayuda del sacerdote José Miguel Fernández, conocido como el padre Josemi, que reconfortó a quien lo necesitaba, acompañándolos en la oración "rece usted por nosotros, por nuestras familias y por las que hayan fallecido", o sencillamente con gestos. Desde "siéntese y cójame de la mano" a "¡Padre, estoy vivo! ¡Deme un abrazo!".

Pero antes de que sucediera la catástrofe, Urda es uno de los pueblos de Toledo que recibe a devotos no solo de la provincia o de la comunidad de Castilla-La Mancha, sino también de toda España.

En la basílica menor del Santísimo Cristo de la Vera Cruz de Urda, se encuentra la imagen conocida como el Cristo de Urda, el Cristo Milagroso de Urda o el Cristo de la Mancha, y que forma parte de la historia de la localidad. Son más de cuatro siglos de generaciones de vecinos devotos que acuden ante una imagen que es conocida por ser milagrosa, en busca de su protección, para hacer sus peticiones o dar gracias.

Se trata de una talla de tamaño natural realizada en madera a principios del siglo XVI por el imaginero Luis de Villoldo, que recibió por su trabajo 400 reales de plata castellanos de la época. Fue entregada a la Real Archicofradía el 30 de junio de 1596. Una imagen que destaca por su gran realismo, expresividad y dramatismo, que representa a Cristo caminando y cargando con la cruz. Sus facciones reflejan el esfuerzo de quien atraviesa el sufrimiento. Va adornado con un largo manto de terciopelo morado, bordado con hilo de oro y ceñido por un cordón de color dorado. Su cabeza está cubierta por una larga cabellera de pelo natural, que donó una devota, y lleva una corona bañada de oro.

Es uno de los llamados "Cristos marineros" que en La Mancha se asocian con leyendas referidas al mundo de la mar. La tradición popular atribuye esta forma a la promesa de un 'indiano' que se salvó de un naufragio tras encomendarse al Cristo. Durante su festividad, el 29 de septiembre, la imagen es portada en procesión sobre una estructura con forma de barca dorada de unos 4 metros de eslora.

Durante la Guerra de la Independencia la imagen permaneció oculta y con ello se salvó. En 1936, durante la Guerra Civil, unos milicianos lo derribaron del camarín en el que se encuentra y tiraron sus restos a una cantera. Un cantero local y un mecánico rescataron los restos y los escondieron hasta el final de la guerra, que es cuando los devolvieron y trasladaron hasta Valencia, donde la restauraron. Fue devuelta a su camarín, en el altar mayor, el 18 de agosto de 1939.

Traslado del Cristo para el funeral del sábado

Arzobispo de Toledo

Ayer viernes, 20 de octubre, la imagen del Santísimo Cristo de la Vera Cruz de Urda fue trasladada en procesión desde su basílica hasta otro templo de la localidad, la iglesia parroquial de San Juan Bautista, donde estará presente para la misa funeral que se celebra este sábado a las 12:00 y que presidirá el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves.

Estará acompañado del obispo auxiliar, Francisco-César García Magán, así como por los sacerdotes de las parroquias de Urda y Los Yébenes, que estuvieron trabajando y ofreciendo asistencia espiritual en la zona de la tragedia y que esta mañana estarán, junto al Cristo de La Mancha, compartiendo oración.

¿Cuándo se celebrará el funeral de Estado?

La misa funeral de este sábado será el primer homenaje que se realice por las víctimas del accidente, aunque no el último. Se está trabajando ya en la organización de un funeral de Estado que exige la coordinación de las agendas de la Casa Real, Gobierno y resto de autoridades, sin olvidar a las familias. Aunque se desconoce cuándo se producirá, se está barajando que se pueda celebrar en la catedral de Toledo, catedral Primada de España.