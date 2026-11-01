Aemet, otra víctima del sanchismo: la denuncia de un trabajador desnuda el pésimo estado de la agencia

El Gobierno de Pedro Sánchez no deja pasar una oportunidad para sacar pecho de sus políticas climáticas, alertar sobre la supuesta emergencia que amenaza al planeta y dar lecciones a quienes cuestionan sus postulados. Sin embargo, la realidad de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el organismo público encargado de la observación y predicción del tiempo, dista mucho de esa preocupación que tanto proclama el Ejecutivo.

Un trabajador de la agencia ha denunciado las condiciones de abandono en las que desempeña su labor: equipos que ofrecen datos erróneos, instalaciones que se caen a pedazos y, lo más grave, una serie climatológica de viento con más de 80 años de historia que ha quedado interrumpida.

La denuncia la ha hecho pública un observador meteorológico que lleva más de tres décadas trabajando en la agencia. En un vídeo, muestra las instalaciones de su oficina y explica cómo la falta de medios y de mantenimiento está afectando directamente a las mediciones. Una situación que dificulta el trabajo diario de los profesionales y compromete la continuidad de registros históricos fundamentales para estudiar la evolución del clima.

Escuchen a este Señor que trabaja en AEMET.

Todo en ESPAÑA es un desastre.

Necesitamos un GOBIERNO ENTERO que REHAGA ESPAÑA.

Esta es la realidad.

🔴 Espero que el 29 de noviembre cambie el gobierno y si no ya es hora de ECHARNOS a llenar las calles TODOS LOS DÍAS.

BASTA YA‼️ pic.twitter.com/Y9KPhOJEQP — Princess (@vezapurpura) October 31, 2026

La contradicción resulta especialmente llamativa en un Gobierno que ha hecho del cambio climático una de sus principales banderas políticas y que no duda en tachar de negacionistas a quienes cuestionan su relato. Mientras el Ejecutivo insiste en la necesidad de disponer de más información y combatir la emergencia climática, un trabajador de Aemet denuncia que llevan años sin resolver problemas básicos que están deteriorando precisamente los datos que recoge el organismo.

Una oficina sin jefe desde hace tres años

El observador comienza mostrando el despacho del jefe de la unidad meteorológica a la que pertenece. El puesto lleva vacante desde que su anterior responsable se jubiló hace tres años. Desde entonces, son los propios observadores quienes tienen que asumir sus funciones "como podemos", pese a que, según reconoce, no cuentan con la preparación adecuada para ello.

También enseña el sistema de presentación de datos con el que trabajan. La pantalla permanece parcialmente tapada con un papel para evitar equivocaciones, ya que el dispositivo falla de manera recurrente y, en ocasiones, ofrece información incorrecta.

"No es que no nos presente información, es que la información que nos presenta es incorrecta", explica. Un problema que puede tener consecuencias importantes en el ámbito aeroportuario, puesto que los errores pueden trasladarse a los partes meteorológicos que reciben los controladores aéreos. El trabajador advierte de que esto puede provocar que la torre de control no disponga de la información adecuada para garantizar la seguridad de los vuelos.

El estado de las instalaciones tampoco es mejor. La garita meteorológica donde se encuentran los instrumentos de precisión para las mediciones climatológicas diarias está tan deteriorada que los propios observadores han tenido que lijarla y pintarla para evitar que termine de venirse abajo. "Aunque está que se cae a pedazos, nos dice Aemet que no tiene dinero ni previsión de comprar nueva garita", denuncia. Los trabajadores han tenido que encargarse de su reparación con sus propios medios y la agencia únicamente ha asumido el coste de la pintura.

La pérdida de continuidad de los registros

Pero la denuncia más preocupante tiene que ver con la pérdida de continuidad de los registros meteorológicos. El trabajador muestra los aparatos encargados de medir la radiación solar, que llevan más de dos meses sin ofrecer mediciones fiables porque unos nuevos depósitos construidos en las inmediaciones proyectan sombra sobre ellos a primera hora de la mañana.

Los instrumentos deberían haberse trasladado hace tiempo para evitar que las nuevas construcciones alterasen las mediciones. Sin embargo, el observador asegura que siguen esperando a que alguien encuentre tiempo y dinero para efectuar el traslado.

El problema ha terminado afectando a otras mediciones del observatorio y ha provocado la interrupción de una serie climatológica de datos de viento que acumulaba más de 80 años de registros. "Hay muy pocas series en España que tengan esa duración", recuerda el trabajador.

Mucho dinero para el nuevo logotipo

Este logo puede salvarte la vida. ¡Quédate con él! Sigue con nosotros. Multiplica su poder. Aemet se prepara para los retos del futuro con un plan estratégico y una nueva imagen que hemos presentado hoy. Así lo hemos vivido👇 Contigo, abordando el reto climático. pic.twitter.com/8QMFLscj38 — AEMET_Corporativa (@Aemet_Corpora) June 3, 2025

El observador termina su vídeo con una última crítica a las prioridades de la agencia. Después de enseñar la garita deteriorada, los equipos defectuosos y los aparatos que llevan meses pendientes de traslado, recuerda que Aemet sí ha estrenado un nuevo logotipo. "Eso sí, Aemet tiene un nuevo logotipo. Menos mal que hay gente que se preocupa de las cosas verdaderamente importantes", ironiza.