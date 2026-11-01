Agreden a varias enfermeras en Ceuta tras la retirada de las patrullas militares del hospital

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado una nueva agresión a varias enfermeras del Hospital Universitario de Ceuta mientras se encontraban trabajando. El incidente ha obligado a intervenir a la Policía Nacional y ha reabierto la polémica por la retirada de las patrullas militares que vigilaban el perímetro del centro sanitario.

Según ha informado EFE, el sindicato ha condenado "de forma rotunda" lo sucedido y ha confirmado que las profesionales afectadas tienen previsto presentar una denuncia judicial contra el agresor. La gravedad del altercado hizo necesaria la presencia de agentes de la Policía Nacional, que acudieron a las instalaciones hospitalarias para prestar auxilio a las enfermeras.

Tras conocer los hechos, CSIF ha puesto en marcha su protocolo de actuación frente a agresiones y ha ofrecido a las trabajadoras todos los recursos de los que dispone, entre ellos asistencia jurídica y apoyo psicológico. La organización también ha trasladado su respaldo a las víctimas y les ha deseado una pronta recuperación.

Críticas a la retirada de los militares

El episodio se produce apenas unos días después de que CSIF advirtiera públicamente de los riesgos que, a su juicio, suponía prescindir de la vigilancia militar en las inmediaciones del hospital. Para el sindicato, lo ocurrido confirma "los peores presagios y demuestra que la denuncia pública realizada por CSIF hace apenas unos días estaba plenamente fundamentada".

La organización considera que la decisión de retirar las patrullas militares encargadas de custodiar el perímetro del centro fue "precipitada e irresponsable", al entender que ha restado un elemento disuasorio clave frente a posibles incidentes violentos.

CSIF recuerda, además, que el Hospital Universitario constituye una infraestructura crítica y sin alternativa en la ciudad.

"Hace tan solo unos días alertábamos del peligro de desproteger el hospital ante el aumento de incidentes violentos, y lamentablemente el tiempo nos ha dado la razón de la peor manera posible: con nuevas compañeras agredidas", han denunciado desde el sector de Sanidad de CSIF Ceuta.

Exigen reforzar la seguridad

Ante esta nueva agresión, la central sindical ha reclamado al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y a la Delegación del Gobierno la adopción de medidas "urgentes y contundentes" para proteger al personal sanitario.

Entre sus exigencias figuran revertir la reducción de efectivos de seguridad y restablecer el apoyo militar en el perímetro del hospital, con el objetivo de evitar que se repitan episodios similares.

El sindicato insiste en la necesidad de garantizar unas condiciones de trabajo seguras para todos los profesionales del centro y evitar que su integridad física se vea amenazada durante el desempeño de sus funciones.